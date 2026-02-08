ETV Bharat / state

उदयपुर वर्ल्ड म्यूज़िक फ़ेस्टिवल 2026: सुरों से सजी झीलों की नगरी, जोनिता गांधी और वैश्विक कलाकारों ने बांधा समां

वर्ल्ड म्यूज़िक फ़ेस्टिवल के दूसरे दिन जोनिता गांधी और अंतरराष्ट्रीय कलाकारों ने झीलों की नगरी को संगीत के अनूठे रंगों से सराबोर कर दिया.

वर्ल्ड म्यूज़िक फ़ेस्टिवल का दूसरा दिन
वर्ल्ड म्यूज़िक फ़ेस्टिवल का दूसरा दिन (फोटो ईटीवी भारत उदयपुर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 8, 2026 at 8:22 AM IST

​उदयपुर : झीलों की नगरी उदयपुर एक बार फिर संगीत की जादूई गूंज से महक उठी है. उदयपुर वर्ल्ड म्यूज़िक फ़ेस्टिवल 2026 के दूसरे दिन भारत सहित दुनिया भर की विविध संगीत परंपराओं का एक अद्भुत संगम देखने को मिला. स्थानीय निवासियों से लेकर विदेशी पर्यटकों तक, हर कोई संगीत के इस महाकुंभ में डूबा नजर आया.

​मांझी घाट पर सुबह की सुकून भरी शुरुआत : ​दिन का आगाज पिछोला झील के किनारे स्थित मांझी घाट (अम्ब्राई घाट) पर एक बेहद शांत और आत्मीय सत्र से हुआ. सुबह की पहली किरणों के बीच राधा बुबुक्वार ने अपने हल्के शास्त्रीय संगीत से माहौल में सादगी और गरिमा घोल दी. इसके बाद फ़्रांस के मशहूर ग्रुप 'लेस इतिनेरेंटेस' ने अपनी 'अकापेला' (बिना वाद्ययंत्रों के गायन) प्रस्तुति से वैश्विक संगीत का रंग बिखेरा, जिससे दर्शकों को एक ध्यानमय अनुभव प्राप्त हुआ.

आधुनिक और लोक संगीत का मिलन : ​दोपहर होते-होते उत्सव का केंद्र फ़तेह सागर पाल बन गया. यहां अमृत रामनाथ ने शास्त्रीय संगीत को आधुनिक अंदाज़ में पेश कर युवाओं को मंत्रमुग्ध कर दिया. वहीं, केप वर्डे से आईं लुसिबेला ने अपनी पारंपरिक 'मोर्ना' और 'कोलाडेरा' रचनाओं से दर्शकों को रूबरू करवाया. इस सत्र का समापन ताबा चाके के लोक-संगीत के साथ हुआ, जिनकी धुनों ने सीधा दर्शकों के दिल को छुआ.

​गांधी ग्राउंड में जोनिता गांधी का जलवा : जैसे-जैसे शाम ढली, गांधी ग्राउंड एक जीवंत वैश्विक मंच में तब्दील हो गया. कैमरून की वैलेरी एकोउमे ने अपने अफ्रो-पॉप और अफ्रो-रॉक संगीत से दर्शकों में जबरदस्त ऊर्जा भर दी. इसके बाद OAFF के इलेक्ट्रॉनिक साउंडस्केप्स ने युवाओं को झूमने पर मजबूर कर दिया. दिन का मुख्य आकर्षण रहीं मशहूर गायिका जोनिता गांधी, जिनकी जादुई आवाज और मंच पर उनकी शानदार मौजूदगी ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया.

​सांस्कृतिक पहचान का सशक्त माध्यम : ​फ़ेस्टिवल की सफलता पर हिंदुस्तान ज़िंक के सीईओ अरुण मिश्रा ने खुशी जताते हुए कहा कि यह मंच दुनिया भर के कलाकारों को जोड़ने और उदयपुर को वैश्विक सांस्कृतिक केंद्र बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है. उन्होंने वेदांता के इस प्रयास को निरंतर विस्तार देने की प्रतिबद्धता दोहराई.

​तीसरे दिन के भव्य समापन की तैयारी : ​उदयपुर वर्ल्ड म्यूज़िक फ़ेस्टिवल अब अपने अंतिम और तीसरे दिन में प्रवेश कर गया है . रविवार सुबह मांझी घाट पर फिर सुर सजेंगे, जिसके बाद फ़तेह सागर और गांधी ग्राउंड पर भव्य समापन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

