उदयपुर वर्ल्ड म्यूज़िक फ़ेस्टिवल 2026: सुरों से सजी झीलों की नगरी, जोनिता गांधी और वैश्विक कलाकारों ने बांधा समां

वर्ल्ड म्यूज़िक फ़ेस्टिवल का दूसरा दिन ( फोटो ईटीवी भारत उदयपुर )

​उदयपुर : झीलों की नगरी उदयपुर एक बार फिर संगीत की जादूई गूंज से महक उठी है. उदयपुर वर्ल्ड म्यूज़िक फ़ेस्टिवल 2026 के दूसरे दिन भारत सहित दुनिया भर की विविध संगीत परंपराओं का एक अद्भुत संगम देखने को मिला. स्थानीय निवासियों से लेकर विदेशी पर्यटकों तक, हर कोई संगीत के इस महाकुंभ में डूबा नजर आया. ​मांझी घाट पर सुबह की सुकून भरी शुरुआत : ​दिन का आगाज पिछोला झील के किनारे स्थित मांझी घाट (अम्ब्राई घाट) पर एक बेहद शांत और आत्मीय सत्र से हुआ. सुबह की पहली किरणों के बीच राधा बुबुक्वार ने अपने हल्के शास्त्रीय संगीत से माहौल में सादगी और गरिमा घोल दी. इसके बाद फ़्रांस के मशहूर ग्रुप 'लेस इतिनेरेंटेस' ने अपनी 'अकापेला' (बिना वाद्ययंत्रों के गायन) प्रस्तुति से वैश्विक संगीत का रंग बिखेरा, जिससे दर्शकों को एक ध्यानमय अनुभव प्राप्त हुआ. इसे भी पढ़ें: उदयपुर में वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल का आगाज: कैलाश के गले से निकले सुरों ने बांधा समां आधुनिक और लोक संगीत का मिलन : ​दोपहर होते-होते उत्सव का केंद्र फ़तेह सागर पाल बन गया. यहां अमृत रामनाथ ने शास्त्रीय संगीत को आधुनिक अंदाज़ में पेश कर युवाओं को मंत्रमुग्ध कर दिया. वहीं, केप वर्डे से आईं लुसिबेला ने अपनी पारंपरिक 'मोर्ना' और 'कोलाडेरा' रचनाओं से दर्शकों को रूबरू करवाया. इस सत्र का समापन ताबा चाके के लोक-संगीत के साथ हुआ, जिनकी धुनों ने सीधा दर्शकों के दिल को छुआ.