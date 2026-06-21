ETV Bharat / state

विश्व संगीत दिवस विशेष: पानी से राग छेड़ते रोशनलाल, 40 साल से उदयपुर में गूंज रही जल तरंग

जलतरंग दुर्लभ वाद्य यंत्र है, जिसमें अलग-अलग आकार के चीनी मिट्टी के कटोरों में अलग-अलग मात्रा में पानी भरकर सुर निकाले जाते हैं.

Jal Tarang in Udaipur
जल तरंग बजाते रोशनलाल (ETV Bharat Udaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 21, 2026 at 6:33 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

उदयपुर: संगीत की दुनिया में तबला, सितार, हारमोनियम और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों के नाम तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपने कभी पानी से निकलते सुर सुने हैं? उदयपुर के वरिष्ठ लोक कलाकार रोशनलाल भाट पिछले 40 वर्षों से ऐसी ही एक दुर्लभ कला 'जल तरंग' को जीवित रखे हुए हैं. चीनी मिट्टी के कटोरों में अलग-अलग मात्रा में पानी भरकर लकड़ी की छड़ियों से बजने वाला यह वाद्य यंत्र श्रोताओं को हैरान कर देता है, क्योंकि इन साधारण कटोरों से निकलने वाला मधुर संगीत किसी भी आधुनिक वाद्य को टक्कर देता है. विश्व संगीत दिवस पर रोशनलाल भाट ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि यह प्राचीन कला अब विलुप्ति की कगार पर है. राजस्थान में इसे बजाने वाले गिने-चुने तीन-चार कलाकार ही बचे हैं. मंचों की कमी और नई पीढ़ी की बेरुखी के बीच वे खुद युवाओं को जल तरंग सिखाकर इस विरासत को बचाने में जुटे हैं.

भाट ने इस दुर्लभ वाद्य यंत्र और इसके संरक्षण की चुनौतियों को साझा किया. उनका कहना है कि आज के आधुनिक दौर में जहां नई पीढ़ी डिजिटल संगीत और आधुनिक वाद्य यंत्रों की ओर आकर्षित हो रही है, वहीं जल तरंग जैसी पारंपरिक कलाएं धीरे-धीरे विलुप्ति की ओर बढ़ रही हैं. जल तरंग भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक अत्यंत प्राचीन और दुर्लभ वाद्य यंत्र है. इसमें अलग-अलग आकार के चीनी मिट्टी के कटोरों में अलग-अलग मात्रा में पानी भरा जाता है. प्रत्येक कटोरे में पानी की मात्रा के अनुसार अलग सुर तैयार होता है. इन कटोरों को एक विशेष क्रम में सजाया जाता है और फिर लकड़ी या बांस की पतली छड़ियों से उन्हें हल्के से बजाया जाता है. कटोरे पर छड़ी के स्पर्श से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, वह पानी की मात्रा के कारण अलग-अलग सुरों में बदल जाती है. यही सुर मिलकर एक मधुर संगीत रचते हैं. इस वाद्य यंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सुरों की शुद्धता बनाए रखने के लिए कलाकार को बार-बार पानी की मात्रा को संतुलित करना पड़ता है.

पानी से राग छेड़ते रोशनलाल. (ETV Bharat Udaipur)

पढ़ें: विलुप्त होने की कगार पर यह प्रसिद्ध कला, 20 साल से संवारने में जुटे हैं रोशन लाल

पहली बार देखा और बना लिया जीवन का हिस्सा: भाट बताते हैं कि उनकी संगीत यात्रा शहनाई और हारमोनियम से शुरू हुई थी. लोक कला मंडल में कार्य करते हुए उन्होंने पहली बार जल तरंग को करीब से देखा. पानी से निकलती मधुर ध्वनि ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने इसे सीखने का निर्णय लिया. वे बताते हैं कि शुरुआत में इस वाद्य यंत्र को समझना और सुरों को साधना बेहद कठिन था. प्रत्येक प्रस्तुति से पहले कटोरों में पानी की मात्रा तय करनी पड़ती है और मौसम बदलने पर भी सुर प्रभावित हो सकते हैं. लंबे अभ्यास और वर्षों की मेहनत के बाद उन्होंने इस कला में महारत हासिल की. करीब 40 वर्षों से वे जल तरंग का वादन कर रहे हैं और देश के विभिन्न मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं. उन्होंने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों, लोक उत्सवों और राष्ट्रीय आयोजनों में जल तरंग की धुनों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया है.

Jal Tarang in Udaipur
पुरस्कार ग्रहण करते रोशनलाल (ETV Bharat Udaipur)

फिल्मी गीतों से लेकर भजनों तक की प्रस्तुति: भाट केवल शास्त्रीय धुनें ही नहीं, बल्कि पुराने फिल्मी गीत, भजन और देशभक्ति गीत भी जल तरंग पर प्रस्तुत करते हैं. उनका कहना था कि पहली बार जलतरंग देखने पर लोगों को एक बारगी विश्वास ही नहीं होता कि केवल पानी और चीनी मिट्टी के कटोरों से इतना मधुर संगीत निकल सकता है. प्रस्तुति के बाद लोग मंच पर आकर जल तरंग को करीब से देखते हैं और इसकी कार्यप्रणाली के बारे में जानने की उत्सुकता दिखाते हैं. यही उत्साह उन्हें इस कला को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है.

Jal Tarang in Udaipur
जलतरंग की कटोरी (ETV Bharat Udaipur)

यह भी पढ़ें: उदयपुर के रोशनलाल ने छेड़े देशभक्ति के 'तरंग', देखिए वीडियो

विलुप्ति की कगार पर पहुंची कला: भाट को इस बात की चिंता है कि जल तरंग सीखने और बजाने वाले कलाकारों की संख्या लगातार घट रही है. राजस्थान में अब मुश्किल से तीन से चार कलाकार ही बचे हैं, जो नियमित रूप से इस वाद्य यंत्र का वादन कर रहे हैं. उनका मानना है कि मंचों की कमी, आर्थिक चुनौतियां और आधुनिक संगीत की बढ़ती लोकप्रियता के कारण नई पीढ़ी पारंपरिक वाद्य यंत्रों से दूर होती जा रही है. यदि समय रहते प्रयास नहीं किए गए तो आने वाले वर्षों में यह कला केवल किताबों और संग्रहालयों तक सीमित होकर रह जाएगी.

नई पीढ़ी को सिखाने की पहल: इस संकट को देखते हुए उदयपुर का लोक कला मंडल अब बच्चों और युवाओं को जल तरंग का प्रशिक्षण दे रहा है. रोशनलाल खुद भी युवा कलाकारों को इसकी बारीकियां सिखा रहे हैं. उनका मानना है कि किसी भी कला को जीवित रखने का सबसे अच्छा तरीका उसे अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है. वे कहते हैं, 'जल तरंग केवल एक वाद्य यंत्र नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत है. अगर बच्चे इसे सीखेंगे तो यह परंपरा आगे बढ़ेगी और पानी से निकलने वाले ये सुर कभी खामोश नहीं होंगे.'

यह भी पढ़ें: लोकरंग का 8वां दिन: जल तरंग और लोक वाद्य यंत्रों से मंत्रमुग्ध हुए संगीत प्रेमी

ऐसे बजाया जाता है जल तरंग: भाट ने बताया कि जल तरंग में चीनी मिट्टी के कटोरे में पानी भरकर उन्हें बजाया जाता है. इसे बजाने के लिए पानी का लेवल एक जैसा रखा जाता है. इसमें दो लकड़ी की छड़ी को कटोरे पर मारा जाता है, जिससे पानी से तरंग पैदा होती है, इसलिए इसे जल तरंग कहा जाता है. इसको बजाना काफी मुश्किल होता है. बजाने के लिए चीनी मिट्टी के करीब 18 से 20 छोटे-बड़े कटोरे का उपयोग किया जाता है. कटोरों में पानी सुर के हिसाब से भरा जाता है. उदयपुर के भारतीय लोक कला मंडल में आने वाले देशी-विदेशी सैलानी भी जल तरंग की धुन को सुनकर गदगद नजर आते हैं.

TAGGED:

FOLK ARTIST ROSHANLAL BHAT
BHARATIYA LOK KALA MANDAL UDAIPUR
TRADITION OF JALTARANG ALIVE
WORLD MUSIC DAY
JAL TARANG IN UDAIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.