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विश्व संगीत दिवस विशेष: पानी से राग छेड़ते रोशनलाल, 40 साल से उदयपुर में गूंज रही जल तरंग

उदयपुर: संगीत की दुनिया में तबला, सितार, हारमोनियम और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों के नाम तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपने कभी पानी से निकलते सुर सुने हैं? उदयपुर के वरिष्ठ लोक कलाकार रोशनलाल भाट पिछले 40 वर्षों से ऐसी ही एक दुर्लभ कला 'जल तरंग' को जीवित रखे हुए हैं. चीनी मिट्टी के कटोरों में अलग-अलग मात्रा में पानी भरकर लकड़ी की छड़ियों से बजने वाला यह वाद्य यंत्र श्रोताओं को हैरान कर देता है, क्योंकि इन साधारण कटोरों से निकलने वाला मधुर संगीत किसी भी आधुनिक वाद्य को टक्कर देता है. विश्व संगीत दिवस पर रोशनलाल भाट ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि यह प्राचीन कला अब विलुप्ति की कगार पर है. राजस्थान में इसे बजाने वाले गिने-चुने तीन-चार कलाकार ही बचे हैं. मंचों की कमी और नई पीढ़ी की बेरुखी के बीच वे खुद युवाओं को जल तरंग सिखाकर इस विरासत को बचाने में जुटे हैं.

भाट ने इस दुर्लभ वाद्य यंत्र और इसके संरक्षण की चुनौतियों को साझा किया. उनका कहना है कि आज के आधुनिक दौर में जहां नई पीढ़ी डिजिटल संगीत और आधुनिक वाद्य यंत्रों की ओर आकर्षित हो रही है, वहीं जल तरंग जैसी पारंपरिक कलाएं धीरे-धीरे विलुप्ति की ओर बढ़ रही हैं. जल तरंग भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक अत्यंत प्राचीन और दुर्लभ वाद्य यंत्र है. इसमें अलग-अलग आकार के चीनी मिट्टी के कटोरों में अलग-अलग मात्रा में पानी भरा जाता है. प्रत्येक कटोरे में पानी की मात्रा के अनुसार अलग सुर तैयार होता है. इन कटोरों को एक विशेष क्रम में सजाया जाता है और फिर लकड़ी या बांस की पतली छड़ियों से उन्हें हल्के से बजाया जाता है. कटोरे पर छड़ी के स्पर्श से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, वह पानी की मात्रा के कारण अलग-अलग सुरों में बदल जाती है. यही सुर मिलकर एक मधुर संगीत रचते हैं. इस वाद्य यंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें सुरों की शुद्धता बनाए रखने के लिए कलाकार को बार-बार पानी की मात्रा को संतुलित करना पड़ता है.

पानी से राग छेड़ते रोशनलाल. (ETV Bharat Udaipur)

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पहली बार देखा और बना लिया जीवन का हिस्सा: भाट बताते हैं कि उनकी संगीत यात्रा शहनाई और हारमोनियम से शुरू हुई थी. लोक कला मंडल में कार्य करते हुए उन्होंने पहली बार जल तरंग को करीब से देखा. पानी से निकलती मधुर ध्वनि ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने इसे सीखने का निर्णय लिया. वे बताते हैं कि शुरुआत में इस वाद्य यंत्र को समझना और सुरों को साधना बेहद कठिन था. प्रत्येक प्रस्तुति से पहले कटोरों में पानी की मात्रा तय करनी पड़ती है और मौसम बदलने पर भी सुर प्रभावित हो सकते हैं. लंबे अभ्यास और वर्षों की मेहनत के बाद उन्होंने इस कला में महारत हासिल की. करीब 40 वर्षों से वे जल तरंग का वादन कर रहे हैं और देश के विभिन्न मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं. उन्होंने अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों, लोक उत्सवों और राष्ट्रीय आयोजनों में जल तरंग की धुनों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया है.