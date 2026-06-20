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World Music Day 2026 : जयपुर के इस कलाकार ने सात सुरों की तलाश में बिताए 8 साल , तब जाकर सार्थक हुई जलतरंग

संगीत कलाकार इसलिए कहते हैं कि तरंगों के जरिए किसी भी मधुर संगीत का पैदा होना इतना आसान नहीं है. कलाकार गणेश महावर बताते हैं कि यह भी किसी तपस्या से कम नहीं होता, जब जल से भरे चीनी मिट्टी के बर्तन एक विशेष क्रम में रखते हुए "सारेगामापाधानीसा" की सरगम तैयार करनी पड़ती है. पत्रों का ध्यान रखने के साथ ही इनमें जल की मात्रा और जल की प्रकृति भी पैदा होने वाले सुरों में खास तवज्जो रखते हैं . उनका कहना है कि ठंडा अथवा गर्म या फिर रूम टेंपरेचर का पानी भी कई बार इन शुरू को पैदा करने में बाधा बन जाता है, इसलिए अक्सर वह अपनी ही बोतल में पानी लेकर सफर करते हैं. ताकि जब प्रस्तुति हो, तो लोग तल्लीन होकर मधुर स्वर लहरियों का लुत्फ ले सकें.

जल तरंग' दो शब्दों से मिलकर बना है 'जल' यानी पानी और 'तरंग' मतलब लहर. इस वाद्य यंत्र में चीनी मिट्टी या धातु के कई कटोरों में अलग-अलग मात्रा में पानी भरा जाता है. प्रत्येक कटोरे में पानी का स्तर अलग होने के कारण उससे अलग सुर निकलता है. कलाकार लकड़ी या बांस की छोटी छड़ियों से इन कटोरों के किनारों पर टंकार कर संगीत पैदा करता है. एक पूर्ण जल तरंग सेट में 15 से 22 कटोरे तक हो सकते हैं. सुरों की शुद्धता बनाए रखने के लिए कलाकार को हर कटोरे में पानी की मात्रा बेहद सटीक रखनी पड़ती है. यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती और खूबसूरती है.

जयपुर : संगीत का जिक्र आते ही सरगम और साधना के बारे में चर्चा की जाती है. विश्व संगीत दिवस पर गुलाबी शहर और कलाकारों की नगरी के ऐसे शख्स से ईटीवी भारत की टीम रूबरू हुई, जो पात्र में जल भरने के बाद बांस की डंडियों के जरिए वाद्य यंत्र के रूप में अनूठी जल तरंगों की ध्वनि मधुर संगीत में बदल देते हैं. जाहिर सी बात है कि जब भी संगीत की बात होती है तो हमारे मन में तबला, सितार, सरोद, बांसुरी या हारमोनियम जैसे वाद्य यंत्रों की छवि उभरती है. लेकिन भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में एक ऐसा अनोखा वाद्य यंत्र भी है, जिसमें न तार होते हैं, न चमड़ा और न ही कोई इलेक्ट्रॉनिक तकनीक. सिर्फ पानी से भरे कटोरे और उनसे निकलने वाली मधुर ध्वनि. इस दुर्लभ वाद्य यंत्र का नाम है "जल तरंग"

8 साल में तैयार हुई सरगम : जब ईटीवी भारत ने गणेश महावर से उनके जल तरंग वाले पात्रों के बारे में जानकारी चाही , तो उन्होंने बताया कि लगभग 8 साल कई जगह भटकने के बाद उन्हें इस तरह के पात्र मिले, जो सात स्वर की ध्वनि पैदा करते हैं, जिससे उनकी प्रस्तुति में सरगम तैयार हो सके. यह बताते हैं कि हर चीनी मिट्टी का चीनी मिट्टी का बर्तन इस तरह की पेशकश के लिए मुफीद नहीं होता है. इसके लिए जरूरी होता है कि बर्तन में छिपे संगीत को पहचाना जाए. जयपुर के परकोटे के रहने वाले गणेश महावर ने यह कला अपने प्रथम गुरु और नाना से सीखी थी, जिसकी बारिकियों को बाद में उनके मामा ने भी सिखाया. आज लुप्तप्राय हो चुकी इस कला को सहजते हुए गणेश अगली पीढ़ी के लिए खास पैगाम दे रहे हैं.

अपने म्यूजिकल सेटअप के साथ गणेश महावर (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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हर धुन देती है एक संदेश : गणेश महावर अपनी जल तरंग विधा में हिंदी गानों से लेकर लोक संगीत की प्रचलित धुन आसानी से तैयार कर लेते हैं. फिर चाहे बात गौरी का पल्ला लटकने की हो या राजस्थानी संस्कृति में रचे बसे "केसरिया बालम" रूपी मांड की हो, या फिर किशोर कुमार की आवाज में आए मशहूर गाने "छूकर मेरे मन को तूने की हो". हर एक धुन एक बोल बनकर हवा में इस तरह से बिखर जाती है, मानो वह संगीत एक खास संदेश भी दे रहा है.

गणेश महावर के मुताबिक जल तरंग भारतीय संगीत की उस समृद्ध विरासत की याद दिलाती है, जो आधुनिक संगीत की तेज रफ्तार दुनिया में धीरे-धीरे ओझल होती जा रही है. कभी शास्त्रीय संगीत के मंचों की शोभा रही जल तरंग आज चुनिंदा कलाकारों तक सीमित होकर रह गई है. वे कहते हैं कि आज के दौर में आधुनिक वाद्य यंत्र ज्यादा प्रचलित है, लेकिन जल तरंग के अलावा काष्ट तरंग और लौह तरंग भी इसी कला का एक हिस्सा है.

गणेश महावर की अनोखी कला. (फोटो ईटीवी भारत GFX)

जल तरंग का इतिहास : जल तरंग को भारतीय संगीत के सबसे प्राचीन वाद्य यंत्रों में गिना जाता है. इसका उल्लेख प्राचीन संगीत ग्रंथों और संस्कृत साहित्य में मिलता है. माना जाता है कि यह वाद्य यंत्र सदियों से भारतीय संगीत परंपरा का हिस्सा रहा है और राजदरबारों से लेकर धार्मिक आयोजनों तक में इसका उपयोग होता था. जल तरंग की ध्वनि को बेहद शांत, मधुर और ध्यानमग्न करने वाली माना जाता है. इसकी आवाज में पानी की स्वाभाविक तरलता महसूस होती है. यही कारण है कि इसका उपयोग शास्त्रीय संगीत, भक्ति संगीत और ध्यान-साधना से जुड़े आयोजनों में किया जाता रहा है.

न तार, न चमड़ा... सिर्फ पानी और प्याले! (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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विलुप्ति के कगार पर क्यों ? : आधुनिक दौर में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल संगीत के बढ़ते प्रभाव के कारण जल तरंग जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग लगातार कम हुआ है. इसे सीखने वाले कलाकारों की संख्या भी बेहद सीमित रह गई है. यही वजह है कि आज बहुत कम मंचों पर जल तरंग की प्रस्तुति देखने और सुनने को मिलती है. हालांकि देश के कुछ समर्पित कलाकार अब भी इस दुर्लभ कला को जीवित रखने में जुटे हैं. राजस्थान के कुछ हिस्सों में ऐसे कलाकार हैं, जो नई पीढ़ी को जल तरंग से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं. राजस्थान में पारंपरिक वाद्य यंत्रों के संरक्षण को लेकर भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. गणेश महावर कहते हैं कि आज जरूरत इस बात की है कि इस दुर्लभ वाद्य यंत्र को नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाए, ताकि पानी से निकलने वाली इन मधुर तरंगों की गूंज आने वाले सालों तक सुनाई देती रहे.