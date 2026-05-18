ETV Bharat / state

World Museum Day 2026: बिहार के एक कमरे में कैद हैं महाजनपद काल के 200 जादुई सिक्के

विश्व संग्रहालय दिवस पर 40 सालों में पहली बार मगध यूनिवर्सिटी को स्वतंत्र रूप से पुरातत्विक उत्खनन की जिम्मेदारी मिली है. पढ़ें खबर

MAGADH UNIVERSITY MUSEUM
मगध यूनिवर्सिटी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 18, 2026 at 3:00 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

गया: क्या आप जानते हैं कि आज 18 मई को पूरी दुनिया विश्व संग्रहालय दिवस (International Museum Day) मना रही है? इस साल 2026 की थीम है—'संग्रहालय एक विभाजित दुनिया को एकजुट करते हैं' (Museums Uniting a Divided World). इसकी शुरुआत साल 1977 में 'इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम' (ICOM) ने की थी, जिसे बाद में 1983 में संयुक्त राष्ट्र का भी पूरा समर्थन मिला.

एकजुट करने की ताकत: इस बेहद खास दिन को मनाने का सबसे बड़ा मकसद सिर्फ पुरानी चीजें दिखाना नहीं, बल्कि समाज में इतिहास, कला और संस्कृति को संजोकर रखना है. इस बार पूरी दुनिया इसी बात पर विचार-विमर्श कर रही है कि एक विभाजित विश्व को फिर से करीब लाने में हमारे म्यूजियम क्या भूमिका निभा सकते हैं.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

रहस्यों से भरा यह कोना: अगर आप इतिहास की परतों को करीब से छूना चाहते हैं, तो बिहार के मगध विश्वविद्यालय का संग्रहालय इतिहास के कई अनकहे किस्सों को अपनी दीवारों में कैद किए बैठा है. यहां क्षेत्रीय सर्वेक्षणों और उत्खननों से मिलीं ऐसी दुर्लभ बौद्धकालीन मूर्तियां और पाषाण शिल्प सुरक्षित रखे गए हैं, जिन्हें देखकर कोई भी हैरान रह जाए.

छात्रों के लिए टाइम मशीन: यह संग्रहालय ज्ञान की एक ऐसी टाइम मशीन है, जहां देश और दुनिया की कई बड़ी यूनिवर्सिटीज से छात्र और रिसर्चर्स मानव इतिहास के हजारों साल पुराने रहस्यों को खंगालने पहुंचते हैं. यहां आकर आपको अहसास होगा कि एक विश्वविद्यालय का संग्रहालय कोई आम जगह नहीं होती, बल्कि यह ठोस तथ्यों के साथ इतिहास और भूगोल को जिंदा रखता है.

MAGADH UNIVERSITY MUSEUM
यूनिवर्सिटी के संग्रहालय में मौजूद प्राचीन सिक्के (ETV Bharat)

50 हजार साल पुराने औजार: विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय एवं एशियाई अध्ययन विभाग द्वारा संचालित यह मुख्य रूप से एक 'अध्ययन संग्रहालय' है. आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां 30 से 50 हजार साल पुराने पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के ऐसे 'प्री-हिस्टोरिक टूल्स' मौजूद हैं, जिन्हें कभी आदिमानव अपने हाथों से इस्तेमाल करते थे.

सिक्कों पर छपे आदिम संकेत: सिक्कों की इस जादुई दुनिया के बारे में विभाग की अध्यक्ष डॉ. अलका मिश्रा कहती हैं कि हमारे इस संग्रहालय में भारत के प्राचीनतम सिक्कों का एक बहुत बड़ा संग्रह मौजूद है, जिन पर अब अंकन सिर्फ चिन्हों के रूप में दिखता है. जिनमें पशु-पक्षियों, जीव-जंतुओं के समूहों के साथ-साथ प्राचीन वृक्षों, नदियों और मछलियों को बेहद खूबसूरती से उकेरा गया है.

महाजनपद से गुप्तकाल तक: यहां इतिहास के वो पन्ने मौजूद हैं जो बताते हैं कि महाजनपद काल के 16 महाजनपदों के सिक्कों में कितनी विविधता थी. जैसे 'बंग' (बंगाल) के प्राचीन सिक्कों पर नाव और मछली के विशेष चिन्ह साफ दिखते हैं.

MAGADH UNIVERSITY MUSEUM
यूनिवर्सिटी के संग्रहालय में रखे प्राचीन काल के बर्तन (ETV Bharat)

"यहां इंडो-ग्रीक, कुषाण काल और गुप्त साम्राज्य के लगभग 200 ऐसे सिक्के सहेज कर रखे गए हैं जिनका पूरी तरह से 'भारतीयकरण' हो चुका था और जिनपर देवी-देवताओं के चित्र अंकित हैं."- डॉ. अलका मिश्रा, विभागाध्यक्ष

1871 का वो खोया हुआ दौर: इस म्यूजियम की सबसे अनोखी खूबी इसकी 'दृश्य गैलरी' (Photo Gallery) है. यह गैलरी आपको सीधे साल 1871 के उस दौर में ले जाती है जब बोधगया की खुदाई शुरू हुई थी, और तब से लेकर आज तक बोधगया का कायाकल्प और रिस्टोरेशन कैसे हुआ, उसकी पूरी कहानी बयां करती है. जो बिहार के किसी भी दूसरे विश्वविद्यालय के पास नहीं है.

क्या है ट्रिपल-ई फॉर्मूला?: म्यूजियम के आधुनिक महत्व को समझाते हुए विभागाध्यक्ष डॉ. अलका मिश्रा आगे कहती हैं कि यह संग्रहालय एक खास 'ट्रिपल ई' (Triple E) फॉर्मूले पर काम करता है—यानी एंटरटेनमेंट (Entertainment), एजुकेट (Educate) और अनुभव (Experience).

"ट्रिपल ई' फॉर्मूले पर काम करते हैं हम. यही वजह है कि वर्तमान समय में इसकी भूमिका बढ़ गई है, इसके जरिए हम विश्व की बड़ी समस्याओं को दिखा भी सकते हैं और सुलझा भी सकते हैं."- डॉ. अलका मिश्रा, विभागाध्यक्ष

MAGADH UNIVERSITY MUSEUM
सिक्कों की जानकारी देतीं विभागाध्यक्ष डॉ. अलका मिश्रा (ETV Bharat)

बिहार में रचा 40 साल का इतिहास: इस म्यूजियम के नाम एक ऐसी ऐतिहासिक सफलता जुड़ी है जो पिछले 4 दशकों में बिहार का कोई भी विश्वविद्यालय स्वतंत्र रूप से नहीं कर सका. मगध विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय एवं एशियाई अध्ययन विभाग को स्वतंत्र रूप से पुरातत्विक उत्खनन की जिम्मेदारी मिली है, जिसके तहत इस समय 'डूब्बा गांव' में बड़े पैमाने पर खुदाई का कार्य चल रहा है.

"पहले क्या हुआ? जो इसकी स्थिति ऐसे हुई इस पर हम ज्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हमारे समय में बहुत सारी चीजों में बदलाव हुआ है, हम ये भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले समय इसके प्रारूप में और भी विस्तार होगा."- प्रो शशी प्रताप शाही, मगध विश्वविद्यालय के कुलपति

अस्तित्व को बचाने की जंग: हालांकि, एक कड़वा सच यह भी है कि समय के साथ इस संग्रहालय की स्थिति काफी खराब हो गई थी और आज भी यह बिना किसी अलग भवन के, विभाग के ही एक हॉल और कमरे में संचालित हो रहा है. इन अमूल्य ऐतिहासिक धरोहरों को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए यहां एक अलग और सुरक्षित भवन का निर्माण होना बेहद जरूरी है, ताकि हर विभाग के छात्रों को इसका फायदा मिल सके.

इसे भी पढ़ें-

Modi On Heritage : गुलामी के समय धरोहरें नष्ट की गईं, आजादी के बाद उन्हें संरक्षित करने के प्रयास भी कम हुए: मोदी

World Museum Day: इतिहास को संरक्षित रखे है भिंड का म्यूजियम, यहां मौजूद उमा-महेश्वर की प्रतिमा को मिली वर्ल्ड ऑर्कियोलॉजी में 51वीं रैंक

TAGGED:

WORLD MUSEUM DAY 2026
MAGADH UNIVERSITY MUSEUM
MUSEUM DAY 2026 THEME
विश्व संग्रहालय दिवस
MAGADH UNIVERSITY ANCIENT COINS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.