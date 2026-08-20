World Mosquito Day 2026 : जमा हुआ पानी देता है मच्छरों को दावत, हो सकती हैं गंभीर बीमारियां, जानिए कैसे करें बचाव
विश्व मच्छर दिवस पर जानिए मच्छर जनित रोगों के लक्षण और उससे बचाव के बारे में. कपिल पारीक की रिपोर्ट....
Published : August 20, 2026 at 9:16 AM IST
उदयपुर : झीलों की नगरी उदयपुर में मानसून हरियाली और राहत लेकर आता है. वहीं, बारिश के साथ कई ऐसी स्वास्थ्य चुनौतियां भी दस्तक देती हैं, जिन्हें शुरुआत में नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. इनमें सबसे बड़ा खतरा मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों का है. बारिश के बाद जगह-जगह जमा पानी मच्छरों के प्रजनन का आधार बनता है और यही स्थिति डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के फैलाव की आशंका बढ़ाती है. 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस के मौके पर मच्छर नियंत्रण को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या केवल फॉगिंग और सरकारी अभियान से इस खतरे को रोका जा सकता है?
महाराणा भूपाल अस्पताल के अधीक्षक डॉ. आरएल सुमन से हुई खास बातचीत में भी मच्छरों से बचाव में आमजन की भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया. उनका कहना है कि मच्छर नियंत्रण सिर्फ स्वास्थ्य विभाग या नगर निगम का काम नहीं है. जब तक घरों, स्कूलों, दुकानों और सार्वजनिक स्थानों पर पानी जमा होने से रोकने की आदत नहीं बनेगी, तब तक मच्छरों के प्रजनन को पूरी तरह नियंत्रित करना मुश्किल रहेगा.
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बारिश की हर बूंद के साथ बनता है खतरा : बारिश के बाद सड़क किनारे या बड़े गड्ढों में जमा पानी ही मच्छरों के लिए खतरा नहीं है. घर की छत पर रखा कोई पुराना बर्तन, गमले की प्लेट, कूलर की टंकी, बेकार पड़ा टायर, पानी की खुली टंकी या छोटा कंटेनर भी मच्छरों के प्रजनन का स्थान बन सकता है. डॉ. सुमन के मुताबिक, लोगों को यह समझना होगा कि मच्छरों के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती. थोड़ी मात्रा में कई दिनों तक जमा रहने वाला साफ या गंदा पानी भी समस्या पैदा कर सकता है, इसीलिए बारिश के मौसम में घर और आसपास पानी जमा होने वाली जगहों को भर देना चाहिए या ढक देना चाहिए.
नियमित जांच जरूरी है : दिन में काटने वाला मच्छर भी उतना ही खतरनाक है. डेंगू और चिकनगुनिया फैलाने वाला एडीज मच्छर दिन के समय भी सक्रिय रहता है. ऐसे में केवल रात में मच्छरदानी या कॉइल का इस्तेमाल करना पर्याप्त सुरक्षा नहीं है. दिन के समय घर, कार्यालय, स्कूल और बाजारों में भी मच्छरों से बचाव जरूरी है. विशेषज्ञों के अनुसार शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनना, मच्छररोधी साधनों का इस्तेमाल करना और घर के आसपास पानी जमा नहीं होने देना बचाव के महत्वपूर्ण तरीके हैं.
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फॉगिंग से आगे बढ़कर सोचना होगा : मच्छर नियंत्रण के नाम पर अक्सर फॉगिंग को सबसे प्रभावी उपाय माना जाता है, लेकिन वास्तविक चुनौती मच्छरों के प्रजनन स्थल खत्म करने की है. फॉगिंग से उस समय मौजूद वयस्क मच्छरों की संख्या कम की जा सकती है, लेकिन अगर पानी जमा होने की जगहें बनी रहे तो नए मच्छर फिर पैदा हो सकते हैं. ऐसे में नगर निगम की फॉगिंग व्यवस्था के साथ आमजन की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है. सप्ताह में एक दिन कुछ मिनट निकालकर कूलर, गमलों, छत, टायर और पानी रखने वाले सभी पात्रों की जांच करना छोटे स्तर का कदम जरूर है, लेकिन इसका असर बड़े स्तर पर हो सकता है.
बुखार को सामान्य समझना पड़ सकता है भारी : डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के शुरुआती लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, शरीर में दर्द, कमजोरी और ठंड लगना जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं. हर बुखार मच्छर जनित बीमारी नहीं होता, लेकिन बारिश के मौसम में लगातार या तेज बुखार को हल्के में लेना भी उचित नहीं है. डॉ. सुमन के अनुसार, ऐसे लक्षण दिखाई देने पर चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है. बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयां लेना या बीमारी का अनुमान लगाकर इलाज शुरू करना जोखिम भरा हो सकता है. समय पर जांच और चिकित्सकीय निगरानी बीमारी की गंभीरता को पहचानने में मदद करती है.
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बुखार हो तो क्या करें : डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के शुरुआती लक्षण सामान्य बुखार जैसे हो सकते हैं. तेज बुखार, सिरदर्द, शरीर में दर्द, कमजोरी, ठंड लगना, उल्टी या त्वचा पर दाने जैसे लक्षण दिखाई देने पर चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है. बुखार आने पर पर्याप्त आराम करें और शरीर में पानी की कमी न होने दें. पानी, ओआरएस और अन्य तरल पदार्थ लेते रहें. डेंगू की आशंका होने पर बिना डॉक्टर की सलाह के एस्पिरिन या आईबुप्रोफेन जैसी दवाएं नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि डेंगू में रक्तस्राव का खतरा बढ़ सकता है. खुद से एंटीबायोटिक या मलेरिया की दवा लेना भी उचित नहीं है.
इन लक्षणों में तुरंत अस्पताल पहुंचे : अगर किसी व्यक्ति को ठंड या कपकपी के साथ बुखार, तेज पेट दर्द, लगातार उल्टी, नाक या मसूड़ों से खून आना, खून की उल्टी, काला मल, अत्यधिक कमजोरी या बेचैनी, सांस लेने में परेशानी, बेहोशी, भ्रम की स्थिति या पेशाब कम होना जैसे लक्षण दिखाई दें तो सतर्क हो जाएं. ये मच्छर जनित बीमारियों के लक्षण हो सकते हैं. ऐसी स्थिति में घर पर इंतजार नहीं करना चाहिए और तत्काल चिकित्सकीय सहायता जरूरी है.