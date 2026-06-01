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भारत बना दुग्ध महाशक्ति, करनाल की महिलाओं ने दिखाई डेयरी क्रांति की ताकत, एनडीआरआई ने महिलाओं और नवाचार को किया सम्मानित

महिलाओं के बिना अधूरी है डेयरी क्रांति: कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और पंतनगर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. एम.एस. चौहान ने कहा कि, "ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बने डेयरी क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है. पशुपालन से लेकर दूध उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्माण तक महिलाएं हर स्तर पर नेतृत्व कर रही हैं. महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से न केवल परिवारों की आय बढ़ रही है, बल्कि पोषण और सामाजिक सशक्तिकरण को भी नई दिशा मिल रही है."

भारत की दुग्ध शक्ति का दुनिया में डंका : कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एनडीआरआई के निदेशक डॉ. धीर सिंह ने कहा कि, "भारत आज 248 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन के साथ विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन चुका है. वैश्विक दूध उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी करीब 25 प्रतिशत है. यह उपलब्धि लाखों डेयरी किसानों और विशेष रूप से महिलाओं की मेहनत का परिणाम है, जो गांव-गांव में इस क्षेत्र को मजबूती प्रदान कर रही हैं."

करनाल: आज के समय में दूध केवल एक खाद्य पदार्थ नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीय परिवारों की आजीविका, पोषण और समृद्धि का आधार है. विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी एनडीआरआई में इसी भावना को उत्सव के रूप में मनाया गया. खास बात यह है कि इस बार कार्यक्रम की थीम महिलाओं को समर्पित थी. यहां डेयरी क्षेत्र में उनके योगदान को विशेष रूप से सम्मानित किया गया. दूध उत्पादन में भारत की वैश्विक उपलब्धियों से लेकर आधुनिक तकनीकों और महिला सशक्तिकरण तक, कार्यक्रम ने कई महत्वपूर्ण संदेश दिए.

मिलावट के खिलाफ तकनीक का सशक्त हथियार: विश्व दुग्ध दिवस पर लोगों के लिए दूध की गुणवत्ता जांच की निःशुल्क सुविधा भी उपलब्ध कराई गई. एनडीआरआई की शोध छात्रा रूपम साहू ने बताया कि, "संस्थान द्वारा विकसित तकनीक के जरिए दूध में पानी, यूरिया, न्यूट्रलाइजर, शुगर और अन्य मिलावटों का पता महज पांच मिनट में लगाया जा सकता है. बड़ी संख्या में लोगों ने अपने दूध के नमूनों की जांच कराई और इस पहल की सराहना की."

महिलाओं ने दिखाई डेयरी क्रांति की ताकत (ETV Bharat)

महिलाओं ने प्रदर्शनी में दिखाई आत्मनिर्भरता की मिसाल: कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूहों और प्रशिक्षित महिला उद्यमियों द्वारा तैयार डेयरी उत्पादों की प्रदर्शनी विशेष आकर्षण रही. दूध, पनीर, घी, लस्सी और पेड़े जैसे उत्पादों ने लोगों का ध्यान खींचा. स्वयं सहायता समूह की प्रतिनिधि आयुषी मान ने बताया कि उनके समूह से जुड़ी करीब 500 महिलाएं डेयरी आधारित स्वरोजगार से आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही हैं.

नई पीढ़ी ने भी दिखाई डेयरी क्षेत्र में रुचि: एनडीआरआई स्टूडेंट काउंसिल की अध्यक्ष तरुशी त्यागी ने कहा कि, "कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और समाज को यह बताना है कि डेयरी क्षेत्र में महिलाओं का योगदान कितना महत्वपूर्ण है. छात्रों द्वारा आयोजित पोस्टर प्रतियोगिता और नवाचार प्रदर्शनी ने डेयरी क्षेत्र के भविष्य को लेकर नई उम्मीदें जगाईं."

जनभागीदारी से बढ़ेगी जागरूकता : कार्यक्रम में पहुंचे नागरिकों ने भी इस पहल की सराहना की. लोगों का कहना था कि दूध की मुफ्त जांच जैसी सुविधाएं उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के साथ-साथ मिलावट के खिलाफ एक मजबूत कदम साबित होंगी. नागरिक राजेश ने अपने दूध की जांच करवाने के बाद इसे बेहद उपयोगी पहल बताया.

विश्व दुग्ध दिवस पर एनडीआरआई करनाल का यह आयोजन केवल एक समारोह नहीं, बल्कि एक संदेश था स्वस्थ भारत, समृद्ध किसान और सशक्त महिला की दिशा में डेयरी क्षेत्र की भूमिका लगातार बढ़ रही है. दूध उत्पादन में दुनिया का नेतृत्व कर रहा भारत अब तकनीक, नवाचार और महिला शक्ति के सहारे डेयरी विकास की नई इबारत लिखने की ओर बढ़ रहा है.

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