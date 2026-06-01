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वर्ल्ड मिल्क डे : मारवाड़ के स्वाद में दूध का कमाल, मलाई की रोटी और गुलाब जामुन की सब्जी के लोग हैं दीवाने

दूध की लगती है मंडी, प्रतिदिन 60 हजार लीटर सप्लाई : जोधपुर एक मात्र शहर है, जहां पर दूध की मंडी लगती है. इसे दूध का चौहटा कहा जाता है. घांची समाज के लोग इस व्यवसाय से ज्यादा जुड़े हुए हैं. दूध की क्वालिटी पर भाव तय होते हैं, क्योंकि मिठाई विक्रेता और रेस्टोरेंट संचालक अपना जायका बनाए रखने के लिए क्वालिटी से समझौता नहीं करते हैं. शहर में चौहटा दूध सप्लाई के दो संघ हैं- खांडा फालसा दुग्ध विकास समिति और मारवाड़ दुग्ध विकास समिति. कुल 350 सदस्य सप्लायर हैं, जो 60 हजार लीटर दूध की आपूर्ति करते हैं. समिति सदस्य गौरीशंकर बोराणा ने बताया कि हमारे दो चौहटे हैं, जहां प्रतिदिन सुबह शाम के अलग-अलग भाव दूध की गुणवत्ता के आधार पर तय होते हैं.

जोधपुर : मारवाड़ में लोगों का खाने के प्रति अनोखा प्रेम है. इसके चलते यहां व्यंजन बड़े चाव से बनाए जाते हैं और खाए और खिलाए जाते हैं. संभवतः जोधपुर ऐसा शहर होगा, जहां मिठाइयों के बाद रोटी और सब्जी भी दूध से बनती है. खास बात ये है कि इनकी काफी डिमांड भी है. दूध के प्रयोग से बनी सब्जियों को शाही सब्जियों का दर्जा दिया गया है. जोधपुर की पहचान बन चुके इन व्यंजनों के स्वादिष्ट बनने के पीछे है यहां का दूध. शहर के घांची समाज के परंपरागत पशु पालक ही इस दूध आपूर्ति शहर के प्रमुख मिठाई निर्माताओं को करते हैं. इसे चौहटा का दूध कहा जाता है.

120 साल से चल रहे है चौहटा : बोराणा ने बताया कि चौहटा की परंपरा 120 सालों से घांची समाज चला रहा है. समाज के दुग्ध उत्पादक, जो गाय भैंस खुद पालते है, उसका दूध लेकर यहां आते हैं. यहां दूध की गुणवत्ता देखकर भाव तय होते हैं. पहले चौहटे की संख्या ज्यादा थी, लेकिन धीरे-धीरे इसे दो कर दी गई. बोराणा ने बताया कि हमारा ज्यादातर दूध शहर के बड़े मिठाई निर्माता लेते हैं. करीब 25 हजार लीटर चौहटा का दूध प्रमुख मिठाई निर्माता प्रतिदिन खरीदते हैं.

मारवाड़ का दूध प्रेम (ETV Bharat GFX)

इत्तेफाक से बनी मलाई रोटी, दो जगह ही मिलती है : भीतरी शहर आने वाले लोग यहां दूध की मलाई से बनी रोटी खाना नहीं भूलते हैं. शहर में एक ही परिवार की दो दुकानों पर यह बनती है. हालांकि, मलाई रोटी की शुरुआत इत्तेफाक से ही हुई थी, जो आज 40 साल से लोगों की पसंद बनी हुई है. दूध मलाई की रोटी बनाने की कहानी भी जोरदार है. दुकान संचालक विजय ने बताया कि 1980 में उनके पिता जवरीलाल भाटी ने मलाई रोटी का अविष्कार किया था. एक बार घर में उनके सामने एक बिल्ली आ गई, जिसे भगाने के लिए उन्होंने एक कटोरी उसकी ओर फेंकी. उस कटोरी में मलाई जमा थी. कटोरी में से मलाई उछलकर गर्म कढ़ाई पर जा चिपकी. जब उसे उतारा तो वह सिक चुकी थी. मलाई को रोटी का रूप देकर घी में फ्राय किया और चाशनी में डालकर एक नया व्यंजन बना दिया, जिसे नाम दिया गया मलाई रोटी. अब सरदारपुरा में नए रेस्टोरेंट में यह मिलने लगी है.

दूध की मलाई की रोटी (ETV Bharat Jodhpur)

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केसर से शृंगार, 1100 रुपए मिलती है मलाई रोटी : दूध मलाई की फ्राइड रोटी स्वाद में बेहद उम्दा है. इसमें केसर डालकर इसका शृंगार किया जाता है. एक रोटी करीब 100-110 ग्राम की होती है. क्षेत्र में रहने वाले शहरवासियों के रिश्तेदार और पर्यटक मलाई रोटी जरूर चखते हैं, क्योंकि इसमें किसी तरह की मिलावट नहीं होती है. इसे देसी घी में तला जाता है. इसके बाद ड्राई फ्रूट्स केसर से गार्निश किया जाता है. व्रत त्योहार में भी इसका उपयोग होता है, क्योंकि इसमें किसी तरह के अन्न का प्रयोग नहीं होता है.

गुलाब जामुन की शाही सब्जी (ETV Bharat Jodhpur)

गुलाब जामुन की बनती है सब्जी : गुलाब जामुन नाम आते ही दिमाग में मिठाई की तस्वीर नजर आती है, लेकिन जोधपुर में गुलाब जामुन की सब्जी बनती है, वो भी तड़के के साथ. जोधपुर आने वाले लोग यह सब्जी खाना नहीं भूलते. मावे से ही फीके गुलाब जामुन बनाए जाते हैं, जो सिर्फ सब्जी के ही काम आते हैं. गुलाब जामुन की सब्जी भी जोधपुरी शाही सब्जी की श्रेणी में आती है. इसकी ग्रेवी काफी रिच होती है. पूरी तरह से देसी घी में यह सब्जी बनती है. इसका चलन यहां शादी ब्याह में भी होता है. यह फीके गुलाब जामुन 400 रुपए किलो मिलते हैं. 50 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी, जिसका स्वाद आज भी बना हुआ है. संजय परिहार बताते हैं कि मीठे गुलाब जामुन की तर्ज पर ही जामुन तैयार होते हैं. सब्जी के लिए दही में मसाला तैयार किया जाता है. ड्राय फ्रूट की ग्रेवी के साथ इसे छौंका जाता है. साबूत ड्रायफ्रूट्स भी डाले जाते हैं. इसके साथ ही मलाई मोगर, मलाई प्याज, चक्की की सब्जी सहित अन्य शाही सब्जियां बनती हैं.