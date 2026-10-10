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मेहमान परिंदों की मेजबानी में बारिश की कमी ने उकेरी चिंता की लकीरें, एक्सपर्ट्स बोले- इस बार घट सकती है पक्षियों की संख्या

राजस्थान में आने वाले प्रवासी पक्षी. ( ETV Bharat file photo )

जयपुरः हर साल 10 अक्टूबर के दिन प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है. संयुक्त राष्ट्र समर्थित इस मुहिम का मकसद प्रवासी पक्षियों, उनके आवासों और उनके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना और डेटा जुटाने के लिए हर किसी की भूमिका को जाहिर करना है. इस साल के खास मौके के लिए 'Every Bird Counts – Your Observations Matter' की थीम रखी गई है, इसका मतलब है कि 'हर परिंदा अहम है , आपका नजरिया मायने रखता है'. जाहिर है कि सर्दियों की दस्तक के साथ राजस्थान की झीलें और वेटलैंड्स हजारों किलोमीटर की उड़ान भरकर आने वाले प्रवासी पक्षियों के स्वागत के लिए तैयार होने लगते हैं.

साइबेरिया, रूस, मंगोलिया, मध्य एशिया और यूरोप के ठंडे इलाकों से आने वाले ये परिंदे राजस्थान के जलाशयों में न केवल सुरक्षित ठहराव पाते हैं, बल्कि उन्हें यहां भरपूर प्राकृतिक भोजन भी मिलता है. इस बार बारिश की कमी के कारण जलाशयों में घटता पानी प्रवासी पक्षियों की आवक, भोजन और उनके प्राकृतिक आवास के लिए चुनौती बन सकता है. प्रदेश में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 117 वेटलैंड्स में 112 प्रजातियां दर्ज हैं, जो हर साल तापमान में गिरावट के साथ ही मरुधरा पर अपनी कलरव ध्वनि से मधुर स्वरलहरियां बिखेरते हैं. इस बार का नजारा क्या हर साल जैसा होगा, इस बात को लेकर पक्षी विशेषज्ञ आशंकित हैं.