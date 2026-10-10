मेहमान परिंदों की मेजबानी में बारिश की कमी ने उकेरी चिंता की लकीरें, एक्सपर्ट्स बोले- इस बार घट सकती है पक्षियों की संख्या
जलाशयों में प्राकृतिक भोजन की उपलब्धता प्रभावित होने से इस बार पक्षियों की संख्या घट सकती है. पेश है अश्वनी पारीक की रिपोर्ट.
Published : October 10, 2026 at 11:37 AM IST
जयपुरः हर साल 10 अक्टूबर के दिन प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है. संयुक्त राष्ट्र समर्थित इस मुहिम का मकसद प्रवासी पक्षियों, उनके आवासों और उनके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना और डेटा जुटाने के लिए हर किसी की भूमिका को जाहिर करना है. इस साल के खास मौके के लिए 'Every Bird Counts – Your Observations Matter' की थीम रखी गई है, इसका मतलब है कि 'हर परिंदा अहम है , आपका नजरिया मायने रखता है'. जाहिर है कि सर्दियों की दस्तक के साथ राजस्थान की झीलें और वेटलैंड्स हजारों किलोमीटर की उड़ान भरकर आने वाले प्रवासी पक्षियों के स्वागत के लिए तैयार होने लगते हैं.
साइबेरिया, रूस, मंगोलिया, मध्य एशिया और यूरोप के ठंडे इलाकों से आने वाले ये परिंदे राजस्थान के जलाशयों में न केवल सुरक्षित ठहराव पाते हैं, बल्कि उन्हें यहां भरपूर प्राकृतिक भोजन भी मिलता है. इस बार बारिश की कमी के कारण जलाशयों में घटता पानी प्रवासी पक्षियों की आवक, भोजन और उनके प्राकृतिक आवास के लिए चुनौती बन सकता है. प्रदेश में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 117 वेटलैंड्स में 112 प्रजातियां दर्ज हैं, जो हर साल तापमान में गिरावट के साथ ही मरुधरा पर अपनी कलरव ध्वनि से मधुर स्वरलहरियां बिखेरते हैं. इस बार का नजारा क्या हर साल जैसा होगा, इस बात को लेकर पक्षी विशेषज्ञ आशंकित हैं.
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विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के अवसर पर राजस्थान के वेटलैंड्स, प्रवासी पक्षियों की संख्या और उनके संरक्षण से जुड़े मुद्दे एक बार फिर चर्चा में हैं. ईटीवी भारत से मुखातिब हुए पक्षी विशेषज्ञों के मुताबिक, प्रवासी पक्षियों के लिए किसी झील में सिर्फ पानी होना काफी नहीं है. वहां छोटे जलीय जीव, कीट, घोंघे, मछलियां, झींगे, प्लैंकटन, बीज और जलीय वनस्पतियों की उपलब्धता भी जरूरी है. पानी कम होने से भोजन की यह पूरी प्राकृतिक शृंखला प्रभावित हो सकती है, जिसका सीधा असर पक्षियों के ठहराव पर पड़ता है.
वेटलैंड्स में 112 प्रजातियों की मौजूदगीः राजस्थान के जलाशय प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव बने हुए हैं. केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, सांभर झील, मेनार, खीचन, मानसागर, डीडवाना, पचपदरा और उदयपुर की झीलों के अलावा अजमेर का आनासागर, चित्तौड़गढ़ के जलाशय और जयपुर का चंदलाई के साथ ही बीकानेर का लूणकरणसर भी पक्षियों की आवाजाही के लिहाज से अहम हैं. उपलब्ध 2026 वाटरबर्ड सेंसेस के आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान के 117 वेटलैंड्स में पक्षियों की 112 प्रजातियां दर्ज की गईं.
इनमें फ्लेमिंगो, गीज, बत्तख, क्रेन, पेलिकन, वाडर्स और स्टॉर्क सहित कई प्रजातियां शामिल हैं. गणना में लेसर फ्लेमिंगो की संख्या 1.46 लाख से अधिक और ग्रेटर फ्लेमिंगो की संख्या 37 हजार से ज्यादा दर्ज की गई. इसके अलावा कॉमन क्रेन के 472, बार हेडेड गूज के 248 और ग्रेलैग गूज के 845 पक्षी दर्ज किए गए. इसी तरह कॉमन पोचार्ड के 918, नॉर्दर्न पिंटेल के 633, नॉर्दर्न शॉवलर के 1,870, कॉमन टील के 972, रफ के 606 और ब्लैक टेल्ड गॉडविट के 395 पक्षियों की मौजूदगी भी सामने आई. ये आंकड़े राजस्थान के वेटलैंड्स के महत्व को दर्शाते हैं. पक्षियों की संख्या और प्रजातियों की मौजूदगी अलग-अलग जलाशयों में पानी की उपलब्धता, मौसम और भोजन की स्थिति के अनुसार बदल सकती है.
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राजस्थान बनता है ठिकानाः प्रवासी पक्षियों का राजस्थान पहुंचना एक लंबे कुदरती सफर का हिस्सा है. मध्य एशिया, रूस, मंगोलिया और यूरोप के कई इलाकों से पक्षी ठंडे मौसम में अनुकूल मौसम और भोजन की तलाश में दक्षिण की ओर आते हैं. सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से जुड़े राजस्थान के वेटलैंड्स इस यात्रा के दौरान उनके लिए अहम पड़ाव और शीतकालीन आवास उपलब्ध कराते हैं. लंबी उड़ान के दौरान पक्षियों को ऊर्जा जुटाने, भोजन करने और आराम करने के लिए महफूज जगहों की जरूरत होती है.
उथले पानी और कीचड़ वाली जगहों में छोटे जलीय जीव, कीट और घोंघे मिलते हैं, जबकि घास, बीज और जलीय वनस्पतियां कई अन्य प्रजातियों के भोजन का आधार बनती हैं. फ्लेमिंगो के लिए नमकीन वेटलैंड्स में उपलब्ध सूक्ष्म जलीय भोजन महत्वपूर्ण होता है, जबकि गीज और बत्तखों की कई प्रजातियां जलीय वनस्पतियों, बीजों और छोटे जीवों पर निर्भर रहती हैं. राजस्थान के वेटलैंड्स की यही विविधता इन्हें प्रवासी पक्षियों के लिए खास बनाती है. किसी जलाशय में पानी और भोजन की पर्याप्त उपलब्धता नहीं रहती, तो पक्षी दूसरे अनुकूल क्षेत्रों की ओर रुख कर सकते हैं.
कम बारिश से घट सकता है पक्षियों का ठहरावः पक्षी विशेषज्ञ रोहित गंगवाल के मुताबिक, इस साल बारिश की कमी का असर राजस्थान में प्रवासी पक्षियों की आवक पर दिखाई दे सकता है. आशंका है कि जलाशयों में पानी कम रहने और प्राकृतिक भोजन की उपलब्धता प्रभावित होने से इस बार कुछ क्षेत्रों में पक्षियों की संख्या घट सकती है. कम बारिश से झीलों और अन्य जलाशयों का जलस्तर गिरता है. इससे प्लैंकटन, मछलियों, झींगों और कीटों के लार्वा जैसे भोजन स्रोतों पर असर पड़ सकता है. ऐसे में प्रवासी पक्षी उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दे सकते हैं, जहां पर्याप्त पानी और भोजन उपलब्ध हो. यह स्थिति केवल पक्षियों की संख्या तक सीमित नहीं है. जलस्तर में बदलाव से वेटलैंड्स की पूरी पारिस्थितिकी प्रभावित हो सकती है. प्रवासी पक्षियों के संरक्षण के लिए बारिश के आंकड़ों के साथ-साथ जलाशयों के जलस्तर, भोजन की उपलब्धता और पक्षियों के ठहरने के पैटर्न की निगरानी भी जरूरी है.
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केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पर जल संकट का सायाः भरतपुर स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण पक्षी आवासों में शामिल है, जो यूनेस्कों की हैरिटेज लिस्ट में शुमार है. यहां पानी की मौजूदगी को लेकर चिंता बढ़ रही है. घना पक्षी विहार के सेवानिवृत्त रेंजर भोलू अबरार खान के मुताबिक, उद्यान को बचाने के लिए जरूरत के मुताबिक पानी की नियमित आवक तय करना बेहद जरूरी है. उनका कहना है कि पहले उद्यान के करीब 29 वर्ग किलोमीटर इलाके में पानी भरता था. पर्याप्त पानी रहने से गंभीर नदी से आने वाली मछलियां, घोंघे और अन्य जलीय जीव पक्षियों के लिए भोजन उपलब्ध कराते थे.
जलभराव के कारण जलीय पर्यावास भी बना रहता था और जूलीफ्लोरा, कैसिया टोरा और लैंटाना जैसी अवांछित वनस्पतियों के फैलाव पर काबू रहता था. अब पानी की कमी के कारण इन वनस्पतियों का विस्तार बढ़ने और वेटलैंड का स्वरूप बदलकर वुडलैंड जैसा होने की चिंता जताई जा रही है. अगर पानी की आवक मुफीद नहीं हुई, तो इससे उद्यान के प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और पक्षियों के आवास पर उल्टा असर पड़ सकता है. भोलू अबरार खान के अनुसार, उद्यान के आसपास मौजूद जल स्रोतों और बांधों से पानी उपलब्ध कराने के विकल्पों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. इसके लिए पानी की उपलब्धता, गुणवत्ता और उचित प्रबंधन सुनिश्चित करना जरूरी है, ताकि केवलादेव के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखा जा सके.
राजस्थान के 117 वेटलैंड्स
- वेटलैंड्स में 112 पक्षी प्रजातियां दर्ज
- लेसर फ्लेमिंगो 1.46 लाख से ज्यादा
- ग्रेटर फ्लेमिंगो 37 हजार से अधिक
सांभर झील को फ्लेमिंगो अभयारण्य बनाने की मांगः राजस्थान की सांभर झील भी प्रवासी पक्षियों, खासकर फ्लेमिंगो के लिए अहम ठिकाना है. वन्यजीव संरक्षणकर्ता और वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर गौरव दाधीच का कहना है कि पिछले कुछ वक्त से फ्लेमिंगो के समूह सांभर में लंबे समय तक रुकने लगे हैं. इस बार प्रजनन गतिविधियां भी देखने को मिली हैं. इस बार कम बारिश के कारण झील में पानी की उपलब्धता को लेकर चिंता है. उनके मुताबिक, झील क्षेत्र में लगभग 20 प्रतिशत पानी ही बचा है. इस स्थिति में पक्षियों के भोजन और ठहरने के अनुकूल स्थानों पर असर पड़ सकता है. उन्होंने सरकार से सांभर झील के संरक्षण के साथ बर्ड टूरिज्म को बढ़ावा देने की मांग की है. उनका मानना है कि झील को विशेष संरक्षण पहचान मिलने से प्राकृतिक आवास सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन आधारित रोजगार के अवसर भी विकसित हो सकते हैं.
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वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर गौरव दाधीच ने विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर सांभर झील को फ्लेमिंगो अभयारण्य या पक्षी अभयारण्य के रूप में विकसित करने की मांग की है. दाधीच के मुताबिक, अक्टूबर से मार्च के बीच सांभर झील में साइबेरिया, रूस, मंगोलिया और कजाकिस्तान सहित उत्तरी इलाकों से बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी पहुंचते हैं. इनमें लेसर और ग्रेटर फ्लेमिंगो, नॉर्दर्न शॉवलर, विभिन्न प्रजातियों की बत्तखें और अन्य जलीय पक्षी शामिल हैं. उनके मुताबिक, पिछले सीजन में झील में लगभग 6 से 10 लाख पक्षियों की मौजूदगी दर्ज की गई थी. उन्होंने पिछले चार-पांच बरस के दौरान यहां हर साल करीब चार से पांच लाख फ्लेमिंगो आने का भी दावा किया.
वेटलैंड्स का संरक्षण ही प्रवासी पक्षियों की सुरक्षाः राजस्थान के वेटलैंड्स को पानी की कमी के अलावा प्रदूषण, अतिक्रमण, अनियंत्रित पर्यटन, नमक खनन और शिकार जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है. इसके साथ ही पक्षियों में बीमारी फैलने और सामूहिक मृत्यु की घटनाओं पर निगरानी रखना भी जरूरी है. सांभर झील में साल 2019 में हुई पक्षियों की सामूहिक मौतों ने इस तरह के जोखिमों की गंभीरता सामने रखी थी. वाटरबर्ड सेंसेस के माध्यम से पक्षियों की संख्या, प्रजातियों और उनके वितरण का आकलन किया जाता है. नियमित निगरानी से यह समझने में मदद मिलती है कि किन जलाशयों में पक्षियों की मौजूदगी बढ़ रही है और कहां उनके आवास पर दबाव है?.
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वन विभाग और वेटलैंड प्रबंधन से जुड़ी संस्थाओं के लिए इन आंकड़ों के आधार पर संरक्षण और निगरानी की रणनीति तैयार करना महत्वपूर्ण है. राजस्थान के लिए चुनौती सिर्फ प्रवासी पक्षियों की गणना करने की नहीं, बल्कि उन प्राकृतिक परिस्थितियों को बनाए रखने की है, जिनके कारण ये पक्षी हर साल यहां आते हैं. पर्याप्त पानी, स्वच्छ वेटलैंड, प्राकृतिक भोजन और सुरक्षित ठहराव सुनिश्चित किया जाए, तो राजस्थान प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण शीतकालीन पड़ाव बना रह सकता है. आखिरकार, झीलों में पानी बचाना केवल जल संरक्षण नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर की उड़ान भरकर आने वाले परिंदों के भविष्य को सुरक्षित रखने का भी सवाल है.