विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2026: अतिक्रमण और घटते वेटलैंड से प्रभावित हो रहा पक्षियों का बसेरा
अलवर में पाए जाने वाले पक्षियों की प्रजातियों में खासी विविधता पाई जाती है. पेश है पीयूष पाठक की रिपोर्ट.
Published : October 10, 2026 at 11:09 AM IST
अलवर: जैव विविधता में प्रवासी पक्षियों का बड़ा रोल रहा है. इनकी उपयोगिता को रेखांकित करने के लिए हर साल 10 अक्टूबर को 'विश्व प्रवासी पक्षी दिवस' मनाया जाता है. यूं तो अलवर सरिस्का के बाघों के लिए दुनियाभर में मशहूर है, लेकिन यह जिला पक्षियों की अद्भुत विविधता के लिए भी खास पहचान रखता है. यहां परिंदों की 296 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें 60 से ज्यादा प्रजातियां सर्दियों में मध्य एशिया, तिब्बत और मंगोलिया से आने वाले प्रवासी पक्षियों की हैं. आज 'विश्व प्रवासी पक्षी दिवस' के मौके पर वन्यजीव विशेषज्ञों ने अलवर में 'बर्ड टूरिज्म' की भारी संभावनाओं को रेखांकित किया है, लेकिन साथ ही सिलीसेढ़ झील और जयसमंद बांध जैसे प्रमुख जलाशयों पर बढ़ते अतिक्रमण, घटते पानी और मानवीय दखल के कारण उजड़ते प्राकृतिक आवासों पर गहरी चिंता भी जताई है.
वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर नितिन सिंह तंवर ने बताया कि अलवर और सरिस्का क्षेत्र में पाये जाने वाले पक्षियों की प्रजातियों में खासी विविधता पाई जाती हैं. मध्य एशिया, तिब्बत और मंगोलिया की ओर से आने वाले पक्षी यहां के जलस्रोतों पर दिखाई देते हैं. हालांकि पिछले कुछ वर्षों में कुछ प्रजातियों की मौजूदगी कम हुई है. सारस क्रेन इसका उदाहरण है, जिसे उन्होंने करीब पांच साल पहले सिलीसेढ़ झील पर देखा और कैमरे में कैद किया था, लेकिन इसके बाद लगातार प्रयासों के बावजूद यह पक्षी दिखाई नहीं दिया.
पढ़ें: प्रवासी पक्षी अब भी नहीं लौटे: केवलादेव में अभी तक वेडर बर्ड्स की मौजूदगी, अल नीनो ने रोका वापसी का सफर
उन्होंने बताया कि अलवर में टाइगर टूरिज्म के साथ बर्ड टूरिज्म विकसित करने की भी काफी संभावनाएं हैं. यहां पाइड किंगफिशर, कॉमन किंगफिशर और व्हाइट थ्रोटेड किंगफिशर जैसी प्रजातियां भी मिलती हैं. सर्दियों में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों की मौजूदगी बर्ड वॉचर्स और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स को आकर्षित कर सकती है. इसके लिए जरूरी है कि क्षेत्र में पक्षियों के अनुकूल प्राकृतिक आवास और जलस्रोतों को संरक्षित किया जाए. तंवर ने बताया कि सिलीसेढ़ झील को रामसर साइट घोषित किया जाना एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इसके संरक्षण के लिए प्रभावी प्रयासों की जरूरत है. झील के आसपास कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण और खेतीबाड़ी के कारण पक्षियों के लिए अनुकूल वातावरण प्रभावित हो रहा है. पक्षियों को भोजन तलाशने, पानी में विचरण करने और प्रजनन के लिए उथले पानी तथा सुरक्षित प्राकृतिक क्षेत्र की आवश्यकता होती है. ऐसे में रामसर साइट घोषित करने के साथ ही वहां संरक्षण संबंधी नियमों की प्रभावी पालना और अतिक्रमण पर नियंत्रण जरूरी है.
शहर के नजदीक स्थित जयसमंद बांध प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण स्थल बन सकता है. पहले यहां पानी भरने पर बड़ी संख्या में पक्षी पहुंचते थे, लेकिन पर्याप्त पानी नहीं आने और जलापूर्ति व्यवस्था सुचारू नहीं होने के कारण इसकी उपयोगिता प्रभावित हुई है. नटनी का बारा से जयसमंद बांध तक नहर निर्माण पूरा होने और नियमित जलापूर्ति होने पर यह क्षेत्र फिर से पक्षियों के लिए बेहतर ठिकाना बन सकता है. इसी तरह जंगल के आसपास अन्य जलस्रोतों को विकसित करने और उनके नजदीक ग्रासलैंड तैयार करने से भी पक्षियों और वन्यजीवों को लाभ मिल सकता है.
इसे भी पढ़ें- केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान: जैव विविधता पर मंडराता संकट, गायब हो रहीं दुर्लभ प्रजातियां, बिगड़ रहा वेटलैंड
अलवर में बर्ड टूरिज्म की संभावना: जिले में विकसित किए जा रहे नए जलस्रोतों में भी भविष्य में बेहतर वेटलैंड बनने की संभावनाएं हैं. इसके लिए पानी की उपलब्धता, प्राकृतिक वनस्पति और आसपास के क्षेत्र का संरक्षण जरूरी है. उन्होंने बताया कि अलवर क्षेत्र में ब्लैक स्टॉर्क जैसी दुर्लभ प्रजातियों की मौजूदगी भी बर्ड टूरिज्म की संभावनाओं को बढ़ाती है. जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण में हो रहे बदलाव भी पक्षियों की मौजूदगी को प्रभावित कर सकते हैं. ऐसे में समय रहते संरक्षण के ठोस प्रयास किए जाएं तो सरिस्का और अलवर को बर्ड टूरिज्म के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है.
वेटलैंड बचेंगे तो बढ़ेगा बर्ड टूरिज्म: पिछले 49 सालों से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे अनिल गाबा का कहना था कि अलवर में वन्यजीव पर्यटन के साथ पक्षी पर्यटन विकसित करने की भी पर्याप्त संभावनाएं हैं. इसके लिए जलाशयों की सफाई, अतिक्रमण पर रोक, पक्षियों के सुरक्षित क्षेत्र और पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन सुविधाओं पर काम करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि प्रशासन को पक्षी संरक्षण में रुचि रखने वाले स्थानीय लोगों और स्वयंसेवकों को साथ लेकर काम करना चाहिए. उन्होंने कहा कि भोपाल जैसे शहरों में विकसित जलाशयों, हरित क्षेत्रों और बटरफ्लाई पार्क जैसी पहलों का अध्ययन करके अलवर में भी उपयोगी योजनाएं लागू करनी चाहिए.
इसे भी पढ़ें- हजारों किमी का सफर, सूरज-तारों से तय करते हैं दिशा, नदियां, पहाड़, झील बनते हैं लैंडमार्क, ऐसे घना पहुंचते हैं विदेशी मेहमान
अलवर में दिखाई देते थे प्रवासी पक्षियों के झुंड: गाबा ने बताया कि अलवर के जलाशयों पर पहले हजारों किलोमीटर की यात्रा कर आने वाले प्रवासी पक्षियों के झुंड दिखाई देते थे. सिलीसेढ़ की झील हो या जयसमंद का विशाल जलक्षेत्र, इन स्थानों पर पक्षियों की मौजूदगी प्रकृति की खूबसूरती को बढ़ाती थी. समय के साथ जलाशयों के प्राकृतिक स्वरूप में बदलाव, अतिक्रमण और भोजन-पानी की उपलब्धता से जुड़ी चुनौतियां पक्षियों के लिए चिंता का विषय बन रही हैं. करीब 49 वर्षों से अलवर के जंगलों, झीलों और देश-विदेश में पक्षियों की फोटोग्राफी और दस्तावेजीकरण कर रहे पक्षी फोटोग्राफर गाबा का कहना है कि जलाशयों को बचाने के लिए केवल घोषणा करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके संरक्षण के लिए जमीन पर प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि अपने फोटोग्राफी के लंबे अनुभव में पक्षियों के व्यवहार, उनके प्रवास और प्राकृतिक आवासों में आए बदलावों को करीब से देखा है. उनके संग्रह में पक्षियों की पांच से सात लाख तक तस्वीरें होने का अनुमान है.
अतिक्रमण और घटते वेटलैंड बड़ी चिंता: अलवर के मानसरोवर, सिलीसेढ़, जयसमंद और सरिस्का क्षेत्र के जलस्रोत पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं. उन्होंने चिंता जताई कि कई जगह जलाशयों के आसपास अतिक्रमण, पशुओं की आवाजाही और मानवीय गतिविधियों के कारण पक्षियों के प्राकृतिक आवास प्रभावित हो रहे हैं. उनका कहना है कि किसी जलाशय को महत्वपूर्ण स्थल घोषित कर देना पहला कदम हो सकता है, लेकिन उसके बाद उसकी निगरानी और संरक्षण भी उतना ही जरूरी है. जलक्षेत्र, आसपास की वनस्पति और भोजन की उपलब्धता बनी रहेगी, तभी प्रवासी पक्षियों को वहां अनुकूल वातावरण मिल सकेगा.
इसे भी पढ़ें- विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 : 8 वर्ग किमी की आर्द्रभूमि से दुनिया में पहचान, केवलादेव में बसता है लाखों पक्षियों का संसार
साइबेरियन क्रेन के बाद अब पेलिकन की मौजूदगी भी यादों में सिमटी: पक्षी फोटोग्राफर गाबा ने भरतपुर के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में साइबेरियन क्रेन की मौजूदगी का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने वर्ष 2001 में इसकी आखिरी तस्वीर ली थी. इसके बाद वहां इस पक्षी को देखने का अवसर नहीं मिला. उन्होंने सिलीसेढ़ में पेलिकन के बड़े समूहों को देखने के अनुभव भी साझा किए और कहा कि ऐसे दृश्य अब पहले की तरह दिखाई नहीं देते. उन्होंने बताया कि अलवर में बार-हेडेड गीज, विभिन्न प्रजातियों की बतखें और ब्राह्मणी डक जैसे पक्षी दिखाई देते हैं. बार-हेडेड गीज ऊंचाई पर उड़ान भरने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं. इन पक्षियों का लंबा प्रवास बताता है कि उनके लिए सुरक्षित पड़ाव और पर्याप्त भोजन-पानी कितना जरूरी है.
प्रवासी पक्षियों के लिए आदर्श है सरिस्का: सरिस्का टाइगर रिजर्व के सीसीएफ संग्राम सिंह ने बताया कि सरिस्का का तापमान, जलस्रोत, भोजन और वहां का घना प्राकृतिक आवास प्रवासी पक्षियों के लिए आदर्श माना जाता है. इस कारण प्रवासी पक्षी गोल्डन ओरियोल, इंडियन पिटा, कॉमन रोज फिंच, रोजी स्टर्लिंग, यूरेशियन राइनेक, बार-हेडेड गूज, पेंटेड स्टॉर्क, स्पून बिल, पर्पल हेरॉन, स्पॉट बिल, कॉमन टील, ग्रेलेग गूज, यूरेशियन विजन, पाइड एवोसेट, ग्रीन सैंडपाइपर, ब्लैक-टेल्ड गॉडविट, कॉमन शवलर सहित अन्य प्रजातियों के प्रवासी पक्षी सरिस्का पहुंचकर पर्यटकों को रिझाते हैं.
अलवर में ये पक्षी भी लुभाते हैं पर्यटकों को: सरिस्का टाइगर रिजर्व में कठफोड़वा, इंडियन ग्रे हॉर्नबिल, कोयल, तोता, एशियाई पाम स्विफ्ट, उल्लू, सैंडपाइपर, गुल, टर्न, ग्रेट क्रेस्टेड ग्रीब, ईगल, डार्टर, कॉर्मोरेंट्स, इग्रेट्स, नाइटजार्स, कबूतर, फाख्ता, क्रेक, स्निप्स, हेरॉन, बिटर्न, फ्लेमिंगो, आइबिस, पेलिकन, सारस, पिटास, श्राइक, ट्रीपीज, कॉमन किंगफिशर, मधुमक्खी खाने वाले, कौवे, ओरियोल्स, कोयल-श्राइक, मिनिवेट्स, ड्रोंगो, फ्लाईकैचर, इओरा, ग्रेलैग गूज, वुड श्राइक, पिपिट, बाया, स्पैरो, फिंच, वैगटेल, मुनिया, बुलबुल, मैना, फाल्कन आदि पक्षी भी पर्यटकों को लुभाते रहे हैं.
इसे भी पढ़ें- केवलादेव में दिखा दुर्लभ मेहमान: रूस की बैकाल झील से उड़कर दशकों बाद घना पहुंचा खूबसूरत 'बैकाल टील'
इसलिए मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस: बर्ड्स विशेषज्ञ निशांत सिसोदिया ने बताया कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस प्रवासी पक्षियों के संरक्षण, उनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा और उनके सामने आने वाले खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है. उन्होंने बताया कि हर साल हजारों किलोमीटर की यात्रा करने वाले पक्षियों की सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने, तालाबों, झीलों, वेटलैंड, जंगलों और अन्य जलस्रोतों को संरक्षित करने का संदेश देने, जलस्रोतों का सूखना, पेड़ों की कटाई, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और शिकार जैसे कारणों से पक्षियों को होने वाले नुकसान पर ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से प्रवासी पक्षी दिवस मनाने की जरूरत है.