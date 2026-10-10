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विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2026: अतिक्रमण और घटते वेटलैंड से प्रभावित हो रहा पक्षियों का बसेरा

विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2026 ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: जैव विविधता में प्रवासी पक्षियों का बड़ा रोल रहा है. इनकी उपयोगिता को रेखांकित करने के लिए हर साल 10 अक्टूबर को 'विश्व प्रवासी पक्षी दिवस' मनाया जाता है. यूं तो अलवर सरिस्का के बाघों के लिए दुनियाभर में मशहूर है, लेकिन यह जिला पक्षियों की अद्भुत विविधता के लिए भी खास पहचान रखता है. यहां परिंदों की 296 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें 60 से ज्यादा प्रजातियां सर्दियों में मध्य एशिया, तिब्बत और मंगोलिया से आने वाले प्रवासी पक्षियों की हैं. आज 'विश्व प्रवासी पक्षी दिवस' के मौके पर वन्यजीव विशेषज्ञों ने अलवर में 'बर्ड टूरिज्म' की भारी संभावनाओं को रेखांकित किया है, लेकिन साथ ही सिलीसेढ़ झील और जयसमंद बांध जैसे प्रमुख जलाशयों पर बढ़ते अतिक्रमण, घटते पानी और मानवीय दखल के कारण उजड़ते प्राकृतिक आवासों पर गहरी चिंता भी जताई है.