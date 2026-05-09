हजारों किमी का सफर, सूरज-तारों से तय करते हैं दिशा, नदियां, पहाड़, झील बनते हैं लैंडमार्क, ऐसे घना पहुंचते हैं विदेशी मेहमान
वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे पर घना आने वाले विदेशी मेहमानों के रोचक सफर के बारे में जानते हैं. पढ़िए श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट...
Published : May 9, 2026 at 4:30 PM IST
भरतपुर : साइबेरिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया और रूस के बर्फीले इलाकों से हजारों किलोमीटर की लंबी उड़ान भरकर हर साल सर्दियों में विदेशी मेहमान पक्षी केवलादेव नेशनल पार्क पहुंचते हैं. माइनस 30 डिग्री तापमान, बर्फीले तूफान और कठिन मौसम को पार करते हुए ये पक्षी सूरज, चांद और तारों की मदद से अपनी दिशा तय करते हैं, जबकि नदियां, पहाड़, झीलें और समुद्र इनके लिए प्राकृतिक लैंडमार्क का काम करते हैं. कई पक्षी 3 से 5 हजार किलोमीटर तक का सफर तय कर भरतपुर पहुंचते हैं, जहां केवलादेव का समृद्ध वेटलैंड उन्हें भोजन, सुरक्षा और अनुकूल वातावरण देता है.
नेचुरलिस्ट नरेंद्र शर्मा ने बताया कि केवलादेव नेशनल पार्क दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण बर्ड हैबिटेट में से एक है. यहां का वातावरण स्थानीय पक्षियों, लोकल माइग्रेटरी और विदेशी माइग्रेटरी बर्ड्स सभी के लिए बेहद अनुकूल है. पार्क में मौजूद जलाशय, घासभूमि, उथले पानी वाले क्षेत्र और घने पेड़ पक्षियों को भोजन, विश्राम और सुरक्षा प्रदान करते हैं. यही वजह है कि हर वर्ष सितंबर-अक्टूबर से यहां प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू हो जाता है और मार्च के मध्य तक ये पक्षी यहां रहते हैं. गर्मी शुरू होने से पहले ये वापस अपने मूल स्थानों की ओर लौट जाते हैं, जहां वे प्रजनन करते हैं.
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सबसे अधिक संख्या वेटलैंड बर्ड्स की : उन्होंने बताया कि भारत में प्रवास का प्रमुख पैटर्न उत्तर से दक्षिण की ओर होता है. मध्य एशिया में भीषण सर्दी और भारी बर्फबारी के कारण पक्षियों के भोजन के स्रोत बर्फ के नीचे दब जाते हैं. ऐसे में ये पक्षी हजारों किलोमीटर की यात्रा कर भारत पहुंचते हैं. केवलादेव में आने वाले पक्षियों में सबसे अधिक संख्या वेटलैंड बर्ड्स की होती है. इनमें विभिन्न प्रकार की डक्स, गूज, ईगल्स और छोटे जलपक्षी शामिल हैं.
नॉर्दर्न पिनटेल सबसे आकर्षक : नेचुरलिस्ट नरेंद्र शर्मा ने बताया कि केवलादेव में आने वाली प्रवासी डक्स में साइबेरिया से आने वाला नॉर्दर्न पिनटेल सबसे आकर्षक पक्षियों में से एक मानी जाती है. करीब 5000 किमी का सफर तय कर आने वाली यह बेहद खूबसूरत और शांत स्वभाव की बर्ड है, जिसकी पहचान इसकी लंबी और नुकीली पूंछ से होती है. प्रजनन काल में इसकी पूंछ पिन जैसी दिखाई देती है, इसी वजह से इसे पिनटेल कहा जाता है. यह पक्षी उथले पानी वाले क्षेत्रों में भोजन तलाशना पसंद करता है और अक्सर झीलों व वेटलैंड्स के किनारों पर देखा जाता है. सर्दियों के मौसम में केवलादेव में इसकी मौजूदगी पर्यटकों और बर्ड वॉचर्स के लिए खास आकर्षण बन जाती है.
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स्टेपी ईगल : ताकतवर पक्षी : नेचुरलिस्ट नरेंद्र शर्मा के अनुसार स्टेपी ईगल केवलादेव आने वाले सबसे बड़े और ताकतवर प्रवासी शिकारी पक्षियों में शामिल है. यह मध्य एशिया के विशाल मैदानी इलाकों यानी स्टेप्स क्षेत्र से भारत पहुंचता है. इसकी पंख फैलाने की चौड़ाई करीब दो मीटर तक होती है, जिससे यह आसमान में बेहद विशाल दिखाई देता है. स्टेपी ईगल सांप, छिपकली, छोटे स्तनधारी जीव और जलपक्षियों का शिकार करता है, इसलिए इसे बर्ड ऑफ प्रे की श्रेणी में रखा जाता है. सर्दियों में केवलादेव का वेटलैंड क्षेत्र इसे पर्याप्त भोजन और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराता है.
सबसे ऊंची उड़ान भरने वाली बर्ड : पार्क में आने वाली सबसे चर्चित प्रजातियों में बार-हेडेड गूज भी शामिल है. यह दुनिया की सबसे ऊंची उड़ान भरने वाली पक्षी प्रजातियों में गिनी जाती है. इसके सिर पर दो काली धारियां होती हैं, जिन्हें बार कहा जाता है. यही इसकी पहचान है. यह पक्षी हिमालय को पार कर भारत पहुंचता है और करीब 27 हजार फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है. इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन बेहद कम होती है, लेकिन इसके बावजूद यह लंबी दूरी तय करता है. बार-हेडेड गूज का माइग्रेशन सबसे देर से होता है. यह अप्रैल के अंत तक केवलादेव पार्क में देखा जा सकता है.
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चांद तारों के सहारे यात्रा : नेचुरलिस्ट देवेंद्र सिंह ने बताया कि कई प्रवासी पक्षी 3 से 5 हजार किलोमीटर तक का सफर तय करते हैं. यह यात्रा आसान नहीं होती. रास्ते में उन्हें मौसम, शिकारी पक्षियों और भोजन की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. पक्षी अपनी दिशा निर्धारित करने के लिए सूरज, चंद्रमा और तारों का सहारा लेते हैं. पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव को महसूस करने की उनकी क्षमता भी अद्भुत होती है. इसके अलावा पहाड़, नदियां, समुद्र और अन्य प्राकृतिक संरचनाओं को ये पक्षी लैंडमार्क की तरह इस्तेमाल करते हैं. कुछ पक्षी दिन में यात्रा करते हैं, जबकि कई रात में उड़ान भरना पसंद करते हैं. रात में उड़ान भरने से उन्हें गर्मी से राहत मिलती है और शिकारी पक्षियों से भी सुरक्षा मिलती है.
भोजन, प्रजनन हैं माइग्रेशन की बड़ी वजह : उन्होंने बताया कि पक्षियों के माइग्रेशन की तीन प्रमुख वजहें होती हैं भोजन, मौसम और प्रजनन. ठंडे क्षेत्रों में सर्दियों के दौरान बर्फ जमने से भोजन उपलब्ध नहीं रहता, इसलिए पक्षियों को नए स्थानों की तलाश करनी पड़ती है. कई पक्षी बेहतर प्रजनन परिस्थितियों के लिए भी लंबी यात्राएं करते हैं. प्रवास के दौरान ये पक्षी बीच-बीच में पड़ने वाले वेटलैंड्स में रुकते हैं. वहां कुछ दिन विश्राम और भोजन करने के बाद फिर आगे की उड़ान भरते हैं, इसीलिए वेटलैंड्स का संरक्षण इनके अस्तित्व के लिए बेहद जरूरी माना जाता है.
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वी शेप उड़ान में छिपा है विज्ञान : देवेंद्र सिंह ने बताया कि अधिकांश प्रवासी पक्षी वी-शेप यानी अंग्रेजी के V आकार में उड़ान भरते हैं. इसके पीछे वैज्ञानिक कारण हैं. इस फॉर्मेशन में उड़ने से हवा का दबाव कम लगता है और पक्षियों की ऊर्जा बचती है. समूह में सबसे आगे उड़ने वाला पक्षी लीडर की भूमिका निभाता है, लेकिन कुछ समय बाद दूसरा पक्षी उसकी जगह ले लेता है. यह फॉर्मेशन न केवल लंबी दूरी की उड़ान को आसान बनाता है बल्कि शिकारी पक्षियों से बचाव में भी मदद करता है.
375 से ज्यादा प्रजातियों का घर है केवलादेव : नरेंद्र शर्मा ने बताया कि केवलादेव नेशनल पार्क की चेकलिस्ट में वर्तमान में लगभग 375 से अधिक पक्षी प्रजातियां दर्ज हैं. इनमें स्थानीय, प्रवासी और रेजिडेंट बर्ड्स शामिल हैं. अकेले माइग्रेटरी बर्ड्स की संख्या करीब 100 से 120 प्रजातियों तक पहुंचती हैं. इनमें वॉर्बलर्स, ईगल्स, डक्स और कई दुर्लभ जलपक्षी शामिल हैं. यही विविधता केवलादेव को विश्व स्तर पर विशेष पहचान दिलाती है.