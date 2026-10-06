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World Mental Health Day 2026 : जिंदगी और रिश्तों पर बढ़ रहा डिजिटल असर, मेंटल हेल्थ के लिए कितना जरूरी है डिजिटल डिटॉक्स

जयपुर : सुबह की पहली किरण के साथ जब आंखें खुलती हैं, तो हाथ अनजाने में ही सिरहाने रखे स्मार्टफोन की ओर बढ़ जाता है. रात में जब नींद की चादर ओढ़ने का वक्त आता है, तब भी आंखों के सामने नीली स्क्रीन ही चमक रही होती है. सुबह से लेकर देर रात तक उंगलियां बस एक ही काम में मसरूफ हैं नोटिफिकेशन स्वाइप करना, रील्स स्क्रॉल करना, मैसेज के रिप्लाई देना और बिना किसी वजह के बार-बार यह देखना कि फोन पर कोई नया अपडेट आया या नहीं, अब सामान्य दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है. स्मार्टफोन ने निश्चित रूप से हमारी जिंदगी को आसान बनाया है. कुछ सेकंड में दुनिया की जानकारी मिल जाती है, घर बैठे बैंकिंग और खरीदारी हो जाती है, काम से जुड़ी बातचीत तुरंत हो सकती है और दूर बैठे परिवार और दोस्तों से संपर्क बना रहता है. लेकिन यही सुविधा कब आदत और फिर निर्भरता में बदल जाती है, इसका एहसास कई बार व्यक्ति को खुद नहीं होता.

AI मददगार है, लेकिन बच्चों का भावनात्मक सहारा नहीं : डिजिटल तकनीक का एक नया पहलू AI है. आज बच्चे पढ़ाई के सवालों से लेकर व्यक्तिगत समस्याओं तक के जवाब AI टूल्स से पूछ रहे हैं. डॉ. गौतम का कहना है कि AI एक तकनीक है, इसे वास्तविक भावनात्मक सपोर्ट सिस्टम नहीं माना जा सकता. पहले बच्चा स्कूल में परेशान होता था तो घर आकर माता-पिता से बात करता था. दोस्त से अपनी समस्या साझा करता था या किसी शिक्षक से सलाह लेता था. अब कुछ बच्चे सीधे AI से पूछने लगे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए. यहां सबसे जरूरी बात यह है कि AI बच्चे की भावनात्मक स्थिति को परिवार, दोस्त या शिक्षक की तरह समझकर उसके साथ वास्तविक संबंध नहीं बना सकता. इसलिए बच्चों को तकनीक का इस्तेमाल करना जरूर सिखाया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी समझाना जरूरी है कि व्यक्तिगत, भावनात्मक और रिश्तों से जुड़ी समस्याओं के लिए परिवार और भरोसेमंद लोगों से बातचीत करना ज्यादा महत्वपूर्ण है.

इसमें समस्या सिर्फ यह नहीं है कि बच्चे ने तकनीक का इस्तेमाल किया. असली चिंता यह है कि अगर हर सवाल का जवाब तुरंत मिल जाए और बच्चा खुद सोचने, खोजने और जानकारी को प्रोसेस करने की कोशिश ही न करे, तो उसकी सीखने की सक्रिय प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है. यानी होमवर्क जल्दी पूरा हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि उसी अनुपात में सीखना भी हुआ हो.

बच्चों के लिए स्मार्टफोन क्यों बन रहा बड़ी चुनौती ? : बच्चों और किशोरों पर स्मार्टफोन के असर को लेकर चिंता इसलिए ज्यादा है, क्योंकि इस उम्र में उनका मस्तिष्क अभी विकसित हो रहा होता है. सीखने, समझने, निर्णय लेने और समस्या का समाधान करने की क्षमता लगातार विकसित होती रहती है. डॉ. गौतम के मुताबिक, बच्चे जब किसी चीज को खुद पढ़ते हैं, उसके बारे में सवाल करते हैं, उसका जवाब खोजते हैं और फिर उसे समझकर अपनी भाषा में इस्तेमाल करते हैं, तो सीखने की प्रक्रिया ज्यादा सक्रिय होती है. लेकिन स्मार्टफोन और AI टूल्स ने इस प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया है. बच्चे अब कई बार होमवर्क का जवाब खुद खोजने या विषय को समझने के बजाय सीधे AI या इंटरनेट से तैयार जवाब ले लेते हैं.

हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है. इसका मकसद मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोगों को समय पर मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना है. इस बार मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा करते हुए स्मार्टफोन और डिजिटल गैजेट्स के बढ़ते इस्तेमाल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉ. अनीता गौतम के मुताबिक, स्मार्टफोन अपने आप में समस्या नहीं है. समस्या तब शुरू होती है, जब इसका इस्तेमाल व्यक्ति के व्यवहार, समय, नींद, काम, पढ़ाई और रिश्तों को प्रभावित करने लगे.

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सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर : स्मार्टफोन का अत्यधिक इस्तेमाल सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है. अगर बच्चा लंबे समय तक स्क्रीन के सामने बैठा रहता है, तो उसकी शारीरिक गतिविधियां कम हो सकती हैं. आउटडोर गेम्स और शारीरिक गतिविधियों की जगह स्क्रीन टाइम लेने लगे तो मोटापे और शारीरिक निष्क्रियता जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं. लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखों पर भी दबाव पड़ सकता है और कम उम्र में चश्मे की जरूरत जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं. यानी एक बच्चा जितना ज्यादा समय डिजिटल स्क्रीन पर बिताता है, उतना ही कम समय वह शारीरिक गतिविधि, खेल, बातचीत और वास्तविक दुनिया के अनुभवों में दे सकता है.

स्मार्टफोन व मानसिक स्वास्थ्य. (ETV Bharat gfx)

वयस्कों में फोन बन रहा 'अदृश्य तनाव' : स्मार्टफोन को अक्सर तनाव कम करने का माध्यम माना जाता है. काम से थकने के बाद कुछ मिनट सोशल मीडिया देखना या रील्स स्क्रॉल करना सामान्य लगता है. लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यही व्यवहार हर थोड़ी देर में दोहराया जाने लगे. डॉ. गौतम के मुताबिक, कई वयस्क लगातार अपने फोन के प्रति सतर्क रहते हैं. कोई मैसेज आया या नहीं, किसने फोन किया, ऑफिस का कोई अपडेट तो नहीं आया, सोशल मीडिया पर किसी ने क्या पोस्ट किया, मेरी पोस्ट पर कितने लाइक्स आए इन सवालों की वजह से दिमाग लगातार फोन से जुड़ा रहता है. व्यक्ति भले ही शारीरिक रूप से फोन से दूर हो, लेकिन उसका मानसिक ध्यान फोन में अटका रहता है. यही स्थिति काम के दौरान एकाग्रता को प्रभावित कर सकती है.

स्मार्टफोन की लत के संकेत. (ETV Bharat gfx)

फोन की घंटी न बजने पर भी महसूस होता है फोन : कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि उनका फोन बजा या वाइब्रेट हुआ, जबकि वास्तव में फोन पर कोई कॉल या नोटिफिकेशन नहीं आया. यह लगातार फोन के प्रति ध्यान और अपेक्षा का एक उदाहरण हो सकता है. व्यक्ति का दिमाग इतना ज्यादा फोन से जुड़ जाता है कि उसे बिना किसी वास्तविक नोटिफिकेशन के भी फोन की मौजूदगी महसूस होने लगती है. अगर कोई व्यक्ति बार-बार फोन चेक कर रहा है, बिना जरूरत स्क्रीन खोल रहा है या हर थोड़ी देर में नोटिफिकेशन देखने की मजबूरी महसूस कर रहा है, तो उसे अपने व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए.

स्मार्टफोन कैसे बढ़ रहा तनाव. (ETV Bharat gfx)

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सोशल मीडिया के लाइक्स क्यों बन रहे तनाव का कारण ? : सोशल मीडिया पर लाइक्स, कमेंट और व्यूज अब कई लोगों के लिए सिर्फ डिजिटल आंकड़े नहीं रह गए हैं. कुछ लोग इन्हें अपनी लोकप्रियता और सामाजिक स्वीकार्यता से जोड़ने लगे हैं. अगर किसी पोस्ट पर उम्मीद के मुताबिक लाइक्स नहीं आते, तो व्यक्ति निराश हो सकता है. दूसरी तरफ किसी दूसरे व्यक्ति की पोस्ट पर ज्यादा लाइक्स देखकर वह अपनी तुलना उससे करने लगता है. धीरे-धीरे यह सोच बनने लगती है कि दूसरे लोग मुझसे ज्यादा सफल, ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा खुश या ज्यादा लोकप्रिय हैं. यह तुलना व्यक्ति के आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकती है और लगातार असंतोष की भावना पैदा कर सकती है.

स्मार्टफोन का असर. (ETV Bharat gfx)

सोशल मीडिया की 'परफेक्ट जिंदगी' और वास्तविक जिंदगी में अंतर : सोशल मीडिया पर दिखाई जाने वाली जिंदगी वास्तविक जिंदगी की पूरी तस्वीर नहीं होती. लोग आमतौर पर अपनी जिंदगी के बेहतर पल, अच्छी तस्वीरें, यात्राएं, उपलब्धियां और खुशियां साझा करते हैं. लेकिन स्क्रीन देखने वाला व्यक्ति कई बार इसे पूरी वास्तविकता मान लेता है. यही समस्या रिश्तों में भी दिखाई दे सकती है. किसी को सोशल मीडिया पर एक कपल हमेशा खुश दिखाई देता है, कोई शानदार घर दिखाता है, कोई महंगी कार या लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाता है. इससे अपने पार्टनर और अपनी जिंदगी को लेकर अवास्तविक उम्मीदें पैदा हो सकती हैं. व्यक्ति को लग सकता है कि उसका पार्टनर उतना रोमांटिक नहीं है, उसकी जिंदगी उतनी शानदार नहीं है या उसके पास उतनी आर्थिक सुविधाएं नहीं हैं. जब डिजिटल दुनिया की तस्वीर और वास्तविक जिंदगी के बीच अंतर दिखाई देता है, तो असंतोष पैदा हो सकता है.

स्क्रीन की लत छीन रही सुकून और रिश्ते (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

एक ही बेडरूम में मौजूद होकर भी दूर हो रहे पति-पत्नी : स्मार्टफोन का सबसे सीधा असर रिश्तों में बातचीत पर दिखाई देता है. कई बार पति-पत्नी एक ही कमरे में होते हैं, लेकिन दोनों अपने-अपने फोन में व्यस्त होते हैं. दोनों सोशल मीडिया देख रहे होते हैं, रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं या चैट कर रहे होते हैं. नतीजा यह होता है कि एक-दूसरे के साथ बिताने वाला समय तो मौजूद है, लेकिन बातचीत नहीं है. रिश्ता केवल एक ही जगह मौजूद रहने से मजबूत नहीं होता. रिश्ते के लिए बातचीत, भावनाओं को समझना, समस्याओं को साझा करना और एक-दूसरे को समय देना जरूरी है. जब फोन लगातार इन चीजों के बीच आ जाता है, तो धीरे-धीरे कम्युनिकेशन गैप बढ़ सकता है.

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'फोन मेरे रिश्ते के बीच आ रहा है' इसे कैसे पहचानें ? : अगर पति-पत्नी साथ बैठने के बजाय लगातार फोन में व्यस्त रहते हैं, बातचीत के दौरान भी बार-बार स्क्रीन देखते हैं या एक-दूसरे की बात सुनने के बजाय नोटिफिकेशन को प्राथमिकता देते हैं, तो यह रिश्ते के लिए चेतावनी हो सकती है. एक और अहम संकेत यह है कि व्यक्ति अपने पार्टनर से बातचीत करने की बजाय अपनी भावनाएं सोशल मीडिया या फोन पर दूसरे लोगों के साथ साझा करने लगे. ऐसी स्थिति में फोन सिर्फ एक उपकरण नहीं रहता. वह धीरे-धीरे रिश्ते में बातचीत और भावनात्मक जुड़ाव की जगह लेने लगता है.

स्क्रीन टाइम का असर (फोटो ईटीवी भारत)

पोर्नोग्राफिक कंटेंट और वास्तविक रिश्तों की गलत तुलना : स्मार्टफोन पर पोर्नोग्राफिक कंटेंट की आसान उपलब्धता भी कुछ रिश्तों में समस्या पैदा कर सकती है. डॉ. गौतम के मुताबिक, कुछ लोग स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली चीजों को वास्तविक जीवन के रिश्तों से जोड़ने लगते हैं. उन्हें लगता है कि वास्तविक रिश्ते और शारीरिक संबंध भी उसी तरह होने चाहिए जैसे स्क्रीन पर दिखाई देते हैं. लेकिन वास्तविक रिश्ते भावनाओं, सहमति, संवाद, भरोसे और दोनों पार्टनर की वास्तविक जरूरतों पर आधारित होते हैं. जब स्क्रीन पर बनी कल्पना और वास्तविक जीवन के बीच अंतर होता है, तो व्यक्ति अपने पार्टनर को लेकर असंतुष्ट हो सकता है या रिश्ते में असंगतता महसूस कर सकता है.

मनोचिकित्सक की बड़ी चेतावनी (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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