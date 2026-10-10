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शारीरिक स्वास्थ्य की तरह मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी, मोबाइल स्क्रीन टाइम पर रखें नजर

विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस ( ETV Bharat )

बीकानेर : शारीरिक स्वास्थ्य की तरह मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है. हम दिनभर क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं और आसपास घटित होने वाली घटनाओं को किस तरह लेते हैं, इसका असर हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार पर पड़ सकता है. आज के डिजिटल दौर में मोबाइल का अत्यधिक इस्तेमाल, सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रहना और हिंसा व अपराध से जुड़ी घटनाओं को बार-बार देखना कुछ लोगों में तनाव, बेचैनी और घबराहट बढ़ा सकता है. विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह के अवसर पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ. अंजू ठकराल ने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने, भ्रांतियों से बचने और जरूरत पड़ने पर समय रहते विशेषज्ञ से परामर्श लेने की सलाह दी.

पांच इंद्रियों से मिलने वाली सूचनाएं विचारों को करती हैं प्रभावित : डॉ. अंजू ठकराल के अनुसार, हमारी पांचों इंद्रियों के माध्यम से आसपास के वातावरण से सूचनाएं प्राप्त होती हैं. इन सूचनाओं को हम किस तरह समझते हैं और उनसे कैसी भावनाएं जुड़ती हैं, इसका असर हमारे विचारों और व्यवहार पर पड़ता है. जब हम कुछ अच्छा देखते या सकारात्मक घटनाओं का अनुभव करते हैं तो मन में प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हो सकता है. इसके विपरीत, नकारात्मक, तनावपूर्ण या हिंसा से जुड़ी घटनाओं को लगातार देखने-सुनने से कुछ लोगों को बेचैनी, घबराहट और मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. उन्होंने बताया कि बाहरी परिस्थितियों और उनसे प्रभावित विचारों के कारण कई बार किसी घटना को लेकर मन में सबसे पहले नकारात्मक ख्याल आ सकता है. ऐसे में अपने विचारों और भावनाओं को समझना और परिस्थितियों के प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है.