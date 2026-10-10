शारीरिक स्वास्थ्य की तरह मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी, मोबाइल स्क्रीन टाइम पर रखें नजर
क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ. अंजू ठकराल से सुनिए, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण बातें...
Published : October 10, 2026 at 11:42 AM IST
बीकानेर : शारीरिक स्वास्थ्य की तरह मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है. हम दिनभर क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं और आसपास घटित होने वाली घटनाओं को किस तरह लेते हैं, इसका असर हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार पर पड़ सकता है. आज के डिजिटल दौर में मोबाइल का अत्यधिक इस्तेमाल, सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रहना और हिंसा व अपराध से जुड़ी घटनाओं को बार-बार देखना कुछ लोगों में तनाव, बेचैनी और घबराहट बढ़ा सकता है. विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह के अवसर पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ. अंजू ठकराल ने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने, भ्रांतियों से बचने और जरूरत पड़ने पर समय रहते विशेषज्ञ से परामर्श लेने की सलाह दी.
पांच इंद्रियों से मिलने वाली सूचनाएं विचारों को करती हैं प्रभावित : डॉ. अंजू ठकराल के अनुसार, हमारी पांचों इंद्रियों के माध्यम से आसपास के वातावरण से सूचनाएं प्राप्त होती हैं. इन सूचनाओं को हम किस तरह समझते हैं और उनसे कैसी भावनाएं जुड़ती हैं, इसका असर हमारे विचारों और व्यवहार पर पड़ता है. जब हम कुछ अच्छा देखते या सकारात्मक घटनाओं का अनुभव करते हैं तो मन में प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हो सकता है. इसके विपरीत, नकारात्मक, तनावपूर्ण या हिंसा से जुड़ी घटनाओं को लगातार देखने-सुनने से कुछ लोगों को बेचैनी, घबराहट और मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. उन्होंने बताया कि बाहरी परिस्थितियों और उनसे प्रभावित विचारों के कारण कई बार किसी घटना को लेकर मन में सबसे पहले नकारात्मक ख्याल आ सकता है. ऐसे में अपने विचारों और भावनाओं को समझना और परिस्थितियों के प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है.
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मोबाइल स्क्रीन टाइम पर रखें नजर : डॉ. ठकराल ने मोबाइल के इस्तेमाल को लेकर भी सजग रहने की आवश्यकता बताई. उन्होंने कहा कि हमें यह समझना चाहिए कि दिनभर मोबाइल की स्क्रीन पर कितना समय बिताया जा रहा है और उसमें से कितना समय वास्तव में जरूरी है. मोबाइल का इस्तेमाल हमारी व्यक्तिगत जिंदगी, कामकाज, नींद और पारिवारिक संबंधों को प्रभावित तो नहीं कर रहा, इस पर ध्यान देना चाहिए. व्यक्ति बिना किसी आवश्यक काम के लंबे समय तक मोबाइल चलाता रहता है और इसके कारण उसकी दिनचर्या या व्यावसायिक जीवन प्रभावित होने लगता है तो यह चिंता का विषय हो सकता है. सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रहने और जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम से बचने के लिए मोबाइल के उपयोग की समय सीमा तय करना उपयोगी हो सकता है.
हिंसक घटनाओं से जुड़ी सामग्री भी बढ़ा सकती है तनाव : वर्तमान समय में मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए देश-दुनिया में घटित होने वाली घटनाओं की जानकारी तुरंत मिल जाती है. इनमें अपराध, हिंसा और विवादों से जुड़ी खबरें भी शामिल होती हैं. कई लोग ऐसी घटनाओं को बार-बार देखते हैं और लंबे समय तक उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं. इसका असर उनकी मानसिक स्थिति पर पड़ सकता है. डॉ. ठकराल की सलाह के अनुसार, जरूरी है कि व्यक्ति यह समझे कि वह किस तरह की सामग्री देख रहा है और उसका मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? यदि किसी प्रकार की सामग्री देखने से बार-बार घबराहट या बेचैनी महसूस होती है तो उससे दूरी बनाना और मोबाइल के इस्तेमाल में संतुलन रखना चाहिए.
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मानसिक बीमारी को छिपाएं नहीं, समय पर लें उपचार : विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, वर्ष 2023 में दुनिया भर में लगभग 1.2 अरब लोग किसी न किसी मानसिक विकार से प्रभावित थे. यह आंकड़ा मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं की व्यापकता को दर्शाता है. इसके बावजूद समाज में मानसिक रोगों को लेकर कई भ्रांतियां मौजूद हैं, जिनके कारण लोग अपनी परेशानी साझा करने या उपचार लेने से हिचकिचाते हैं. डॉ. अंजू ठकराल ने स्पष्ट किया कि मानसिक परेशानी को कमजोरी समझना या उसे नजरअंदाज करना उचित नहीं है. जिस तरह बुखार, दर्द या अन्य शारीरिक बीमारियों के लिए चिकित्सक से परामर्श लिया जाता है, उसी तरह मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए भी योग्य विशेषज्ञ की सहायता लेनी चाहिए. लंबे समय तक उदासी, बेचैनी, घबराहट, नींद में परेशानी या तनाव बना रहता है और इसका असर दैनिक जीवन पर पड़ने लगता है. ऐसे में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या मनोचिकित्सक से परामर्श लेना जरूरी है.
जागरूकता और सही उपचार से संभव है : मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए संतुलित दिनचर्या, पर्याप्त नींद, नियमित शारीरिक गतिविधि, परिवार और मित्रों के साथ संवाद और मोबाइल का सीमित और उद्देश्यपूर्ण इस्तेमाल महत्वपूर्ण है. साथ ही, मानसिक परेशानी के लक्षणों को समय रहते पहचानना और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की मदद लेना भी आवश्यक है. उन्होंने कहा कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह का संदेश यही है कि मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य से अलग करके नहीं देखा जा सकता. मानसिक रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, उनसे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना और समय पर उपचार लेना स्वस्थ जीवन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.
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