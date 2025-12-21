विश्व ध्यान दिवस : ध्यान अर्ध पद्मासन में बैठकर छात्राओं ने किया ध्यान, शांति व चेतना का संदेश

ETV Bharat / state

विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर बाड़मेर में छात्राओं ने रेतीले धोरों पर बैठकर ध्यान लगाया.

विश्व ध्यान दिवस पर आयोजन
विश्व ध्यान दिवस पर आयोजन
ETV Bharat Rajasthan Team

December 21, 2025

December 21, 2025

बाड़मेर : रविवार को विश्व ध्यान दिवस के अवसर पर राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक अद्वितीय दृश्य देखने को मिला. यहां थार की बेटियों ने महाबार के रेतीले धोरों पर बैठकर ध्यान करके शांति, चेतना और आत्म-चिंतन के महत्व के बढ़ाने के लिए आमजन को जागरूकता का संदेश दिया. कार्यक्रम में योग सेवक दिलीप कुमार तिवाड़ी ने छात्राओं को ध्यान का अभ्यास कराया. इस दौरान बेटियों ने ध्यान अर्ध पद्मासन में बैठकर 30 मिनट का ध्यान किया.

इस विशेष आयोजन में योग सेवक दिलीप कुमार तिवाड़ी ने छात्राओं को ध्यान अभ्यास कराते हुए बताया कि ध्यान बाहर से भीतर की यात्रा है. ध्यान केवल आंख बंद कर बैठना नहीं, बल्कि मन, बुद्धि और आत्मा को एकाग्र कर चेतना के उच्च स्तर तक ले जाने की प्रक्रिया है. ध्यानं निर्विषयं मनः मन विषयों से हटकर एक ही भाव में स्थिर हो जाए, वही ध्यान है.

विश्व ध्यान दिवस पर विशेष

कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को मानसिक शांति, आत्म-संतुलन, सकारात्मक सोच और विश्व कल्याण की भावना से जोड़ना था. खुले आकाश के नीचे, रेतीले धोरों की गोद में जब छात्राएं शांत मुद्रा में ध्यानरत हुईं, तो वातावरण में अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव हुआ. योग सेविका दुर्गा तिवाड़ी ने कहा कि आज के तनावपूर्ण जीवन, मानसिक अशांति, प्रतिस्पर्धा और असंतुलन की समस्याओं का समाधान ध्यान में निहित है. ध्यान मन को स्थिर कर विवेक बढ़ाता है, निर्णय क्षमता को मजबूत करता है.

योग सेवक दिलीप कुमार तिवाड़ी ने छात्राओं को सिखाया ध्यान
योग सेवक दिलीप कुमार तिवाड़ी ने छात्राओं को सिखाया ध्यान

कार्यक्रम के प्रभारी जितेंद्र बोथरा ने कहा कि छात्राओं ने अनुशासन, श्रद्धा और उत्साह के साथ ध्यान में भाग लिया और उन्होंने इसे एक अविस्मरणीय अनुभव बताया. चेतन तिवारी ने बताया कि कार्यक्रम छात्राओं के व्यक्तित्व विकास, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक चेतना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ. महाविद्यालय की छात्राओं ने कहा कि ऐसे आयोजनों से उन्हें पढ़ाई के तनाव से राहत मिलती है और जीवन को संतुलित ढंग से जीने की प्रेरणा मिलती है. कार्यक्रम के अंत में सभी के लिए शांति, सद्भाव और सकारात्मक ऊर्जा की कामना की गई. महाबार के धोरों पर आयोजित यह विश्व ध्यान दिवस कार्यक्रम न केवल छात्राओं के लिए, बल्कि समाज के लिए भी ध्यान, योग और आत्मचिंतन के महत्व का सशक्त संदेश देकर गया. अंत में दुर्गा तिवारी ने हास्यासन करवाया.

ध्यान अर्ध पद्मासन में बैठकर 30 मिनट का ध्यान किया.
ध्यान अर्ध पद्मासन में बैठकर 30 मिनट का ध्यान किया.

