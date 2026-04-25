विश्व मलेरिया दिवस : राजस्थान मलेरिया नियंत्रण कैटेगरी-1 राज्यों में शामिल, लेकिन अभी भी सावधानी जरूरी
डॉक्टर बलबीर सिंह ढाका से जानिए मलेरिया बीमारी के लक्षण, इससे बचाव के बारे में....
Published : April 25, 2026 at 5:49 PM IST
कुचामनसिटी : हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है. विश्व मलेरिया दिवस की इस साल की थीम है 'मलेरिया को खत्म करने का संकल्प: अब हम कर सकते हैं. अब हमें करना ही होगा.' डीडवाना-कुचामन जिले में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने इस मौके पर आमजन को मलेरिया से बचाव के उपाय बताए हैं. राजकीय जिला अस्पताल कुचामन सिटी के पीएमओ डॉक्टर बलबीर सिंह ढाका ने बताया कि दुनिया भर में भले ही मलेरिया के मामलों में कमी आई हो, लेकिन खतरा अभी भी पूरी तरह टला नहीं है. देश में लगातार प्रयासों से हालात बेहतर हुए हैं और 2030 तक मलेरिया मुक्त बनने का लक्ष्य रखा गया है.
अगर राजस्थान की बात करें तो यहां स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है. साल 2024 में जहां करीब 2200 से ज्यादा मामले सामने आए थे, वहीं 2025 में यह संख्या घटकर 813 रह गई है. इस साल अब तक 47 मामले सामने आए हैं. प्रदेश अब मलेरिया नियंत्रण के कैटेगरी-1 राज्यों में शामिल हो चुका है, जो बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. इसके बाद भी विशेषज्ञों की मानें तो अभी भी सावधानी जरूरी है. पीएमओ डॉक्टर बलबीर सिंह ढाका ने बताया कि मलेरिया से बचाव के लिए सबसे जरूरी है कि लोग बुखार आने पर तुरंत जांच करवाएं. समय पर इलाज से इस बीमारी को पूरी तरह रोका जा सकता है. बारिश का मौसम और गंदगी मच्छरों को बढ़ावा देती है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है.
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इन बातों का रखें ध्यान : कुचामन के राजकीय जिला अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर चैनाराम चौधरी ने बताया कि मलेरिया के शुरुआती लक्षण जैसे बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द को नजरअंदाज न करें. समय पर जांच और दवा लेने से मरीज जल्दी ठीक हो सकता है और गंभीर स्थिति से बचा जा सकता है. डीडवाना-कुचामन में लगातार जागरूकता अभियान, फॉगिंग और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच के जरिए मलेरिया के खिलाफ इस लड़ाई को मजबूत बनाया है. उन्होंने आम जन के नाम संदेश भी दिया कि घर के आसपास पानी जमा न होने दें, कूलर-टंकी की नियमित सफाई करें. रात में मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें.
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मलेरिया क्या है और इसके लक्षण क्या हैं ? : मलेरिया एक गंभीर बीमारी है, जो प्लास्मोडियम परजीवी से संक्रमित मच्छर के काटने से फैलती है. मच्छर जब काटता तो वह ब्लड फ्लो में मलेरिया परजीवी इंजेक्ट करता है. मलेरिया जहां गर्मी और जहां नमी होती है, वहां अधिक प्रभावित करता है. मलेरिया के लक्षण 10-15 दिन बाद दिखाई देते हैं. मलेरिया के सबसे आम लक्षणों में से एक तेज बुखार है. इसके अलावा कंपकंपी, ठंड लगना, पसीना, सिरदर्द, थकान, उल्टी, दस्त और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है.
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मलेरिया से बचाव के घरेलू उपाय : बुखार होने पर शरीर में कमजोरी और इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है. ऐसे में नीम के पत्तों को उबालकर पानी पीना मलेरिया के वायरस कम करने में असरदार होता है. इसके अलावा गिलोय का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है. गिलोय इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करती है. यह इम्यूनिटी बढ़ाने वाला आयुर्वेदिक पौधा है. गिलोय के नियमित सेवन से बुखार को कम करने में मदद मिलती है. मलेरिया या अन्य बुखार में राहत पाने के लिए धनिया भी बहुत ही फायदेमंद होता है. धनिया के बीजों को पानी में उबालकर पीने से बुखार और थकान में राहत मिलती है.
मच्छरों से बचने के लिए क्या करें : गर्मियों के मौसम में मच्छर से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ा जाता है. ऐसे में आपको मच्छरों के काटने से बचने के लिए भी सावधानी बरतनी चाहिए. खुली त्वचा पर डीईईटी (डाई एथिल टोल माइड) युक्त मच्छर निरोधक लगाएं. बिस्तरों पर मच्छरदानी लगाएं, खिड़कियों और दरवाजों पर जालियां लगाएं. अपनी त्वचा को ढकने के लिए लंबी पैंट और लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें.