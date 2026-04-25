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विश्व मलेरिया दिवस : राजस्थान मलेरिया नियंत्रण कैटेगरी-1 राज्यों में शामिल, लेकिन अभी भी सावधानी जरूरी

कुचामनसिटी : हर साल 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है. विश्व मलेरिया दिवस की इस साल की थीम है 'मलेरिया को खत्म करने का संकल्प: अब हम कर सकते हैं. अब हमें करना ही होगा.' डीडवाना-कुचामन जिले में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने इस मौके पर आमजन को मलेरिया से बचाव के उपाय बताए हैं. राजकीय जिला अस्पताल कुचामन सिटी के पीएमओ डॉक्टर बलबीर सिंह ढाका ने बताया कि दुनिया भर में भले ही मलेरिया के मामलों में कमी आई हो, लेकिन खतरा अभी भी पूरी तरह टला नहीं है. देश में लगातार प्रयासों से हालात बेहतर हुए हैं और 2030 तक मलेरिया मुक्त बनने का लक्ष्य रखा गया है.

अगर राजस्थान की बात करें तो यहां स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है. साल 2024 में जहां करीब 2200 से ज्यादा मामले सामने आए थे, वहीं 2025 में यह संख्या घटकर 813 रह गई है. इस साल अब तक 47 मामले सामने आए हैं. प्रदेश अब मलेरिया नियंत्रण के कैटेगरी-1 राज्यों में शामिल हो चुका है, जो बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. इसके बाद भी विशेषज्ञों की मानें तो अभी भी सावधानी जरूरी है. पीएमओ डॉक्टर बलबीर सिंह ढाका ने बताया कि मलेरिया से बचाव के लिए सबसे जरूरी है कि लोग बुखार आने पर तुरंत जांच करवाएं. समय पर इलाज से इस बीमारी को पूरी तरह रोका जा सकता है. बारिश का मौसम और गंदगी मच्छरों को बढ़ावा देती है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है.

मलेरिया को लेकर चिकित्सकों की सलाह (ETV Bharat Kuchaman City)

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इन बातों का रखें ध्यान : कुचामन के राजकीय जिला अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर चैनाराम चौधरी ने बताया कि मलेरिया के शुरुआती लक्षण जैसे बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द को नजरअंदाज न करें. समय पर जांच और दवा लेने से मरीज जल्दी ठीक हो सकता है और गंभीर स्थिति से बचा जा सकता है. डीडवाना-कुचामन में लगातार जागरूकता अभियान, फॉगिंग और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच के जरिए मलेरिया के खिलाफ इस लड़ाई को मजबूत बनाया है. उन्होंने आम जन के नाम संदेश भी दिया कि घर के आसपास पानी जमा न होने दें, कूलर-टंकी की नियमित सफाई करें. रात में मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें.