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विश्व फेफड़ा दिवस : खांसी और सांस लेने में है परेशानी तो न करें नजरअंदाज, डॉक्टर से लें सलाह

इसके अलावा वाहनों से निकलने वाला धुआं और वातावरण में मौजूद प्रदूषण फेफड़ों की कार्यक्षमता पर असर डाल सकते हैं. उन्होंने बताया कि फेफड़ों को होने वाला नुकसान व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना पर भी निर्भर करता है. कई बार पुराना संक्रमण या टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस भी फेफड़ों की कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकता है. कुछ बीमारियों में फेफड़े कठोर हो जाते हैं, जिससे उनकी सामान्य कार्यक्षमता प्रभावित होती है.

धूम्रपान और प्रदूषण फेफड़ों के सबसे बड़े दुश्मन : डॉ. मनोज कुमार आर्य ने बताया कि फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कारकों में धूम्रपान और वायु प्रदूषण शामिल हैं. कोई व्यक्ति खुद धूम्रपान करता है तो उसे एक्टिव स्मोकिंग कहा जाता है, जबकि आसपास किसी अन्य व्यक्ति के धूम्रपान करने से धुएं के संपर्क में आने को पैसिव स्मोकिंग कहा जाता है. दोनों ही स्थितियों में फेफड़ों को नुकसान पहुंच सकता है. घरों में ईंधन के रूप में गोबर के उपलों और कोयले को जलाने से निकलने वाला धुआं भी फेफड़ों को प्रभावित करता है.

यह हैं शुरुआती लक्षण : डॉ. आर्य के अनुसार, फेफड़ों का सीधा संपर्क वातावरण से रहता है. ऐसे में वातावरण में मौजूद अशुद्धियां और प्रदूषण फेफड़ों को प्रभावित करते हैं. धूम्रपान, घरेलू ईंधन से निकलने वाला धुआं और वाहनों से होने वाला प्रदूषण फेफड़ों की सेहत के लिए नुकसानदायक हैं. उन्होंने लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और सांस से जुड़ी समस्याओं को गंभीरता से लेने की सलाह दी.

खास बातचीत में क्या कुछ बोले डॉक्टर : फेफड़े शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक हैं. शरीर की प्रत्येक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचाने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में फेफड़ों की अहम भूमिका होती है, लेकिन बदलती जीवनशैली, बढ़ते वायु प्रदूषण, धूम्रपान और अन्य कारणों से फेफड़ों की सेहत पर लगातार खतरा बढ़ रहा है. अब तक बुजुर्गों की बीमारी माने जाने वाले लंग कैंसर के मामले युवाओं में भी सामने आ रहे हैं. ऐसे में फेफड़ों की सेहत को लेकर जागरूकता और समय पर जांच जरूरी है. इस दौरान उन्होंने फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले कारकों, शुरुआती लक्षणों और फेफड़ों को स्वस्थ रखने के उपायों के बारे में जानकारी दी.

उदयपुर : सिगरेट, ई-सिगरेट और हवा का प्रदूषण हमारे फेफड़ों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं. पहले बुजुर्गों में सामने आने वाला लंग कैंसर अब युवाओं में भी देखा जा रहा है. खांसी, बलगम और सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षणों को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. विश्व फेफड़ा दिवस पर ईटीवी भारत से बातचीत में चेस्ट और टीबी हॉस्पिटल के असिस्टेंट प्रोफेसर और सुपरिटेंडेंट डॉ. मनोज कुमार आर्य ने फेफड़ों की सेहत, बीमारियों के शुरुआती लक्षण और बचाव के उपायों को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है.

ई-सिगरेट भी फेफड़ों के लिए नुकसानदायक : डॉ. आर्य ने बताया कि कई लोग धूम्रपान की लत छोड़ने के लिए ई-सिगरेट का सहारा लेते हैं, लेकिन यह भी फेफड़ों के लिए नुकसानदायक है. इसके अलावा कुछ व्यवसायों और कार्यस्थलों पर काम करने के दौरान भी व्यक्ति फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों के संपर्क में आ सकता है. उन्होंने कहा कि प्रदूषण फेफड़ों के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है. ऐसे में धूम्रपान से दूरी बनाना और प्रदूषण के संपर्क को कम करना जरूरी है.

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खांसी, बलगम और सांस लेने में परेशानी : फेफड़ों की बीमारी के शुरुआती लक्षणों के बारे में डॉ. आर्य ने कहा कि लगातार खांसी आना, बलगम बनना, सांस लेने में परेशानी होना और खांसी के साथ खून आना जैसे लक्षण सामने आ सकते हैं. ये लक्षण कुछ दिनों से लेकर कई सप्ताह या महीनों तक बने रह सकते हैं. ऐसे में इन समस्याओं को सामान्य समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. समय पर चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि यदि फेफड़ों से जुड़ी कोई परेशानी सामने आती है तो प्रारंभिक उपचार के बाद आराम मिलने पर भी विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

स्वस्थ जीवनशैली से फेफड़ों को रखें स्वस्थ : उन्होंने बताया कि फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहले स्वस्थ जीवनशैली अपनाना जरूरी है. धूम्रपान सहित अन्य व्यसनों से दूरी बनानी चाहिए. खानपान को संतुलित और पौष्टिक रखना चाहिए. उन्होंने भोजन में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करने की सलाह दी. उनके अनुसार, एंटीऑक्सीडेंट शरीर में बनने वाले ऑक्सीडेंट को निष्क्रिय करने में मदद करते हैं. इसके साथ ही नियमित व्यायाम करना, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना और शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली को बेहतर बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए. नियमित शारीरिक गतिविधियां फेफड़ों की क्षमता को बेहतर बनाए रखने में सहायक होती हैं.

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युवाओं में भी सामने आ रहे लंग कैंसर के मामले : उन्होंने बताया कि लंग कैंसर के मामले भी अब चिंता का विषय बन रहे हैं. पहले इसे मुख्य रूप से बुजुर्गों की बीमारी माना जाता था, लेकिन अब युवाओं में भी इसके मामले देखने को मिल रहे हैं. उन्होंने कहा कि फेफड़ों को स्वस्थ रखने के लिए धूम्रपान से दूरी बनाना और स्वस्थ जीवनशैली अपनाना जरूरी है. फेफड़ों से जुड़ी किसी भी समस्या के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

जागरूकता और समय पर विशेषज्ञ की सलाह जरूरी : उन्होंने कहा कि फेफड़ों की बीमारियों के प्रति आमजन को जागरूक करने की जरूरत है. इसके लिए विभिन्न माध्यमों से लोगों तक सही जानकारी पहुंचाई जानी चाहिए. उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि फेफड़ों की बीमारी के लक्षण सामने आने पर समय पर जांच और उपचार जरूरी है. प्रारंभिक उपचार से आराम मिलने के बावजूद विशेषज्ञ से सलाह लेना महत्वपूर्ण है. फेफड़ों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए धूम्रपान से दूरी, प्रदूषण से बचाव, संतुलित खानपान और नियमित व्यायाम पर ध्यान देना चाहिए. फेफड़ों को होने वाला नुकसान कई बार स्थायी हो सकता है, इसलिए उनकी सेहत के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए.

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