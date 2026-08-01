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WORLD LUNG CANCER DAY : हर साल बढ़ रहे कैंसर मरीज, इन सामान्य लक्षणों को न करें नजरअंदाज

जानिए इस बीमारी के लक्षण, बचाव और उपचार के बारे में...कपिल पारीक की रिपोर्ट

विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस
विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस (Getty Image)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 1, 2026 at 1:43 PM IST

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उदयपुर : फेफड़ों का कैंसर अब केवल धूम्रपान करने वालों तक सीमित बीमारी नहीं रह गया है. बदलती जीवनशैली, बढ़ता वायु प्रदूषण, तंबाकू का बढ़ता सेवन और परोक्ष धूम्रपान जैसे कारण इसे तेजी से फैलने वाली गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बना रहे हैं. विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस के अवसर पर ईटीवी भारत इस गंभीर बीमारी से जुड़े कारणों, बचाव, शुरुआती लक्षण और विशेषज्ञों की सलाह के जरिए जागरुकता बढ़ाने की विशेष पहल कर रहा है, ताकि समय रहते पहचान और उपचार से अनगिनत जिंदगियां बचाई जा सकें.

करीब 53 प्रतिशत मरीज बढ़े : ईटीवी भारत ने कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ. नरेंद्र राठौड़ से विशेष बातचीत की. उन्होंने समय पर जांच और शुरुआती पहचान को जीवन बचाने की सबसे बड़ी कुंजी बताया. डॉ. राठौड़ ने कहा कि अस्पताल के पिछले पांच वर्षों के आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं. वर्ष 2021 में जहां फेफड़ों के कैंसर के 233 नए मरीज सामने आए थे, वहीं 2025 में यह संख्या बढ़कर 357 तक पहुंच गई. यानी पांच वर्षों में नए मरीजों की संख्या में करीब 53 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई. इस अवधि में कुल 1,418 नए मरीज उपचार के लिए अस्पताल पहुंचे.

कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ. नरेंद्र राठौड़ (ETV Bharat Udaipur)

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ये हो सकते हैं कारण : औसतन हर वर्ष लगभग 284 नए मरीज सामने आए, जबकि हाल के वर्ष 2024 से 2025 के बीच सबसे अधिक 17.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई. विशेषज्ञों के अनुसार मरीजों की संख्या बढ़ने के पीछे कई कारण हैं. इनमें धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट और हुक्का का सेवन सबसे प्रमुख है. इसके अलावा तंबाकू के धुएं के संपर्क में रहने वाले लोग, बढ़ता वायु प्रदूषण, औद्योगिक धुआं, रेडॉन गैस, एस्बेस्टस जैसे रसायनों का प्रभाव, फेफड़ों की पुरानी बीमारियां और आनुवंशिक कारण भी जोखिम बढ़ा रहे हैं.

पुरुष को खतरा ज्यादा : अस्पताल के आंकड़े बताते हैं कि पिछले वर्ष दर्ज हुए मरीजों में लगभग 80 प्रतिशत पुरुष और 20 प्रतिशत महिलाएं थीं. पुरुषों में तंबाकू और धूम्रपान प्रमुख कारण रहे, जबकि महिलाओं में चूल्हे के धुएं और पैसिव स्मोकिंग की भूमिका सामने आई. विशेषज्ञों का कहना है कि धूम्रपान न करने वाले लोग भी लगातार धुएं के संपर्क में रहकर इस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं. सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि करीब 75 से 80 प्रतिशत मरीज बीमारी की तीसरी या चौथी अवस्था में अस्पताल पहुंचते हैं. शुरुआती स्टेज में केवल 15 से 20 प्रतिशत मरीजों का ही निदान हो पाता है.

ये हैं लक्षण
ये हैं लक्षण (ETV Bharat GFX)

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ये हैं लक्षण : यही कारण है कि समग्र पांच वर्षीय जीवित रहने की दर केवल 12 से 16 प्रतिशत तक सीमित रहती है, जबकि एडवांस्ड स्टेज में यह पांच प्रतिशत से भी कम हो जाती है. इसके विपरीत यदि बीमारी का पता पहली या दूसरी अवस्था में चल जाए तो 55 से 70 प्रतिशत मरीज पूरी तरह स्वस्थ जीवन जी सकते हैं. डॉ. नरेंद्र राठौड़ ने कहा कि लगातार तीन सप्ताह से अधिक खांसी रहना, सांस फूलना, बिना कारण वजन घटना, सीने में दर्द या खांसी के साथ खून आना जैसे लक्षणों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ऐसे संकेत मिलने पर तुरंत विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श लेना जरूरी है.

इलाज के आधुनिक विकल्प : उन्होंने यह भी सलाह दी कि 50 वर्ष से अधिक आयु के लंबे समय से धूम्रपान करने वाले लोगों को नियमित रूप से लो-डोज सीटी स्क्रीनिंग करानी चाहिए, जिससे बीमारी का समय रहते पता लगाया जा सके. इलाज के क्षेत्र में भी अब कई आधुनिक विकल्प उपलब्ध हैं. प्रारंभिक अवस्था में सर्जरी से ट्यूमर निकाला जा सकता है. इसके अलावा कीमोथेरेपी, अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और टार्गेटेड थेरेपी जैसी तकनीकों से मरीजों को बेहतर परिणाम मिल रहे हैं. अस्पताल में सर्जन, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट की संयुक्त टीम प्रत्येक मरीज की स्थिति के अनुसार उपचार की योजना तैयार करती है.

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विशेषज्ञों का स्पष्ट संदेश है कि फेफड़ों के कैंसर से डरने की नहीं, बल्कि समय रहते जांच कराने की जरूरत है. तंबाकू से दूरी, स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ जीवनशैली और शुरुआती लक्षणों पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह ही इस गंभीर बीमारी से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है. जागरुकता और समय पर उपचार के जरिए हजारों लोगों की जान बचाई जा सकती है. फेफड़ों के कैंसर से बचाव के लिए सबसे जरूरी है धूम्रपान और तंबाकू से पूरी तरह दूरी बनाना.

प्रदूषित वातावरण में काम करने वालों को मास्क और अन्य सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करना चाहिए. नियमित व्यायाम करें और सालाना स्वास्थ्य जांच कराते रहें, खासकर यदि आप हाई-रिस्क श्रेणी में आते हैं. खानपान में हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, साबुत अनाज, दालें, अंकुरित अनाज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर भोजन शामिल करें. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और जंक फूड, अत्यधिक तला-भुना भोजन और शराब से बचें.

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