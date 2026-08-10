ETV Bharat / state

#WorldLionDay : राजस्थान में फिर गूंज सकती है एशियाई शेरों की दहाड़, लेकिन गुजरात से शेर लाना ही सबसे बड़ी चुनौती

नाहरगढ़ की शेर आबादी क्यों महत्वपूर्ण ? : राजस्थान में लायन कंजर्वेशन का एक आधार पहले से मौजूद है. जयपुर के नाहरगढ़ जैविक उद्यान में वर्तमान में छह शेर-शेरनियां बताए जा रहे हैं. इनमें शक्ति, तारा, सृष्टि, त्रिपुर, दुर्गा और शेरा शामिल हैं. तारा, सृष्टि और शक्ति को लॉयन सफारी क्षेत्र में रखा गया है, जबकि त्रिपुर और दुर्गा डिस्प्ले एरिया में हैं. तारा का सब-एडल्ट शावक शेरा भी आकर्षण का केंद्र है और अभी डिस्प्ले एरिया में रखा गया है. नाहरगढ़ की आबादी को भविष्य की किसी व्यापक लॉयन कंजर्वेशन रणनीति से जोड़ा जा सकता है. इसके लिए शेरों के स्वास्थ्य, प्रजनन, जेनेटिक रिकॉर्ड, रक्त संबंध, बीमारी प्रबंधन और प्रजनन क्षमता का व्यवस्थित रिकॉर्ड तैयार करना महत्वपूर्ण होगा.

सबसे अहम मुद्दों में से एक मानव दबाव है. संभावित लायन लैंडस्केप के आसपास गांव, कृषि क्षेत्र, सड़कें, पशुधन और मानवीय गतिविधियां कितनी हैं, इसका आकलन जरूरी होगा. शेरों की सुरक्षित आवाजाही के लिए हैबिटेट कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित करनी होगी. इसलिए किसी भी क्षेत्र को शेरों के लिए उपयुक्त घोषित करने से पहले व्यापक वैज्ञानिक सर्वे और विशेषज्ञ मूल्यांकन जरूरी होगा.

मुकुंदरा और सीतामाता में किन चीजों का होगा आकलन ? : वन्य जीव प्रेमी सूरज सोनी का मानना है कि राजस्थान में संभावित लॉयन हैबिटेट का नए सिरे से सर्वे किया जाए, तो सबसे पहले प्रे-बेस यानी शिकार की उपलब्धता का अध्ययन जरूरी होगा. शेरों के लिए पर्याप्त और लगातार उपलब्ध प्राकृतिक शिकार आधार होना आवश्यक है. इसके साथ ही पानी के स्रोत, वन क्षेत्र का आकार, घासभूमि की स्थिति, तापमान और जलवायु, आवास की गुणवत्ता और दूसरे वन्यजीवों के साथ संभावित प्रतिस्पर्धा का भी अध्ययन करना होगा.

इसमें हैबिटेट सुधार, ग्रासलैंड विकास और शेरों के लिए जरूरी संसाधनों की उपलब्धता जैसे पहलुओं पर विचार किया गया था. हालांकि, किसी क्षेत्र को केवल वन क्षेत्र होने के आधार पर शेरों के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता. इसके लिए वैज्ञानिक तरीके से कई स्तरों पर अध्ययन जरूरी होगा.

क्या राजस्थान बन सकता है एशियाई शेरों का दूसरा घर ? : राजस्थान में पहले भी एशियाई शेरों को बसाने की संभावनाओं पर चर्चा होती रही है. मुकुंदरा और सीतामाता जैसे वन क्षेत्रों को संभावित लॉयन हैबिटेट के रूप में देखा गया है. पुराने अध्ययनों में सीतामाता क्षेत्र को भी शेरों के संभावित आवासों में शामिल किया गया था. मुकुंदरा में शेर बसाने को लेकर पूर्व में प्रोजेक्ट लॉयन के तहत तैयारियां प्रस्तावित की गई थीं.

दूसरी जंगली आबादी क्यों जरूरी ? : एशियाई शेरों की पूरी जंगली आबादी एक ही प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र पर निर्भर है. ऐसे में किसी बीमारी, प्राकृतिक आपदा, महामारी या अन्य बड़े संकट की स्थिति में पूरी प्रजाति पर गंभीर खतरा पैदा हो सकता है. इसी वजह से संरक्षण विशेषज्ञ लंबे समय से दूसरी स्वतंत्र जंगली आबादी विकसित करने की जरूरत पर जोर देते रहे हैं. इसका मकसद सिर्फ शेरों को दूसरे राज्य में पहुंचाना नहीं, बल्कि ऐसा सुरक्षित और पर्याप्त बड़ा लैंडस्केप तैयार करना है, जहां शेर लंबे समय तक प्राकृतिक रूप से रह सकें, प्रजनन कर सकें और अपनी आबादी बढ़ा सकें. यहीं से राजस्थान की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पर्यावरण-संवेदनशील नेतृत्व में सिंहों का विस्तार क्षेत्र करीब 30 हजार से बढ़कर 35 हजार वर्ग किलोमीटर तक पहुंचने का भी उल्लेख किया गया है. यह आंकड़े बताते हैं कि संरक्षण के प्रयासों से शेरों की आबादी के साथ उनका भौगोलिक विस्तार भी बढ़ रहा है.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व सिंह दिवस के मौके पर भारत की सिंह संरक्षण यात्रा का उल्लेख करते हुए वन अधिकारियों, संरक्षणकर्ताओं और स्थानीय समुदायों के योगदान को महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा के साथ भारत में सिंहों का विस्तार क्षेत्र लगातार बढ़ रहा है. अब सिंहों का क्षेत्र गुजरात के करीब 11 जिलों तक पहुंच चुका है.

2015 में 523, 2025 में 891 हुई एशियाई शेरों की संख्या : भारत में एशियाई शेरों के संरक्षण की दिशा में लगातार सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं. उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार एशियाई शेरों की संख्या 2015 में 523 थी, जो 2020 में बढ़कर 674 और 2025 में 891 हो गई. यानी एक दशक में शेरों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है.

गुजरात का गिर क्षेत्र वर्तमान में एशियाई शेरों की मुख्य प्राकृतिक आबादी का केंद्र है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में शेरों की बढ़ती संख्या और विस्तार क्षेत्र ने देश में दूसरी स्वतंत्र जंगली आबादी विकसित करने की जरूरत को फिर चर्चा में ला दिया है.

जयपुर: हर साल 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है. यह दिन दुनिया में शेरों के संरक्षण, उनके प्राकृतिक आवास की सुरक्षा और मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने का अवसर है. भारत के लिए इस दिन का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है, क्योंकि एशियाई शेर दुनिया में प्राकृतिक रूप से केवल भारत में पाए जाते हैं.

नाहरगढ़ लायन सफारी की कहानी भी आसान नहीं रही : करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से वर्ष 2018 में शुरू की गई प्रदेश की पहली लायन सफारी से बड़ी उम्मीदें थीं. शुरुआत में शेरनी तेजिका और शेर सिद्धार्थ के शावकों तारा, त्रिपुर और तेजस को सफारी में रखा गया था. बाद में तेजस की मौत हो गई. इसके बाद गुजरात के जूनागढ़ स्थित शकरबाग जू से शेरनी सुजैन और जोधपुर से एक शेर लाया गया. सुजैन की सीडीवी बीमारी से मौत हो गई.

जोधपुर से लाए गए कैलाश और बाद में शेर जीएस की मौत से भी सफारी को झटका लगा. बाद में एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत गुजरात से एशियाटिक शेर शक्ति और शेरनियां दुर्गा और सृष्टि को राजस्थान लाया गया. इस तरह नाहरगढ़ में शेरों की मौजूदगी बनी रही, लेकिन सफारी अभी तक उस स्तर का पर्यटन आकर्षण नहीं बन सकी जिसकी शुरुआत में उम्मीद की गई थी.

8 साल बाद भी क्यों नहीं बन सकी बड़ी पर्यटन पहचान ? : पर्यटन विशेषज्ञ के संजय कौशिक के अनुसार शेरों की मौत, बीमारियां, सीमित प्रजनन, सफारी की गतिविधियों की कमी और पर्याप्त ब्रांडिंग-प्रचार का अभाव इसके पीछे प्रमुख कारण रहे हैं. नाहरगढ़ जैविक उद्यान के एसीएफ जितेंद्र सिंह शेखावत ने भी माना गया है कि लेपर्ड सफारी की तुलना में लायन सफारी में पर्यटकों की संख्या कम है.

नाहरगढ़ जैविक उद्यान के एसीएफ जितेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार सफारी का प्रचार-प्रसार बढ़ाने और इसे अधिक आकर्षक बनाने पर काम किया जाएगा. यानी नाहरगढ़ के सामने दोहरी चुनौती है. एक तरफ यहां मौजूद शेरों की आबादी का बेहतर संरक्षण और प्रबंधन करना है. वहीं, दूसरी तरफ इसे वन्यजीव पर्यटन के लिहाज से भी अधिक आकर्षक बनाना है.

पढ़ें : बाघों का कुनबा बढ़ा, साइटिंग बढ़ी, फिर भी क्यों पर्यटकों को आकर्षित नहीं कर पा रहा ये टाइगर रिजर्व

क्या नाहरगढ़ से मुकुंदरा तक पहुंच सकती है शेरों की कहानी ? : यह विचार सुनने में आकर्षक जरूर है, लेकिन वैज्ञानिक और कानूनी तौर पर यह बेहद जटिल प्रक्रिया होगी. नाहरगढ़ में कैप्टिव आबादी मौजूद होना अपने आप में शेरों को जंगल में छोड़ने का आधार नहीं बन सकता. जंगली बसावट के लिए केंद्र सरकार, विशेषज्ञ संस्थाओं और संबंधित वन्यजीव संरक्षण निकायों की मंजूरी जरूरी होगी. इसके अलावा यह भी तय करना होगा कि जिन शेरों को संभावित रूप से जंगल में छोड़ा जाए, वे आनुवंशिक, स्वास्थ्य और व्यवहारिक दृष्टि से इसके लिए उपयुक्त हैं या नहीं. सबसे अहम बात यह है किशेरों को जंगल में छोड़ना ही संरक्षण नहीं है, बल्कि उनके लिए पूरा लायन लैंडस्केप तैयार करना संरक्षण है.

शिकार, पानी और सुरक्षित क्षेत्र सबसे बड़ी जरूरत : यदि राजस्थान में भविष्य में एशियाई शेरों की जंगली आबादी बसाने की योजना आगे बढ़ती है तो पर्याप्त प्रे-बेस सबसे पहली जरूरत होगी. इसके बाद सालभर पानी की उपलब्धता, सुरक्षित वन क्षेत्र, ग्रासलैंड, शिकार प्रजातियों की संख्या और आवास की निरंतरता महत्वपूर्ण होगी. इसके साथ आसपास के गांवों में पशुधन का टीकाकरण, मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने की रणनीति और स्थानीय समुदायों की भागीदारी भी जरूरी होगी. शेरों की आवाजाही के रास्ते सुरक्षित रखने होंगे और सड़कों, रेलवे तथा अन्य मानव संरचनाओं से होने वाले संभावित जोखिमों का भी अध्ययन करना होगा.

सीतामाता का फिर से सर्वे क्यों जरूरी ? : सीतामाता को अतीत में शेरों के संभावित आवास के तौर पर देखा गया है. वहां प्रे-बेस, पानी और वन क्षेत्र की क्षमता को लेकर अध्ययन भी किए गए थे, लेकिन समय के साथ किसी भी जंगल का पर्यावास बदलता है. वन क्षेत्र, घासभूमि, जल स्रोत, शिकार प्रजातियों की संख्या और आसपास का मानवीय दबाव बदल सकता है. इसलिए पुराने अध्ययनों को आधार बनाकर सीधे निर्णय लेने के बजाय नए सिरे से वैज्ञानिक मूल्यांकन जरूरी होगा. सीतामाता सहित राजस्थान के सभी संभावित लायन हैबिटेट में हैबिटेट कनेक्टिविटी, प्रे-बेस, पानी, मानव दबाव और भविष्य में शेरों के विस्तार की संभावना का एकीकृत अध्ययन किया जाना चाहिए.

राजस्थान में शेरों के लिए कितनी संभावना ? : वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट दिनेश दुर्रानी के अनुसार राजस्थान में टाइगर की आबादी बढ़ रही है और टाइगर अपनी टेरिटरी से बाहर निकलकर दूसरे क्षेत्रों तक पहुंच रहे हैं. राजस्थान से हरियाणा तक टाइगर के पहुंचने की खबरें भी सामने आई हैं. उनका मानना है कि भविष्य में टाइगर के लिए भी राजस्थान में जगह कम पड़ सकती है. चीतों के लिए भी राज्य में संभावनाएं देखी जा सकती हैं, लेकिन शेरों के लिए राजस्थान में उपयुक्त परिस्थितियों को लेकर अभी गंभीर वैज्ञानिक अध्ययन की जरूरत है. यानी राजस्थान में शेरों की बसावट की चर्चा को केवल पर्यटन परियोजना के रूप में नहीं, बल्कि दीर्घकालीन वन्यजीव संरक्षण रणनीति के रूप में देखना होगा.

क्या गुजरात देगा राजस्थान को एशियाटिक शेर ? : राजस्थान में शेर बसाने की पूरी चर्चा आखिरकार इसी सवाल पर आकर टिकती है. एशियाई शेरों की प्राकृतिक आबादी गुजरात के गिर और आसपास के विस्तृत क्षेत्र में है. राजस्थान में दूसरी जंगली आबादी विकसित करने के लिए शेरों की उपलब्धता और स्थानांतरण सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक होगा, लेकिन इससे पहले यह साबित करना होगा कि राजस्थान का प्रस्तावित लैंडस्केप वैज्ञानिक रूप से तैयार है. पर्याप्त शिकार, पानी, सुरक्षित क्षेत्र, कम मानव दबाव, रोग नियंत्रण, स्थानीय समुदायों का सहयोग और लंबे समय की निगरानी व्यवस्था जैसी सभी शर्तें पूरी करनी होंगी.

पढ़ें : विश्व बाघ दिवस: सरिस्का का शून्य से शिखर तक सफर, बेहतर बाघ संरक्षण की दुनिया में मिसाल

इसलिए सवाल सिर्फ यह नहीं है कि गुजरात राजस्थान को शेर देगा या नहीं, बल्कि बड़ा सवाल यह है कि क्या राजस्थान शेरों के लिए ऐसा सुरक्षित और आत्मनिर्भर लैंडस्केप तैयार कर पाएगा, जहां दूसरी जंगली आबादी लंबे समय तक टिक सके ?

विश्व शेर दिवस का संदेश : विश्व शेर दिवस केवल शेरों की दहाड़ और उनकी संख्या बढ़ने का जश्न मनाने का दिन नहीं है. यह इस बात पर विचार करने का अवसर भी है कि बढ़ती आबादी के साथ उनके प्राकृतिक आवास कितने सुरक्षित हैं और भविष्य में उनके लिए नए सुरक्षित लैंडस्केप कैसे तैयार किए जाएं.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लायन डे पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शेर हमारी समृद्ध जैव विविधता, प्राकृतिक संतुलन और वन्यजीव विरासत का महत्वपूर्ण आधार हैं. उन्होंने इनके संरक्षण और संवर्धन के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने तथा भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित प्राकृतिक धरोहर बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी विश्व शेर दिवस पर एशियाई शेरों की बढ़ती संख्या को भारत की संरक्षण उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से केवल भारत में पाए जाते हैं, इसलिए उनकी रक्षा करना देश की जिम्मेदारी के साथ वैश्विक वन्यजीव संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान है.

राजस्थान में शेरों की आबादी को लेकर बन रहे भविष्य के प्लान और नाहरगढ़ की दहाड़ से मुकुंदरा तक रास्ता अभी लंबा है. राजस्थान में एशियाई शेरों की दूसरी जंगली आबादी बसाने की उम्मीद नई नहीं है, लेकिन बदलते पर्यावास और बढ़ते मानव दबाव के बीच इस पर नए सिरे से वैज्ञानिक अध्ययन जरूरी है.

नाहरगढ़ में मौजूद छह शेर-शेरनियां राजस्थान को कैप्टिव लायन कंजर्वेशन का आधार जरूर देते हैं, लेकिन जंगली आबादी विकसित करने के लिए इससे कहीं बड़ा प्रयास करना होगा. मुकुंदरा, सीतामाता और अन्य संभावित क्षेत्रों का नए सिरे से सर्वे, प्रे-बेस और पानी की उपलब्धता का आकलन, सुरक्षित लैंडस्केप तैयार करना, मानव-वन्यजीव संघर्ष कम करना, पशुधन स्वास्थ्य प्रबंधन और स्थानीय समुदायों को साथ लेना इस दिशा में निर्णायक कदम होंगे.

वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट रोहित गंगवाल के अनुसार राजस्थान में एशियाई सिंहों के पुनर्वास की संभावनाओं पर चर्चा से पहले उनके ऐतिहासिक अस्तित्व को समझना जरूरी है. ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार एशियाई सिंह कभी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश सहित भारत के बड़े भूभाग में पाए जाते थे. राजस्थान में सिरोही के माउंट आबू और मारवाड़ के जसवंतपुरा से सिंहों की मौजूदगी के ठोस ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं.

रिकॉर्ड के मुताबिक वर्ष 1872 में माउंट आबू के अनादरा क्षेत्र में एक भील शिकारी ने पूर्ण विकसित सिंहनी का शिकार किया था, जिसे सिरोही क्षेत्र में सिंह का अंतिम डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड माना जाता है. इसी दौर में मारवाड़ के जसवंतपुरा के पास कर्नल Hayland के जरिए चार सिंहों के मारे जाने का भी उल्लेख मिलता है. वर्तमान में जसवंतपुरा जालौर जिले में आता है. ऐसे में राजस्थान में आखिरी सिंह के अस्तित्व का सबसे सुरक्षित ऐतिहासिक संदर्भ 1872 के आसपास का माना जा सकता है.

हालांकि, ऐतिहासिक रूप से सिंहों की मौजूदगी किसी क्षेत्र को आज के समय में उनके पुनर्वास के लिए स्वतः उपयुक्त नहीं बनाती. वर्तमान में राजस्थान में सिंहों के लिए उपयुक्तता का आकलन करते समय पूरे लैंडस्केप, शिकार आधार, पानी, सुरक्षित वन क्षेत्र, मानव दबाव और हैबिटेट कनेक्टिविटी को एक साथ देखना होगा. इस दृष्टि से कोटा-बूंदी-करौली-धौलपुर-बारां का दक्षिण-पूर्वी राजस्थान विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है. कैलादेवी-चंबल-मुकुंदरा लैंडस्केप को एक बड़े जुड़े हुए क्षेत्र के रूप में देखा जाए तो यहां भविष्य में एशियाई सिंहों के पुनर्वास की संभावनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है.

बारां को भी संभावित लॉयन लैंडस्केप से अलग नहीं किया जा सकता. जिले में करीब 82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य अकेले सिंहों की viable population के लिए पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन इसे मुकुंदरा, कोटा, बूंदी, चंबल और कैलादेवी से जुड़े बड़े वन्यजीव लैंडस्केप का हिस्सा माना जाए तो इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है. यह क्षेत्र भविष्य में satellite या connecting landscape के रूप में उपयोगी साबित हो सकता है.

राजस्थान में संभावित सिंह पुनर्वास के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की बात करें तो कैलादेवी-चंबल-करौली लैंडस्केप और मुकुंदरा-कोटा-बूंदी लैंडस्केप सबसे अधिक संभावनाशील माने जा सकते हैं. इसके बाद बारां-शेरगढ़ और आसपास के वन गलियारे महत्वपूर्ण connecting landscape की भूमिका निभा सकते हैं. वहीं सीतामाता ऐतिहासिक range और संभावित habitat suitability के कारण दोबारा वैज्ञानिक अध्ययन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है. कुंभलगढ़ भी संभावित विकल्प हो सकता है, हालांकि यहां भौगोलिक terrain और habitat connectivity अलग तरह की चुनौती पेश करते हैं.

इसलिए राजस्थान में एशियाई सिंहों की वापसी का सवाल केवल यह तय करने तक सीमित नहीं है कि शेरों को किस अभयारण्य में छोड़ा जाए. इसके लिए एक बड़े, सुरक्षित और आपस में जुड़े लॉयन लैंडस्केप की जरूरत होगी. ऐतिहासिक विरासत, वर्तमान पर्यावास, prey base, जल उपलब्धता, मानव दबाव और वन्यजीव गलियारों का वैज्ञानिक मूल्यांकन करने के बाद ही यह तय किया जा सकता है कि राजस्थान में एशियाई सिंहों की दूसरी जंगली आबादी के लिए कौन-सा क्षेत्र वास्तव में उपयुक्त है.