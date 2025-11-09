ETV Bharat / state

विश्व कानूनी सेवा दिवस: दिल्ली की अदालतों में लंबित हैं साढ़े 15 लाख से ज्यादा मामले, त्वरित न्याय में होती है देरी

विश्व कानूनी सेवा दिवस नौ नवंबर को मनाया जाता है, भारत में 9 नवंबर 1995 को नेशनल लीगल सर्विसेज ऑथोरिटी (नालसा) की स्थापना हुई.

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 9, 2025 at 2:42 PM IST

नई दिल्ली: पूरे विश्व में नौ नवंबर का दिन विश्व कानूनी सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है. जबकि भारत में इस दिन को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है. यह समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है. इस दिन भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के लागू होने की वर्षगांठ को भी चिह्नित करता है.

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता रुद्रविक्रम सिंह ने बताया कि भारत में 9 नवंबर 1995 को नेशनल लीगल सर्विसेज ऑथोरिटी (नालसा) की स्थापना हुई. इसलिए यह दिन भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के लागू होने की वर्षगांठ के रूप में भी मनाया जाता है.

उन्होंने बताया कि कानूनी सेवा दिवस के रूप में यह शुरूआत समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को त्वरित न्याय दिलवाने के लिए की गई लेकिन, यह व्यवस्था अभी तक अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुई है. इसके लिए सिर्फ जज ही नहीं हम वकील और अन्य पूरी व्यवस्था भी जिम्मेदार है, जिसको कि न्यायिक सेवा को त्वरित रूप से आगे बढ़ाना था.

दिल्ली की अदालतों में लंबित हैं साढ़े 15 लाख से ज्यादा मामले: एडवोकेट रुद्रविक्रम सिंह ने बताया कि देश भर में अगर लंबित मामलों की कुल संख्या को देखें तो यह संख्या छह करोड़ के करीब पहुंच गई है. वहीं, देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां लंबित मामलों की कुल संख्या साढ़े 15 लाख से ज्यादा है. इनमें दो लाख से ज्यादा सिविल के मामले और साढ़े 13 लाख से ज्यादा क्रिमिनल केस लंबित हैं.

उन्होंने बताया कि जो नए कानून एक जुलाई 2024 से लागू हुए हैं उनमें भी त्वरित न्याय की बात की गई है. लेकिन, अभी तक इन कानूनों के द्वारा त्वरित न्याय की अवधारणा धरातल पर उतरती हुई नहीं दिख रही है. यह बात जरूर है कि नए कानूनों में छोटे मामलों को दो साल में निपटाने की बात की गई है. लेकिन, इसको भी धरातल में उतरने में समय लगेगा. रुद्र विक्रम सिंह ने बताया कि चाहे हम जितना कानूनी सेवा दिवस मना लें. यह मनाना अभी तक 35 साल में सार्थक नहीं हो पाया है.

कोर्ट का डिजिटिलाइजेशन करने से पेंडेंसी को कम करने में मिल रही मदद: एडवोकेट रुद्रविक्रम सिंह ने बताया कि दिल्ली में तो कोर्ट की डिजिटलीकरण की व्यवस्था ठीक है लेकिन, दिल्ली से बाहर यह व्यवस्था अभी धरातल पर नहीं उतरी है. दिल्ली में सभी कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है. लेकिन, अगर बिल्कुल पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है.

उन्होंने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा से केसेज की पेंडेंसी को कम करने में मदद मिल रही है. पहले अगर एक दिन में अलग अलग कोर्ट में चार केस लगे होते थे तो उनमें पेश होना मुश्किल होता था. न जाने की वजह आगे की तारीख मिलती थी जिसकी वजह से पेंडेंसी बढ़ती थी. लेकिन, अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा होने से एक दो मामलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड कर लिया जाता है तो उसमें पेंडेंसी नहीं बढ़ती.

वहीं, एक दो मामलों में जूनियर कोर्ट में भेजकर उनके माध्यम से उपस्थिति दर्ज करा दी जाती है. इसकी न्यायिक प्रणाली का सिर्फ दिल्ली में डिजिटलीकरण करने से लोगों को त्वरित न्याय देने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा. इसके लिए पूरे देश और सभी राज्यों में न्यायिक प्रणाली का डिजिटलीकरण करना होगा.

  • नेशनल डेटा ग्रिड के अनुसार दिल्ली में आज तक लंबित कुल मामले: 15,71,606
  • दिल्ली में आज तक लंबित सिविल मामलों की कुल संख्या: 2,17,777
  • दिल्ली में आज तक लंबित कुल क्रिमिनल मामलों की संख्या: 13,53, 829

दिल्ली में साल के हिसाब से लंबित मामलों की संख्या:

  1. एक साल से कम समय से लंबित मामले 55%
  2. एक से लेकर तीन साल से लंबित मामले 22%
  3. तीन से लेकर पांच साल से लंबित मामले 8%
  4. पांच से लेकर 10 साल से लंबित मामले 13%
  5. 10 साल से ज्यादा समय से लंबित मामले 2%

