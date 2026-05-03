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World Laughter Day 2026 : जयपुर में गूंजे ठहाके, 'पीके', 'गुत्थी' और 'मंजुलिका' ने दर्शकों को खूब हंसाया

जयपुर के साथ-साथ उदयपुर और बीकानेर जैसे शहरों से आए ग्रुप्स ने भी प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी प्रस्तुति से माहौल को हास्यमय बना दिया.

हंसोड़ा ग्रुप लोकप्रिय किरदारों में मंच पर उतरा
हंसोड़ा ग्रुप लोकप्रिय किरदारों में मंच पर उतरा (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 3, 2026 at 1:00 PM IST

3 Min Read
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जयपुर : राजधानी के गांधी वाटिका में रविवार को वर्ल्ड लाफ्टर डे के मौके पर एक अनोखी प्रतियोगिता देखने को मिली, जहां हंसी एक उत्सव बन गया. योगा पीस संस्थान के आह्वान पर आयोजित हास्य महोत्सव में सैकड़ों हास्य प्रेमी और 'हंसोड़े' ग्रुप्स ने भाग लेकर माहौल को ठहाकों से सराबोर कर दिया.

किरदारों के साथ मंच पर छाए हंसोड़े : हास्य महोत्सव की खास बात ये रही कि प्रतिभागी अलग-अलग किरदारों और रंग-बिरंगे कॉस्ट्यूम में नजर आए. राजस्थान का एक हंसोड़ा ग्रुप पीके, राजा बाबू, नंदू, मंजुलिका और गुत्थी जैसे लोकप्रिय किरदारों में मंच पर उतरा, जिसने दर्शकों को खूब गुदगुदाया. जयपुर के साथ-साथ उदयपुर और बीकानेर जैसे शहरों से आए ग्रुप्स ने भी प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी प्रस्तुति से माहौल को हास्यमय बना दिया.

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जयपुर में गूंजे ठहाके (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

हंसी से ही खुशहाल दुनिया संभव : योगा पीस संस्थान के संस्थापक ढाका राम ने बताया कि वर्ल्ड लाफ्टर डे के उपलक्ष्य में योगा पीस इंटरनेशनल हास्य महोत्सव के रूप में आयोजित किया गया. हंसी जीवन का मूल आधार है. दुनिया में जितनी भी अशांति है, वो कहीं न कहीं दुख और तनाव का परिणाम है. अगर व्यक्ति हंसता रहे, खुश रहे तो समाज और दुनिया दोनों खुशहाल बन सकते हैं. इसी सोच के साथ पिंक सिटी से पूरे विश्व को हंसी का संदेश देने की शुरुआत की गई है.

हास्य महोत्सव का आयोजन
हास्य महोत्सव का आयोजन (ETV Bharat Jaipur)

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गीता के 18 अध्याय में 18 प्रकार के योग : इस दौरान मौजूद रहे गलता पीठाधीश्वर अवधेशाचार्य ने इस आयोजन को सराहते हुए कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि जीवन जीने की एक समग्र पद्धति है. गीता के 18 अध्यायों में 18 प्रकार के योग का वर्णन है और पतंजलि योग सूत्र में अष्टांग योग के माध्यम से शरीर और मन को संतुलित रखने की व्यवस्था दी गई है. स्वस्थ शरीर ही मनुष्य को हर कार्य के लिए सक्षम बनाता है, लेकिन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए मानसिक तनाव से मुक्त रहना जरूरी है. ऐसे आयोजन लोगों को हंसी के जरिए तनावमुक्त करते हैं और सकारात्मक सोच विकसित करने में मदद करते हैं.

हंसी से लोट-पोट होते दर्शक
हंसी से लोट-पोट होते दर्शक (ETV Bharat Jaipur)

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प्रतियोगिता में चुने गए सर्वश्रेष्ठ हंसोड़े : महोत्सव में भाग लेने वाले हंसोड़े ग्रुप्स के बीच प्रतिस्पर्धा भी करवाई गई, जिसमें उनके अभिनय, हास्य प्रस्तुति और दर्शकों को जोड़ने की क्षमता के आधार पर बेस्ट परफॉर्मर का चयन किया गया. इस दौरान यहां कोई दर्शक नहीं बल्कि हर एक प्रतिभागी की भूमिका में दिखा. बहरहाल, गांधी वाटिका में आयोजित इस हास्य महोत्सव ने हंसी केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण माध्यम बना. इस आयोजन ने न सिर्फ लोगों को खुलकर हंसने का मौका दिया, बल्कि ये संदेश भी दिया कि तनाव भरे जीवन में थोड़ी सी हंसी बड़ा बदलाव ला सकती है.

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