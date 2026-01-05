ETV Bharat / state

210 मीट्रिक टन वजनी शिवलिंग और बिहार का ये जर्जर पुल, सवाल- कैसे करेगा पार?

गोपालगंज : पूर्वी चंपारण जा रहे दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग के सामने डुमरिया पुल की जर्जर स्थिति एक बड़ी चुनौती बन गई है. लगभग 210 मीट्रिक टन वजनी इस विशाल शिवलिंग को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट के बीच मंथन का दौर जारी है.

डुमरिया पुल पार कना बड़ी चुनौती : दरअसल, एनएच-27 पर स्थित डुमरिया पुल लंबे समय से जर्जर है. भारी वाहनों के परिचालन के कारण पुल की संरचना कमजोर हो चुकी है. चूंकि शिवलिंग को ले जा रहा ट्रेलर और शिवलिंग का कुल वजन सैकड़ों टन है, ऐसे में इस पुराने पुल से इसे गुजारना बड़े खतरे को बुलावा देना हो सकता है. जिला प्रशासन ने इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए विशेषज्ञ इंजीनियरों की एक टीम बुलाई है.

दुनिया का सबसे बड़े शिवलिंग (ETV Bharat)

विशेषज्ञों की टीम पहुंची : इस टीम में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और एनएचएआई के वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं. टीम पुल के पाया और गर्डर की भार वहन क्षमता की जांच करेंगी. पुल के उन हिस्सों की पहचान की जा सकती है जो सबसे अधिक कमजोर हैं.

हर पहलु को तलाशा जा रहा : यदि डुमरिया पुल जोखिम भरा पाया जाता है, तो शिवलिंग को किसी अन्य लंबे रास्ते से ले जाने पर विचार हो सकता है. हालांकि इतने भारी वाहन के लिए हर सड़क उपयुक्त नहीं है. पुल के नीचे अतिरिक्त जैक या लोहे के गर्डर लगाकर उसे अस्थायी रूप से मजबूत करने की योजना भी पाइपलाइन में है, ताकि ट्रेलर धीरे-धीरे पार हो सके.

दो जिलों का प्रशासन जुटा : गोपालगंज और पूर्वी चंपारण दोनों जिलों का प्रशासन समन्वय बना रहा है. जिलाधिकारी खुद इस मामले की निगरानी कर रहे हैं, ताकि विराट रामायण मंदिर का यह गौरवशाली प्रतीक बिना किसी क्षति के अपने स्थान पर पहुंच सके.

DM-SP पहुंचे : रविवार की शाम गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा और पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने मौके पर पहुंचकर शिवलिंग का जायजा लिया. साथ ही डुमरियाघाट सेतु की तकनीकी स्थिति की जांच के लिए पुल निगम और विशेषज्ञ इंजीनियरों की टीम को बुलाया गया है. यदि इंजीनियरों की टीम सेतु से शिवलिंग पार कराने की अनुमति नहीं देती है, तो इसे नदी पार कराना एक बड़ी चुनौती बन सकता है.