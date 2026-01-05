ETV Bharat / state

210 मीट्रिक टन वजनी शिवलिंग और बिहार का ये जर्जर पुल, सवाल- कैसे करेगा पार?

विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग को पूर्वी चंपारण ले जाया जा रहा है. इसमें डुमरिया पुल एक चुनौती बनकर खड़ी हुई है. पढ़ें खबर

DUMARIA BRIDGE
डुमरिया पुल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 5, 2026 at 3:26 PM IST

4 Min Read
गोपालगंज : पूर्वी चंपारण जा रहे दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग के सामने डुमरिया पुल की जर्जर स्थिति एक बड़ी चुनौती बन गई है. लगभग 210 मीट्रिक टन वजनी इस विशाल शिवलिंग को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट के बीच मंथन का दौर जारी है.

डुमरिया पुल पार कना बड़ी चुनौती : दरअसल, एनएच-27 पर स्थित डुमरिया पुल लंबे समय से जर्जर है. भारी वाहनों के परिचालन के कारण पुल की संरचना कमजोर हो चुकी है. चूंकि शिवलिंग को ले जा रहा ट्रेलर और शिवलिंग का कुल वजन सैकड़ों टन है, ऐसे में इस पुराने पुल से इसे गुजारना बड़े खतरे को बुलावा देना हो सकता है. जिला प्रशासन ने इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए विशेषज्ञ इंजीनियरों की एक टीम बुलाई है.

WORLD LARGEST SHIVALINGA
दुनिया का सबसे बड़े शिवलिंग (ETV Bharat)

विशेषज्ञों की टीम पहुंची : इस टीम में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और एनएचएआई के वरिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञ शामिल हैं. टीम पुल के पाया और गर्डर की भार वहन क्षमता की जांच करेंगी. पुल के उन हिस्सों की पहचान की जा सकती है जो सबसे अधिक कमजोर हैं.

हर पहलु को तलाशा जा रहा : यदि डुमरिया पुल जोखिम भरा पाया जाता है, तो शिवलिंग को किसी अन्य लंबे रास्ते से ले जाने पर विचार हो सकता है. हालांकि इतने भारी वाहन के लिए हर सड़क उपयुक्त नहीं है. पुल के नीचे अतिरिक्त जैक या लोहे के गर्डर लगाकर उसे अस्थायी रूप से मजबूत करने की योजना भी पाइपलाइन में है, ताकि ट्रेलर धीरे-धीरे पार हो सके.

दो जिलों का प्रशासन जुटा : गोपालगंज और पूर्वी चंपारण दोनों जिलों का प्रशासन समन्वय बना रहा है. जिलाधिकारी खुद इस मामले की निगरानी कर रहे हैं, ताकि विराट रामायण मंदिर का यह गौरवशाली प्रतीक बिना किसी क्षति के अपने स्थान पर पहुंच सके.

DM-SP पहुंचे : रविवार की शाम गोपालगंज के डीएम पवन कुमार सिन्हा और पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने मौके पर पहुंचकर शिवलिंग का जायजा लिया. साथ ही डुमरियाघाट सेतु की तकनीकी स्थिति की जांच के लिए पुल निगम और विशेषज्ञ इंजीनियरों की टीम को बुलाया गया है. यदि इंजीनियरों की टीम सेतु से शिवलिंग पार कराने की अनुमति नहीं देती है, तो इसे नदी पार कराना एक बड़ी चुनौती बन सकता है.

WORLD LARGEST SHIVALINGA
जानकारी लेते डीएम और एसपी (ETV Bharat)

''इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ लगातार विचार-विमर्श किया जा रहा है. सभी पहलुओं सुरक्षा, तकनीकी क्षमता और वैकल्पिक व्यवस्था पर मंथन के बाद ही कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा. पूरी तैयारी और अनुमति के बिना शिवलिंग को नारायणी नदी पार नहीं कराया जाएगा.''- पवन कुमार सिन्हा, डीएम, गोपालगंज

सुरक्षा के कड़े इंतजाम : गोपालगंज के एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि शिवलिंग को देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं के जुटने की संभावना है. इसे ध्यान में रखते हुए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए भी विशेष योजना लागू की जा रही है, ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो.

52 साल पुराना पुल : गोपालगंज के डुमरिया पुल (NH 27 पर) का निर्माण कार्य 1971 में शुरू हुआ और 1974 में यह बनकर तैयार हो गया था. दो लेन का पुल अब जर्जर हो चुका है. इसके समानांतर एक नए फोरलेन पुल का निर्माण कार्य (2008 में शुरू हुआ था) अभी भी जारी है, जो कई बाधाओं के कारण पूरा नहीं हो सका है.

33 फिट ऊंचा और 33 फुट लंबा शिवलिंग : दरअसल, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में 33 फिट ऊंचा और 33 फुट लंबा शिवलिंग तैयार किया गया था. जिसे पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर में नवनिर्मित विराट रामायण मंदिर में स्थापित किया जाएगा. पूरे 30 दिनों में 2178 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर शिवलिंग गोपालगंज पहुंचा है. जहां बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी समेत आम से लेकर खास लोग स्वागत करने में जुटे हुए हैं.

