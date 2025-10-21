ETV Bharat / state

फरीदाबाद में विश्व का सबसे बड़ा दीपक, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज, दिवाली पर कैबिनेट मंत्री ने किया प्रज्जवलित

World largest lamp in Faridabad: फरीदाबाद में दीपावली पर 15 फीट ऊंचा स्क्रैप से बना दीपक जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया.

World largest lamp in Faridabad
World largest lamp in Faridabad (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 21, 2025 at 9:52 AM IST

फरीदाबाद: इस दीपावली पर फरीदाबाद ने अनोखा रिकॉर्ड बनाया. यहां विश्व का सबसे बड़ा 15 फीट ऊंचा दीपक स्क्रैप से तैयार किया गया. इसे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने जलाया. ये उपलब्धि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई. आयोजन में महिलाएं, युवा और संगठन शामिल हुए. 'दीप जलाओ, आशा बढ़ाओ' के नारों ने माहौल को उत्सवी बनाया. यह दीपक परंपरा और पर्यावरण चेतना का प्रतीक बना.

कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का संदेश: कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि दीपावली अंधकार पर प्रकाश, असत्य पर सत्य और निराशा पर आशा की जीत का पर्व है. ये दीपक फरीदाबाद के संकल्प का प्रतीक है, जो हरियाणा और देश में उत्कृष्टता की पहचान बनेगा. उन्होंने कहा कि दीपावली का अर्थ सिर्फ घरों को रोशन करना नहीं, बल्कि समाज, शहर और देश में नई ऊर्जा फैलाना है. फरीदाबाद की जनता ने इस आयोजन को जनोत्सव बनाया, जो शहर की एकता और उत्साह को दर्शाता है.

फरीदाबाद में विश्व का सबसे बड़ा दीपक (Etv Bharat)

विकास और संस्कृति का संगम: विपुल गोयल ने जोर देकर कहा कि यह 15 फीट का आशादीप उन मेहनती हाथों का परिणाम है, जो फरीदाबाद को सुंदर और आधुनिक बना रहे हैं. ये दीपक कामगारों, पेशेवरों और नागरिकों के योगदान का प्रतीक है. उन्होंने अगली दीपावली तक फरीदाबाद को शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण और स्मार्ट सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ बनाने का संकल्प लिया. यह आयोजन विकसित भारत, हरियाणा और उत्कृष्ट फरीदाबाद के लक्ष्य की ओर एक कदम है. दीपक पुराने घी-तेल के टिनों से बना, जो पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है.

World largest lamp in Faridabad
कैबिनेट मंत्री ने 15 फीट ऊंचे स्क्रैप से बना दीपक जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया. (Etv Bharat)

फरीदाबाद का दीपोत्सव: इस दीपोत्सव में भजन, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और दीपदान ने प्रेम, भाईचारा और सकारात्मकता का संदेश फैलाया. स्थानीय लोगों ने इस पहल की जमकर तारीफ की. उनका कहना था कि यह आयोजन सिर्फ दीपावली का उत्सव नहीं, बल्कि अमृतकाल और नए भारत की आशा का प्रतीक है. यह दीपक फरीदाबाद की पहचान को नई ऊंचाइयों तक ले गया. शहरवासियों ने इसे अपने संकल्प और एकता का प्रतीक माना, जो फरीदाबाद को विकास के पथ पर आगे ले जाएगा.

