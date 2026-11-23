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फरीदाबाद में वर्ल्ड लैंडस्लाइड फोरम का उद्घाटन, 75 देशों के भूस्खलन विशेषज्ञ जुटे, 700 से अधिक शोधपत्रों पर मंथन

फरीदाबाद में वर्ल्ड लैंडस्लाइड फोरम का उद्घाटन ( ETV Bharat )

फरीदाबाद : सातवें विश्व भूस्खलन मंच (WLF7) का उद्घाटन सोमवार को अमृता विश्व विद्यापीठम के फरीदाबाद परिसर में हुआ. ये अंतरराष्ट्रीय आयोजन पहली बार भारत और दक्षिण एशिया में आयोजित किया जा रहा है. इसमें 75 देशों से 700 से अधिक शोधपत्र और सार प्राप्त हुए हैं. आयोजन 27 नवंबर तक चलेगा. केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया. मंच में शोधकर्ता, इंजीनियर, नीति-निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ इस बात पर विचार-विमर्श कर रहे हैं कि भूस्खलन विज्ञान से बुनियादी ढांचे, भूमि उपयोग और पूर्व चेतावनी से जुड़े निर्णयों को किस तरह दिशा मिल सकती है.

भूस्खलन से निपटने की तैयारी : उद्घाटन दिवस के कार्यक्रम में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव डॉ. श्रीनिवास कुमार तुम्माला , राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के सदस्य एवं विभागाध्यक्ष डॉ. कृष्ण एस. वत्सा और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) के महानिदेशक श्री दिनेश विट्ठलराव गनवीर भी शामिल हुए. इस अवसर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि "भारत भूस्खलन जोखिम से निपटने के अपने दृष्टिकोण को लगातार सशक्त कर रहा है. आपदा के बाद कार्रवाई करने से आगे बढ़कर रोकथाम, पूर्वानुमान और तैयारी में निवेश किया जा रहा है."

फरीदाबाद में वर्ल्ड लैंडस्लाइड फोरम का उद्घाटन (ETV Bharat) बेहतर डेटाबेस तैयार कर रहे : आगे उन्होंने कहा कि "हिमालय और पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिमी घाट तक फैली देश की विविध भौगोलिक परिस्थितियों के कारण निरंतर शोध और समन्वय का विशेष महत्व है. हम भूस्खलन संवेदनशीलता के मानचित्रण और पूर्वानुमान का विस्तार कर रहे हैं, बेहतर डेटाबेस तैयार कर रहे हैं और जोखिम आंकलन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए भू-स्थानिक तकनीकों, उपग्रह अवलोकनों, सेंसर और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग को प्रोत्साहित कर रहे हैं.