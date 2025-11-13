ETV Bharat / state

विश्व दयालुता दिवस: जहां भी संभव हो, दयालु बनें, आहत पशु प्रेमियों ने कहा- मूक जानवर परेशानी नहीं

सुप्रीम कोर्ट दिखाए दया : एनिलम लवर संताना खुराना कहती हैं कि विश्व दयालुता दिवस दयालुता के कार्यों को मान्यता देने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक वैश्विक उत्सव है. यह दिन दयालुता के छोटे-छोटे कार्यों के व्यक्तियों, समुदायों और समग्र विश्व पर पड़ने वाले परिवर्तनकारी प्रभाव की एक सशक्त याद दिलाता है. जहां हम अक्सर विभाजन और कलह से ग्रस्त दुनिया से गुजर रहे हैं, वहीं विश्व दयालुता दिवस लोगों को दूरियों को पाटने और सहानुभूति और उदारता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है.

जयपुर में गुलशन भाटिया के अलावा संताना खुराना, आनंदन आसिया, लक्ष्य गुलाटी, अभिमन्यु पाठक, कमलजीत सिंह, पंकज गुलाटी जैसे भी कई एनिमल लवर हैं, जो हर दिन इन बेजुबानों के खाने की व्यवस्था करते हैं. इनका मानना है कि जानवर को भी उतना ही अधिकार है जितना कि एक मनुष्य को. देश के हर नागरिक को इन बेजुबानों के प्रति दया, भाव, करुणा रखनी चाहिए. ये बोल नहीं सकते हैं, इसीलिए हम सब को इन बेजुबान की खामोश आवाज को समझना चाहिए.

हर दिन 800 से ज्यादा स्ट्रीट डॉग्स को खाना : जयपुर के गुलशन भाटिया हर दिन 800 से ज्यादा स्ट्रीट डॉग्स को नियमित खाना खिलाते हैं. हर दिन 50 किलो से ज्यादा दूध और 5 किलो पनीर के साथ करीब 125 किलो चावल और दाल इन बेजुबानों के लिए लेकर जाते हैं. हर दिन राजापार्क के करीब 15 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बेजुबान स्ट्रीट डॉग्स के खाने की व्यवस्था गुलशन भटिया करते हैं. उन्होंने 5 पेड लेबर को सिर्फ इसी काम के लिए रखा हुआ है. गुलशन भाटिया स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाने का ये काम पिछले 25 सालों से कर रहे हैं. इसके साथ घायल स्ट्रीट डॉग्स के उपचार के साथ नगर निगम के साथ मिलकर डॉग्स की नसबंदी करवाने में भी सहायता करते हैं.

जयपुर : हर साल 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है. इस दिन का मुख्य उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण और अनोखे मानवीय सिद्धांतों में से एक पर चिंतन करने और उसका पालन करने का अवसर प्रदान करना है. यह दिन दयालुता के छोटे-छोटे कार्यों को भी बढ़ावा देता है, जो लोगों को एक साथ लाते हैं. इस खास दिन हम आपको उस आंदोलन के बारे में बताते हैं, जिसका उद्देश्य किसी समाज, व्यक्ति या राजनीतिक पार्टी को लाभ देना नहीं है, बल्कि उन बेजुबानों के लिए है जो अपने अधिकारों की बात नहीं कर सकते. स्ट्रीट डॉग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिए आदेश से व्यथित पशु प्रेमी सड़कों पर हैं. ये पशु प्रेमी हर दिन अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में से भी इन बेजुबान पशुओं के लिए अपनी कमाई से खाने-पीने की व्यवस्था करते हैं. बेजुबान के प्रति इनकी दयालुता है कि कोर्ट कचहरी में बहस करने वालों के सामने वो उन बेजुबानों पैरवी कर रहे हैं जो अपनी पैरवी नहीं कर सकते.

एनिमल लवर गुलशन भाटिया (ETV Bharat Jaipur)

विश्व दयालुता दिवस की शुरुआत 1997 में हुई थी, जब विश्व दयालुता आंदोलन ने टोक्यो, जापान में अपना उद्घाटन सम्मेलन आयोजित किया था. इस सम्मेलन में दुनिया के विभिन्न कोनों से समान विचारधारा वाले संगठन एकत्रित हुए थे. समय के साथ, यह कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई देशों में एक उत्सव के रूप में विकसित हुआ है. संताना खुराना कहती हैं कि विश्वभर में 13 नवंबर को दयालुता दिवस का उत्सव भले ही मना रहे हों, लेकिन भारत में इस खास दिन पशु प्रेमी आहत हैं, दुखी हैं और आंदोलित भी हैं. इसका कारण है पिछले दिनों स्ट्रीट डॉग्स को लेकर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला. इस फैसले से देशभर के एनिलम लवर आहत हैं और इस खास दिन सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करते हैं कि वो इन बेजुबानों को लेकर जो फैसला दिया उस पर दया, करुणा भाव के साथ पुनर्विचार करें.

स्ट्रीट डॉग्स के लिए आवाज उठाते एनिमल लवर्स (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें. विश्व पशु दिवस : बेजुबानों के पालनहार बने प्रदीप, हर दिन 350 स्ट्रीट डॉग्स को खिलाते हैं खाना

मूक जानवर परेशानी नहीं : सुप्रीम कोर्ट के डॉग्स को हटाने के आदेश के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं. जयपुर में हर दिन एनिलम लवर इस फैसले को लेकर सामूहिक विरोध दर्ज करवा रहे हैं. 'प्रोटेस्ट फॉर जस्टिस : नो डॉग्स नो वोट' - बैनर तले प्रदर्शन में शिक्षक, पशु कल्याण संगठन, जनप्रतिनिधि और सभी वर्गों से शहरवासी शामिल हो रहे हैं. पशु प्रेमी आनंद आसिया ने कहा कि डॉग्स हमारे रास्तों के मौन रक्षक हैं, वे महिलाओं की सुरक्षा के साथ लोगों को सतर्क करते हैं और हमारी बस्तियों में जीवन लाते हैं. मूक जानवर को हटाने की बात करना बहुत बेमानी है. इन जानवरों से किसी को परेशानी नहीं है. बेजुबानों के प्रति दया भाव रखना हमारी संस्कृति में हमें सिखाया जाता है. इस फैसले ने सभी को आहत किया है. दयालुता का मुख्य उद्देश्य हमारे समुदायों में दयालुता के कार्यों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है. यह सकारात्मकता और करुणा की शक्ति को रेखांकित करता है और इस बात पर जोर देता है कि दयालुता एक सार्वभौमिक भाषा है जो नस्लीय, धार्मिक, राजनीतिक, लैंगिक और भौगोलिक सीमाओं से परे है.

एनिमल लवर (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें. अलवर में मानवता की मिसाल बनी ‘फीडिंग पाव्स’ संस्था: रोजाना 300 स्ट्रीट डॉग्स को खिला रही पौष्टिक भोजन, बदल रही लोगों की सोच

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज :

सुप्रीम कोर्ट ने शासन, स्कूलों और अस्पताल जैसे संस्थागत क्षेत्रों में डॉग बाइट के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है. कोर्ट ने निर्देश दिए कि ऐसे डॉग्स को आश्रय स्थलों में भेजना जरूरी होगा. सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशों को लेकर कई पक्षों ने असहमति जताई है. देशभर में एनिलम लवर ने आंदोलन शुरू किया 'प्रोटेस्ट फॉर जस्टिस : नो डॉग्स नो वोट' नाम से शुरू हुआ मूवमेंट

पढ़ें. 'रॉकी' की मौत के बाद बदल गए जीने के मायने, अब बेजुबानों के लिए कर रहे ये नेक काम

बेजुबान काटने के लिए नहीं भौंकता : एनिलम लवर कमलजीत सिंह कहते हैं कि वो हर दिन 300 से ज्यादा स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाते हैं. ये काम वो पिछले कई सालों से कर रहे हैं. उनके साथ कई बार इस काम में उनकी छोटी बेटी भी साथ जाती हैं. ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी स्ट्रीट डॉग्स ने उसे काटा हो. कई बार डॉग पूछ हिलाकर भौंकता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो काटने के लिए आ रहा है. हमें समझना होगा वो भूखे हैं, इसलिए हमसे कुछ खाने की उम्मीद लगा रहे हैं. उनके प्रति दयाभाव रखिए, कुछ खाने को उनको दीजिए फिर देखिए वो किस तरह से आप के प्रति प्रेम दिखाते हैं. इनके पास इंसान की तरह अपनी बात कहने के लिए शब्द नहीं हैं, इसीलिए उन्हें डंडे से मत मारिए.

एनिलम लवर लक्ष्य गुलाटी और अभिमन्यु पाठक भी कहते हैं कि ये बेजुबान सिर्फ प्रेम की भाषा समझते हैं. हम पिछले कई सालों से इनके साथ काम कर रहें. ये बिना किसी परेशानी के किसी को नहीं काटते. इस बेजुबानों की आवाज को समझना होगा. इनके प्रति भी दयाभाव रखना होगा. आज भले ही हम एक दिन दयालु दिवस मना रहे हों, लेकिन सिर्फ एक दिन उत्सव के रूप में मनाने से नहीं बल्कि हर दिन इन बेजुबानों के प्रति दयाभाव करुणा रखने से इस दिन की सार्थकता पूरी होगी.