विश्व किडनी दिवस : बिना स्पष्ट लक्षणों के भी हो सकती है किडनी की बीमारी, जानिए क्या हैं कारण
जानिए किडनी से जुड़ी बीमारियों में क्यों वृद्धि हो रही है और क्या हैं इसके कारण....
Published : March 12, 2026 at 11:29 AM IST
जयपुर : हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है. राजस्थान में किडनी से जुड़ी बीमारियों के मामलों में धीरे-धीरे वृद्धि देखी जा रही है, जिसके चलते राज्य सरकार उपचार सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है. राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम (PMNDP) के तहत किडनी रोगियों के लिए डायलिसिस सेवाओं का विस्तार किया गया है.
वर्तमान में राज्य के 41 जिलों के 61 जिला अस्पतालों में हेमोडायलिसिस सेवाएं संचालित हो रही हैं और इन केंद्रों पर 145 हेमोडायलिसिस मशीनें कार्यरत हैं. वर्ष 2025 (दिसंबर तक) में 6,653 पंजीकृत मरीजों को 51,088 डायलिसिस सत्र उपलब्ध कराए गए हैं. इसके अलावा, राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य विभाग के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 (अप्रैल से नवंबर) के दौरान राज्य में 7,689 किडनी रोगियों का पंजीकरण हुआ और इन मरीजों के लिए 59,669 डायलिसिस सत्र आयोजित किए गए. राज्य सरकार किडनी रोगियों के लिए उपचार सुविधाओं को मजबूत करने के लिए जिला अस्पतालों में डायलिसिस केंद्रों का विस्तार करने और नई मशीनें स्थापित करने की दिशा में भी कार्य कर रही है, ताकि मरीजों को अपने जिले में ही बेहतर उपचार उपलब्ध हो सके.
बीमारी का पता देर से चलता है : यूरोलॉजिस्ट डॉ. मधुसूदन पाटोदिया का कहना है कि किडनी रोगों के बढ़ने के प्रमुख कारणों में मधुमेह (डायबिटीज), उच्च रक्तचाप, असंतुलित जीवनशैली, मोटापा और पर्याप्त पानी न पीना शामिल हैं. कई मामलों में किडनी की बीमारी शुरुआती चरण में बिना किसी स्पष्ट लक्षण के विकसित होती है, जिसके कारण मरीजों को बीमारी का पता देर से चलता है. तब उन्हें डायलिसिस या किडनी प्रत्यारोपण की आवश्यकता पड़ सकती है. पिछले पांच वर्षों में राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े आंकड़ों के अनुसार किडनी से जुड़ी बीमारियों के एक बड़े हिस्से का संबंध क्रॉनिक किडनी डिजीज (CKD) से है, जो समय के साथ किडनी की कार्यक्षमता को धीरे-धीरे प्रभावित करती है.
बिना स्पष्ट लक्षणों के भी हो सकती है बीमारी : डायबिटीज, उच्च रक्तचाप, मोटापा और समय पर बीमारी की पहचान न हो पाना क्रॉनिक किडनी डिजीज का कारण बन रही है. किडनी के रोग अक्सर बिना स्पष्ट लक्षणों के सामने आ रहे हैं. जब तक इस रोग के बारे में पता चलता है तब तक बीमारी एडवांस स्टेज तक पहुंच जाती है. ऐसी स्थिति में नियमित स्वास्थ्य जांच कराने, रक्तचाप और ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने, पर्याप्त पानी पीने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की जरूरत है, ताकि किडनी रोगों के बढ़ते खतरे को कम किया जा सके.