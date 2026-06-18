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विश्व किडनी कैंसर दिवस : डायबिटीज व हाई ब्लड प्रेशर प्रमुख कारण, इन लक्षणों को न करें नजर अंदाज

जयपुर : हर साल जून के तीसरे गुरुवार को विश्व किडनी कैंसर दिवस मनाया जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना, इसके लक्षणों की पहचान करना और मरीजों का समर्थन करना है. कई वर्षों तक किडनी कैंसर भारत में कैंसर से जुड़ी चर्चाओं के हाशिए पर रहा, जहां सर्वाइकल, स्तन और मुख कैंसर जैसे रोगों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया, लेकिन अब स्थिति बदल रही है. रीनल सेल कार्सिनोमा (RCC), जो वयस्कों में होने वाला सबसे आम किडनी कैंसर है, के मामले शहरी और अर्ध-शहरी भारत में लगातार बढ़ रहे हैं, जिसका कारण जीवनशैली में बदलाव और मेटाबोलिक जोखिम कारकों से प्रभावित बढ़ती आबादी है.

तीन प्रमुख कारण : यूरोलॉजी एवं रीनल ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉ. संदीप गुप्ता का कहना है कि भारत ने स्तन और सर्वाइकल कैंसर के क्षेत्र में यह सिद्ध किया है कि स्क्रीनिंग और जागरूकता अभियानों से कैंसर की पहचान शुरुआती चरण में संभव होती है. किडनी कैंसर भी इससे अलग नहीं है. भारत में किडनी कैंसर के तीन प्रमुख जोखिम कारक उभरकर सामने आते हैं. पहला, टाइप-2 डायबिटीज और उच्च रक्तचाप में तेजी से वृद्धि, जो लगभग 7.7 करोड़ से 12.5 करोड़ और 20.7 करोड़ भारतीयों को प्रभावित कर रहे हैं. दूसरा, मोटापा जो तेजी से बढ़ रहा है. विशेष रूप से पेट की चर्बी (विसरल फैट) किडनी ट्यूमर के विकास से सीधे जुड़ी है.