विश्व किडनी कैंसर दिवस : डायबिटीज व हाई ब्लड प्रेशर प्रमुख कारण, इन लक्षणों को न करें नजर अंदाज
विश्व किडनी कैंसर दिवस पर जानिए इस बीमारी की पहचान, कारण और उपचार के बारे में...
Published : June 18, 2026 at 11:08 AM IST|
Updated : June 18, 2026 at 12:04 PM IST
जयपुर : हर साल जून के तीसरे गुरुवार को विश्व किडनी कैंसर दिवस मनाया जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाना, इसके लक्षणों की पहचान करना और मरीजों का समर्थन करना है. कई वर्षों तक किडनी कैंसर भारत में कैंसर से जुड़ी चर्चाओं के हाशिए पर रहा, जहां सर्वाइकल, स्तन और मुख कैंसर जैसे रोगों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया, लेकिन अब स्थिति बदल रही है. रीनल सेल कार्सिनोमा (RCC), जो वयस्कों में होने वाला सबसे आम किडनी कैंसर है, के मामले शहरी और अर्ध-शहरी भारत में लगातार बढ़ रहे हैं, जिसका कारण जीवनशैली में बदलाव और मेटाबोलिक जोखिम कारकों से प्रभावित बढ़ती आबादी है.
तीन प्रमुख कारण : यूरोलॉजी एवं रीनल ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉ. संदीप गुप्ता का कहना है कि भारत ने स्तन और सर्वाइकल कैंसर के क्षेत्र में यह सिद्ध किया है कि स्क्रीनिंग और जागरूकता अभियानों से कैंसर की पहचान शुरुआती चरण में संभव होती है. किडनी कैंसर भी इससे अलग नहीं है. भारत में किडनी कैंसर के तीन प्रमुख जोखिम कारक उभरकर सामने आते हैं. पहला, टाइप-2 डायबिटीज और उच्च रक्तचाप में तेजी से वृद्धि, जो लगभग 7.7 करोड़ से 12.5 करोड़ और 20.7 करोड़ भारतीयों को प्रभावित कर रहे हैं. दूसरा, मोटापा जो तेजी से बढ़ रहा है. विशेष रूप से पेट की चर्बी (विसरल फैट) किडनी ट्यूमर के विकास से सीधे जुड़ी है.
पढ़ें. तंबाकू छोड़ो, कैंसर से बचो: मुंह और फेफड़े के कैंसर का सबसे बड़ा दुश्मन है ये, देखिए हैरान कर देने वाले आंकड़े
तीसरा कारण है तंबाकू का सेवन : धूम्रपान करने वालों में किडनी कैंसर का जोखिम गैर-धूम्रपान करने वालों की तुलना में लगभग दोगुना होता है. भारत विश्व के सबसे बड़े तंबाकू उपभोक्ता देशों में से एक है. इसके अलावा, वॉन हिप्पेल-लिंडाउ (VHL) रोग, बर्ट-हॉग-ड्यूबे सिंड्रोम और ट्यूबरस स्क्लेरोसिस जैसी आनुवंशिक स्थितियां भी जोखिम बढ़ाती हैं. इसके साथ ही डाई, रबर और लेदर उद्योगों में कार्यरत लोगों में ट्राइक्लोरोइथिलीन, कैडमियम और एस्बेस्टस जैसे रसायनों और भारी धातुओं के संपर्क से किडनी कैंसर का खतरा बढ़ता है.
पढ़ें. विश्व रक्त कैंसर दिवस : कार-टी सेल थेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ब्लड कैंसर मरीजों को नई उम्मीद
उपचार और पहचान : पिछले एक दशक में टार्गेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी (जैसे PD-1/PD-L1 चेकपॉइंट इनहिबिटर्स) से इलाज में सुधार हुआ है. रोबोटिक और लैप्रोस्कोपिक पार्टियल नेफ्रेक्टॉमी जो किडनी को संरक्षित रखने वाली सर्जरी है अब टियर-1 और धीरे-धीरे टियर-2 अस्पतालों में भी उपलब्ध है. किडनी कैंसर के लक्षणों की बात करे तो शुरुआती लक्षणों जैसे पेशाब में खून आना, कमर के पास दर्द, लगातार थकान रहना शामिल है. ऐसे में जल्द पहचान से इस बीमारी को समय रहते रोका जा सकता है.