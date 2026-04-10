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विश्व होम्योपैथी दिवस 2026: कई बीमारियों का सटीक इलाज, शहरों के साथ गांवों में भी बढ़ा रुझान

​जटिल रोगों में कारगर : डॉ. सुशील पारीक बताते हैं कि त्वचा रोग, पथरी, एलर्जी, अस्थमा, माइग्रेन, थायराइड और गठिया जैसी समस्याओं में होम्योपैथी के परिणाम बेहद सकारात्मक हैं. यहां तक कि ऑटोइम्यून बीमारियों और कैंसर जैसे मामलों में भी इसे सहायक चिकित्सा के रूप में अपनाया जा रहा है. ​आज के दौर में, जहां लोग दवाओं के साइड इफेक्ट्स से डरे हुए हैं, वहां होम्योपैथी एक सुरक्षित, सुलभ और प्रभावी विकल्प बनकर उभरी है.

किन बीमारियों में बढ़ा रुझान : डॉ. सोलंकी का कहना है कि हाल के समय में एलर्जी, माइग्रेन, त्वचा रोग और थायरॉइड जैसी समस्याओं में होम्योपैथी की ओर रुझान बढ़ा है. कई मरीजों का अनुभव है कि लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों में उन्हें इससे राहत मिली है, हालांकि इसका असर धीरे-धीरे दिखाई देता है. दूसरी ओर, कुछ विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि हर बीमारी के लिए यह पद्धति उपयुक्त नहीं है, विशेषकर आपातकालीन स्थितियों में तुरंत आधुनिक चिकित्सा (एलोपैथी) की आवश्यकता होती है.

होम्योपैथी चिकित्सक डॉ. अशोक सिंह सोलंकी का कहना है कि होम्योपैथी एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है, जिसमें बहुत कम मात्रा में दी जाने वाली दवाओं के माध्यम से शरीर की प्राकृतिक क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है. यह पद्धति बीमारी के लक्षणों के साथ-साथ व्यक्ति की संपूर्ण स्थिति को ध्यान में रखती है. यही कारण है कि कुछ लोग इसे दीर्घकालिक समस्याओं में उपयोगी मानते हैं.

जयपुर/कुचामनसिटी : आज 10 अप्रैल को दुनिया भर में 'विश्व होम्योपैथी दिवस' मनाया जा रहा है. भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के बदलते परिदृश्य में होम्योपैथी ने अपनी एक अलग और मजबूत पहचान बनाई है. पिछले कुछ वर्षों में लोगों का रुझान इस वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति की ओर तेजी से बढ़ा है. पहले जहां इसे केवल बड़े शहरों तक सीमित माना जाता था, वहीं अब छोटे कस्बों और गांवों में भी लोग इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं.

रोगों के उपचार में उम्मीद की नई किरण बनी होम्योपैथी (वीडियो ईटीवी भारत कुचामनसिटी)

खर्च और सुलभता का पहलू : डॉ. सोलंकी का कहना है कि खर्च के मामले में भी होम्योपैथी को कई लोग एक सुलभ विकल्प मानते हैं. आम तौर पर इसकी दवाएं अपेक्षाकृत कम कीमत पर उपलब्ध होती हैं, जिससे सीमित आय वाले वर्ग के लिए यह एक आकर्षक विकल्प बन जाता है. इसके अलावा, आम धारणा है कि इन दवाओं के दुष्प्रभाव कम होते हैं, हालांकि इस विषय में वैज्ञानिक समुदाय के भीतर अलग-अलग मत मौजूद हैं.

जागरूकता और सरकारी प्रयास : होम्योपैथी की बढ़ती लोकप्रियता के पीछे जागरूकता का भी बड़ा योगदान है. सोशल मीडिया, स्वास्थ्य शिविरों और स्थानीय क्लीनिकों के माध्यम से लोगों तक इसकी जानकारी अधिक तेजी से पहुंच रही है. सरकार भी आयुष (AYUSH) प्रणाली के तहत होम्योपैथी को बढ़ावा दे रही है, जिससे इसकी पहुंच और स्वीकार्यता में वृद्धि हुई है. विशेषज्ञ इस बात पर जोर देते हैं कि किसी भी चिकित्सा पद्धति को अपनाने से पहले मरीज को पूरी जानकारी होना जरूरी है. सही निदान, योग्य चिकित्सक से परामर्श और जरूरत पड़ने पर विभिन्न उपचार पद्धतियों का संतुलित उपयोग ये सभी एक बेहतर स्वास्थ्य प्रणाली के महत्वपूर्ण हिस्से हैं.

10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है. यह दिन जर्मन चिकित्सक डॉ. क्रिश्चियन फ्राइडरिक सैमुअल हैनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है. हैनीमैन को होम्योपैथी नामक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति का जनक माना जाता है. यह दिन होम्योपैथी के जनक, जर्मन चिकित्सक डॉ. सैमुअल हैनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में उनके योगदान और नवाचार को समर्पित है. होम्योपैथी एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति है जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि "समान दवा समान रोग को ठीक करती है". यह दिन चिकित्सा जगत में एक विशेष महत्व रखता है.

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​2026 की थीम: सामंजस्य और वैश्विक पहुंच : इस वर्ष की थीम "Harmony Through Homeopathy Healing Beyond Borders" (होम्योपैथी के माध्यम से सामंजस्य – सीमाओं से परे उपचार) रखी गई है. यह थीम स्पष्ट करती है कि होम्योपैथी अब किसी एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि एक वैश्विक चिकित्सा पद्धति के रूप में अपनी जड़ें जमा चुकी है.

​जड़ से इलाज और सुरक्षित पद्धति : होम्योपैथी का मूल मंत्र “सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटूर” यानी 'जैसा रोग, वैसा उपचार' है. इसमें प्राकृतिक तत्वों का उपयोग कर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) को जागृत किया जाता है. होम्योपैथिक विशेषज्ञ डॉ. सुशील पारीक के अनुसार, यह पद्धति केवल लक्षणों को दबाती नहीं, बल्कि बीमारी के मूल कारण पर प्रहार करती है.