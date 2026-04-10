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वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2026: हर पांच में से एक व्यक्ति ले रहा है होम्योपैथिक इलाज, बढ़ रहा लोगों का विश्वास

भारत में होम्योपैथिक चिकित्सकों को विश्वस्तर पर सबसे व्यापक रूप से प्रशिक्षित माना जाता है. वहीं गंभीर बीमारियों में इस पद्धिति की स्वीकार्यता बढ़ी है.

वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2026
वर्ल्ड होम्योपैथी डे 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 10, 2026 at 6:54 AM IST

5 Min Read
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नई दिल्ली: भारत सरकार अब प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा दे रही है, होम्योपैथी को भी काफी प्रोत्साहन मिल रहा है. होम्योपैथी के जनक डॉ. सैमुअल हैनीमैन के जन्मदिन के अवसर पर विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है. इस साल की थीम 'होम्योपैथी के माध्यम से सामंजस्य-सीमाओं से परे उपचार' है. सरकार की ओर से होम्योपैथी, आयुर्वेद आदि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय की स्थापना की गई. इसके बाद से सरकार इन चिकित्सा पद्धतियों को आगे बढ़ाने पर जोड़ दे रही है.

इसको लेकर ईटीवी भारत ने होम्योपैथी के विशेषज्ञ पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त डॉ. कल्याण बनर्जी से बातचीत की. डॉ. कल्याण बनर्जी ने बताया कि होम्योपैथी ऐसी पद्धति है, जिसके इलाज का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है. छोटे बच्चों, नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं सबको होम्योपैथी की दवाइयां दी जा सकती हैं, जबकि एलोपैथी की कुछ दवाइयां छोटे बच्चों, नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को नहीं दी जाती हैं.

डॉ. कल्याण बनर्जी, होम्योपैथी विशेषज्ञ (ETV Bharat)

भारत की होम्योपैथी प्रणाली सर्वश्रेष्ठ: उन्होंने बताया कि लगभग हर तरह की बीमारी का इलाज होम्योपैथी में संभव है. साथ ही यह एलोपैथी की तुलना में काफी सस्ता है. भारत की जो होम्योपैथी प्रणाली है वह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है. यहां होम्योपैथी की चिकित्सा व्यवस्था सभी देशों से अच्छी है. भारत में होम्योपैथी विशेष रूप से पुरानी और गैर-संक्रामक बीमारियों के प्रबंधन में सबसे पसंदीदा पूरक चिकित्सा प्रणालियों में से एक के रूप में उभर रही है.

हर पांच में से एक व्यक्ति ले रहा इलाज: डॉ. कल्याण बनर्जी ने बताया कि सर्वेक्षणों से पता चलता है कि सरकारी स्वास्थ्य प्रणालियों के माध्यम से उपचार कराने वाला लगभग पांच में से एक व्यक्ति होम्योपैथी को प्राथमिकता देता है. हालांकि, होम्योपैथिक सेवाओं की सीमित उपलब्धता के कारण कई लोग एलोपैथिक विकल्पों का विकल्प चुन लेते हैं. होम्योपैथी गैर-संक्रामक बीमारियों के बोझ को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. भारत में होम्योपैथिक चिकित्सकों को विश्व स्तर पर सबसे व्यापक रूप से प्रशिक्षित माना जाता है, जिन्हें कठोर शैक्षणिक ढांचे और रोगियों के साथ व्यापक संपर्क का समर्थन प्राप्त है. भारत में होम्योपैथी के विकास और संस्थागतकरण में बंगाल का योगदान महत्वपूर्ण है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है.

होम्योपैथी की ओर लौटते हैं कैंसर के मरीज: उन्होंने बताया कि कैंसर के इलाज में भी होम्योपैथी काफी कारगर है. बहुत सारे मरीज कई जगह इलाज करने बाद होम्योपैथी चिकित्सा को चुनते हैं और उन्हें फायदा भी मिलता है. किडनी की बीमारियों में भी होम्योपैथी काफी कारगर है. अध्ययन बताते हैं कि होम्योपैथी में लगभग 40% नैदानिक परीक्षण अप्रकाशित रहते हैं, जिससे डेटा तक पहुंच और पारदर्शिता सीमित हो जाती है. इसलिए अब होम्योपैथी में भी रिसर्च और जर्नल प्रकाशन पर जोर दिया जाना चाहिए. अन्य चुनौतियों में सीमित धन, अनुसंधान और प्रचार-प्रसार के लिए निरंतर प्रोत्साहन की कमी है. साक्ष्य आधार को मजबूत करने का भारी भार अक्सर कुछ ही संस्थानों पर पड़ता है.

भारत में बढ़ रही है होम्योपैथी की मांग: डॉ. कुशल बनर्जी ने कहा कि भारत में होम्योपैथी की मांग लगातार बढ़ रही है, विशेष रूप से दीर्घकालिक रोगों को लेकर. हालांकि अनुसंधान, वित्तपोषण और प्रसार के क्षेत्रों में अभी बहुत काम करना बाकी है, लेकिन काफी हद तक प्रगति हो चुकी है. सुनियोजित अध्ययनों के माध्यम से साक्ष्य आधार को मजबूत करना और अनुसंधान निष्कर्षों की दृश्यता में सुधार करना, होम्योपैथी में रोगियों के पहले से मौजूद विश्वास को प्रमाणित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा. मरीजों की तरफ से मांग होने के बावजूद प्रणाली कई संरचनात्मक और अनुसंधान संबंधी चुनौतियों का सामना कर रही है जो इसकी विश्वसनीयता और स्वीकृति को प्रभावित करती हैं.

दिल्ली में होम्योपैथी इलाज के लिए बड़े अस्पताल: राजधानी में दिल्ली सरकार ने पिछले साल ही होम्योपैथिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली होम्योपैथी बोर्ड की स्थापना की है. दिल्ली में अभी तक तीन चार अस्पताल बड़े और कई होम्योपैथी डिस्पेंसरीज भी शामिल हैं. इनमें प्रमुख रूप से नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, सफदरजंग हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, स्वामी विवेकानंद आयुर्वेदिक पंचकर्मा हॉस्पिटल दिलशाद गार्डन, सिविल हॉस्पिटल शाहदरा, चेस्ट एंड टीबी क्लिनिक करावल नगर, हिंदू राव हॉस्पिटल, चरक पालिका हॉस्पिटल मोती बाग और बीआर सुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल मोती बाग पूरी तरह से होम्योपैथी के इलाज के लिए समर्पित हैं. इसके साथ ही दिल्ली सरकार की बहुत सारी होम्योपैथिक डिस्पेंसरी भी इलाज की सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं.

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