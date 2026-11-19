विश्व धरोहर सप्ताह; ताजमहल, आगरा किले में फ्री एंट्री, खिले पर्यटकों के चेहरे, लगी लंबी कतार
दोपहर दो बजे तक 20 हजार से अधिक पर्यटकों ने किया ताज का दीदार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 3:42 PM IST
आगरा: विश्व धरोहर सप्ताह के पहले दिन देशभर के सभी केंद्रीय संरक्षित स्मारकों में पर्यटकों की फ्री एंट्री रही. इस क्रम में आगरा में मोहब्बत की निशानी ताजमहल और आगरा किला समेत अन्य स्मारकों पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी. सुबह से ही ताजमहल के वीवीआईपी पूर्वी और पश्चिमी गेट पर पर्यटकों की ताजमहल में एंट्री के लिए कतार लग गई. दोपहर दो बजे तक 20 हजार से अधिक पर्यटक ताजमहल का दीदार कर चुके थे. मगर, ताजमहल के मुख्य मकबरे के लिए पर्यटकों को 200 रुपये का टिकट लेना पड़ा. सुबह से दोपहर तक ताजमहल और आगरा किले पर पर्यटकों का टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन ने माला और गुलाब का फूल देकर सम्मान किया.
हर साल देश और दुनिया में 19 से 25 नवंबर तक विश्व धरोहर सप्ताह मनाया जाता है. जिसके जरिए दुनिया में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण और उनके महत्व के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने हर साल की तरह ही विश्व धरोहर सप्ताह पर पहले दिन 19 नवंबर यानी गुरुवार को देशभर के सभी स्मारकों में देशी और विदेशी पर्यटकों की फ्री एंट्री की. एएसआई मुख्यालय के आदेश पर विश्व धरोहर सप्ताह के पहले दिन सभी संरक्षित स्मारकों में टिकट विंडो बंद रही. जिससे स्मारकों में पर्यटकों की फ्री एंट्री रही.
बुलंदशहर से पर्यटक अमित कुमार ने बताया, 30 मिनट से अधिक समय से कतार में लगा हूं. अब एंट्री गेट पर आ पाया हूं. आज फ्री एंट्री की वजह से पर्यटकों की संख्या अधिक है. मगर, समय अधिक लग रहा है. बागेश्वर धाम से आए पयर्टक विपिन कुमार ने बताया कि ताजमहल में फ्री एंट्री है. इसकी वजह से लाइन लंबी है. करीब एक किलोमीटर से अधिक की लंबी लाइन है.
हालांकि, मौसम अच्छा है. अब ताजमहल को देखने की एंट्री करने वाले हैं. महाराष्ट्र से पर्यटक दिलीप कोले और मारुति नारायण का कहना है कि यहां आकर हमें पता चला कि आज ताजमहल और आगरा किला में फ्री एंट्री है. जो बेहद खुशी का दिन है. हम लकी मैन हैं. जो आज के दिन ताजमहल देखने आए हैं. जब वहां पर टिकट नहीं लेना पड़ रहा है. हमारे ग्रुप के सभी लोग बेहद खुश हैं.
धरोहर सहेजने को करें जागरुक, खरोंचे नहीं
टूरिस्ट गाइड वैलफेयर फेडरेशन के आगरा जिला अध्यक्ष राजीव कुमार सिंह ने कहा कि विश्व धरोहर सप्ताह के पहले दिन ताजमहल आने वाले पर्यटकों का गुलाब फूल देकर और माला पहनाकर स्वागत कर रहे हैं. पर्यटक बेहद खुश हैं. सभी टूरिस्ट गाइडों से अपील है कि इस सप्ताह पर्यटकों को धरोहर के संरक्षण और उन्हें न खरोंचने की जानकारी दें. क्योंकि, धरोहरों के संरक्षण करने से ही हम उन्हें अपनी अगली पीढ़ी तक ले जा सकेंगे. इसलिए, इन धरोहरों का संरक्षण और जागरुकता बेहद जरूरी है.
आगरा के इन स्मारकों में रही फ्री एंट्री
आगरा में मुगलिया दौर के ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा विश्वदाय धरोहर हैं. तीनों ही स्मारकों के साथ ही जिले में एत्मादउद्दौला स्मारक, सिकंदरा स्मारक, मेहताब बाग, रामबाग, मरियम टॉम्ब और अन्य स्मारकों में पर्यटकों की फ्री एंट्री रही.
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