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विश्व धरोहर सप्ताह; ताजमहल, आगरा किले में फ्री एंट्री, खिले पर्यटकों के चेहरे, लगी लंबी कतार

ताजमहल में फ्री एंट्री ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा: विश्व धरोहर सप्ताह के पहले दिन देशभर के सभी केंद्रीय संरक्षित स्मारकों में पर्यटकों की फ्री एंट्री रही. इस क्रम में आगरा में मोहब्बत की निशानी ताजमहल और आगरा किला समेत अन्य स्मारकों पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी. सुबह से ही ताजमहल के वीवीआईपी पूर्वी और पश्चिमी गेट पर पर्यटकों की ताजमहल में एंट्री के लिए कतार लग गई. दोपहर दो बजे तक 20 हजार से अधिक पर्यटक ताजमहल का दीदार कर चुके थे. मगर, ताजमहल के मुख्य मकबरे के लिए पर्यटकों को 200 रुपये का टिकट लेना पड़ा. सुबह से दोपहर तक ताजमहल और आगरा किले पर पर्यटकों का टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन ने माला और गुलाब का फूल देकर सम्मान किया.

ताजमहल में फ्री एंट्री (Video Credit; ETV Bharat) हर साल देश और दुनिया में 19 से 25 नवंबर तक विश्व धरोहर सप्ताह मनाया जाता है. जिसके जरिए दुनिया में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण और उनके महत्व के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने हर साल की तरह ही विश्व धरोहर सप्ताह पर पहले दिन 19 नवंबर यानी गुरुवार को देशभर के सभी स्मारकों में देशी और विदेशी पर्यटकों की फ्री एंट्री की. एएसआई मुख्यालय के आदेश पर विश्व धरोहर सप्ताह के पहले दिन सभी संरक्षित स्मारकों में टिकट विंडो बंद रही. जिससे स्मारकों में पर्यटकों की फ्री एंट्री रही.