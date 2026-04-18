विश्व धरोहर दिवस: भोरमदेव मंदिर एक ऐतिहासिक विरासत, आखिरी जंगल के बीच बना यह मंदिर क्यों हुआ प्रसिद्ध
विश्व धरोहर दिवस पर पुरातात्विक और धार्मिक स्थल भोरमदेव का इतिहास और खासियत जानिए. स्वदेश दर्शन योजना में शामिल होने से बढ़ेगा पर्यटन
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 18, 2026 at 7:10 AM IST
कवर्धा: हर वर्ष 18 अप्रैल को पूरे विश्व में विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है. इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में मौजूद सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है. भारत जैसे समृद्ध विरासत वाले देश में अनेक ऐतिहासिक स्थल हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर भी शामिल है. अपनी अद्भुत वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के कारण इसे “छत्तीसगढ़ का खजुराहो” कहा जाता है.
स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में शामिल
हाल ही में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के प्रयास से केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक स्थल के संरक्षण और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है. इसे स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में शामिल किया गया है और इसे भोरमदेव कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा. योजना के तहत भोरमदेव मंदिर और इसके आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए 146 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है.
पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा
प्रस्तावित भोरमदेव कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत मंदिर परिसर के साथ-साथ आसपास के कई जगहों को विकसित किया जाएगा. इस कॉरिडोर के बनने से भोरमदेव मंदिर को राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी नई पहचान मिलने की उम्मीद है. पर्यटन के बढ़ने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे, जिससे क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी.
इन प्रमुख स्थलों को बनाया जाएगा और सुंदर
- छेरकी महल
- मंड़वा महल
- भोरमदेव सरोवर
- सरोधा जलाशय
भोरमदेव मंदिर का इतिहास
भोरमदेव मंदिर का इतिहास लगभग एक हजार वर्ष पुराना है. इतिहासकारों के अनुसार इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में नागवंशी राजाओं द्वारा कराया गया था. मंदिर मैकल पर्वत के बीच विशाल तालाब के किनारे एक विशाल चट्टान पर निर्मित है. इसकी दीवारों पर उकेरी गई बारीक पत्थर की कलाकृतियां दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं.
मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित
स्थापत्य कला की दृष्टि से यह मंदिर अत्यंत समृद्ध और अद्वितीय है. मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है, जहां श्रद्धालुओं की गहरी आस्था जुड़ी हुई है. मान्यता है कि यहां जलाभिषेक करने और सच्चे मन से प्रार्थना करने पर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. यही कारण है कि यहां वर्षभर श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहता है, विशेष रूप से त्योहारों और सावन के महीने में.
भोरमदेव महोत्सव का भी आयोजन
चैत्र नवरात्रि से दो दिन पूर्व यहां भव्य दो दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है. इस आयोजन की जिम्मेदारी जिला प्रशासन ने संभाली है. मेले में प्रदेश और देश के कई हिस्सों से कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देते हैं, जिससे यह आयोजन सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत समृद्ध बन जाता है. बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक इस मेले में शामिल होते हैं.
विश्व धरोहर दिवस का मुख्य उद्देश्य ऐसी ही ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करना और उनके महत्व को समझाना है. यह दिन हमें अपनी विरासत को सहेजने और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने की प्रेरणा देता है. भोरमदेव मंदिर जैसे स्थल न केवल हमारी सांस्कृतिक पहचान हैं, बल्कि हमारी ऐतिहासिक धरोहर के जीवंत प्रतीक भी हैं.