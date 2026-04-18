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हर दरवाजा-महल सुनाता था इतिहास की गाथा, आज अतिक्रमण के साए में राजा भोजा-बेगम सल्तनत का शहर

दरवाजों का शहर, अब अतिक्रमण की गिरफ्त में नवाब परिवार के वंशज और इतिहासकार एसएम हुसैन बताते हैं कि, ''भोपाल को कभी दरवाजों का शहर कहा जाता था. हर दरवाजे का अपना महत्व और उपयोग था. कुछ सैन्य गतिविधियों के लिए थे, तो कुछ धार्मिक और सांस्कृतिक मार्गों के लिए. लेकिन आज हालात यह हैं कि इस्लामी गेट, लाल दरवाजा और नूरमहल जैसे ऐतिहासिक द्वार अतिक्रमण की चपेट में हैं. इनकी खूबसूरत नक्काशी और स्थापत्य अवैध कब्जों और बेतरतीब निर्माण के पीछे छिप गए हैं. कई जगहों पर तो दरवाजे केवल नाम मात्र के रह गए हैं.''

समय से आगे था राजा भोज का शहर दरअसल, भोपाल की पहचान सिर्फ एक शहर के रूप में नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित सोच के प्रतीक के रूप में भी रही है. सन् 1010 से 1055 के बीच महान शासक राजा भोज ने जिस शहर की नींव रखी, वह अपने समय से काफी आगे था. मजबूत प्राचीर, रणनीतिक दरवाजे और जल प्रबंधन की अद्भुत व्यवस्था इस शहर को खास बनाती थी. कभी भोपाल में 12 भव्य दरवाजे हुआ करते थे, जो न सिर्फ सुरक्षा का हिस्सा थे, बल्कि शहर की सांस्कृतिक पहचान भी थे. समय के साथ इनकी संख्या बढ़कर कई गुना हुई, लेकिन आज इन दरवाजों का अस्तित्व खतरे में है.

भोपाल: इतिहास को देखने का सबसे खूबसूरत तरीका है, उसे महसूस करना. वर्ल्ड हेरिटेज डे के इस खास मौके पर हम आपको लेकर चल रहे हैं भोपाल की उन गलियों, महलों और दरवाजों के बीच, जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है. राजा भोज के सपनों से लेकर नवाबी दौर की शान तक, यह शहर कभी वास्तुकला और संस्कृति का जीवंत उदाहरण हुआ करता था. लेकिन आज इन्हीं धरोहरों पर अतिक्रमण की परतें चढ़ती जा रही हैं और समय के साथ इनकी चमक फीकी पड़ती जा रही है.

खंडहर होती जा रही भोपाल की विरासत (ETV Bharat)

महल और इमारतें, इतिहास से खंडहर तक

एसएम हुसैन के अनुसार, ''भोपाल की पहचान उसके महलों और इमारतों से भी रही है. गौहर महल, ताजमहल पैलेस, बेनजीर महल जैसे कई ऐतिहासिक स्थल इस शहर की शान हुआ करते थे. गौहर महल आज भी अपनी नक्काशी और स्थापत्य के कारण आकर्षण का केंद्र है, लेकिन इसके संरक्षण की जरूरत साफ नजर आती है. वहीं नवाब शाहजहां बेगम द्वारा बनवाया गया ताजमहल पैलेस आज जर्जर हालत में खड़ा है. कभी 120 कमरों वाला यह महल आज उपेक्षा का शिकार होकर खंडहर में तब्दील होता जा रहा है. बेनजीर महल और उससे जुड़ा ग्राउंड भी इतिहास के महत्वपूर्ण गवाह हैं, जहां महात्मा गांधी ने 1929 में जनसभा को संबोधित किया था. आज यह स्थल भी अपनी पहचान खोने की कगार पर है.''

समय से आगे था राजा भोज का शहर (ETV Bharat)

बावड़ियां जैसी जल संरचनाओं की खत्म हो रही विरासत

पर्यावरण और जलाशयों को लेकर काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप खंडेलवाल ने बताया कि, ''भोपाल की पहचान सिर्फ महलों और दरवाजों तक सीमित नहीं है. यहां की बावड़ियां और जल संरचनाएं भी ऐतिहासिक महत्व रखती हैं. कभी शहर में दर्जनों बावड़ियां थीं, जिनमें से आज बहुत कम बची हैं. कई बावड़ियों पर अतिक्रमण हो चुका है, तो कुछ को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है. कुछ जगहों पर लोग इनका पानी निजी उपयोग में ले रहे हैं. ऐशबाग क्षेत्र की बावड़ी इसका उदाहरण है, जहां पहुंचना तक मुश्किल हो गया है. इस तरह की स्थिति यह दर्शाती है कि हम अपनी जल विरासत को भी खोते जा रहे हैं.''

बावड़ियां जैसी जल संरचनाओं की खत्म हो रही विरासत (ETV Bharat)

नवाबी विरासत और वारिसों की भी जिद

इतिहासकारों के अनुसार, भोपाल की नवाबी विरासत भी आज संकट के दौर से गुजर रही है. कोहेफिजा, स्टाफ फ्लैग हाउस, चिकलोद कोठी जैसी इमारतें कभी शाही ठाठ का प्रतीक थीं. लेकिन आज ये इमारतें बदहाली का शिकार हैं. कई मामलों में विवाद और वारिसों की असहमति के कारण इनका संरक्षण नहीं हो पा रहा है. नतीजा यह है कि ये ऐतिहासिक धरोहर धीरे-धीरे खत्म होती जा रही हैं, तो कहीं अतिक्रमण हो रहा है.

जर्जर हालत में भोपाल का ताजमहल (ETV Bharat)

विरासत में पर्यटन की अपार संभावनाएं

इतिहासकार एसएम हुसैन पेशे से आर्किटेक्ट भी हैं. उनका मानना है कि, ''भोपाल में एतिहासिक इमारतों और पहचान के कारण यहां पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं. यहां के दरवाजे, महल, मस्जिदें और जल संरचनाएं विश्व स्तर पर पहचान बना सकती हैं. लेकिन इसके लिए जरूरी है कि इन धरोहरों का संरक्षण किया जाए और उन्हें व्यवस्थित रूप से विकसित किया जाए. एसएम हुसैन मानते हैं कि, ''वर्तमान में प्रशासनिक स्तर पर कई योजनाएं बनती हैं, लेकिन उनका क्रियान्वयन कमजोर नजर आता है. यदि सही दिशा में काम किया जाए, तो भोपाल न सिर्फ लेक सिटी बल्कि हेरिटेज सिटी के रूप में भी अपनी मजबूत पहचान बना सकता है.''