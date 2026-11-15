विश्व धरोहर दिवस 2026; ताजमहल समेत आगरा के इन स्मारकों में 19 नवंबर को फ्री एंट्री, टिकट विंडो रहेंगे बंद
ताजमहल के मुख्य मकबरे के लिए पर्यटकों को 200 रुपए की टिकट लेनी होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 11:07 AM IST
आगरा: मोहब्बत की निशानी ताजमहल, आगरा किला समेत आगरा के अन्य स्मारक देखने आने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी है. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की ओर से विश्व धरोहर सप्ताह में पहले दिन 19 नवंबर को सभी स्मारकों में देशी और विदेशी पर्यटकों की फ्री एंट्री रहेगी.
इस बारे में एएसआई मुख्यालय से एक आदेश जारी हुआ है. जिसमें विश्व धरोहर सप्ताह के पहले दिन देश के सभी संरक्षित स्मारकों में पर्यटकों की फ्री एंट्री का आदेश है. मगर, ताजमहल के मुख्य मकबरे के लिए पर्यटकों को 200 रुपए की टिकट लेनी होगी. इस दौरान हर स्मारक पर टिकट विंडो बंद रहेंगी.
देश-विदेश से आते मेहमान: बता दें कि हर साल 19 से 25 नवंबर तक विश्व धरोहर सप्ताह मनाया जाता है. जिसके जरिए देश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के संरक्षण और उनके महत्व के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है. आगरा जिले की बात करें तो मुगलिया दौर की ताजमहल, आगरा किला और बुलंद दरवाजा तीन विश्वदाय धरोहर हैं. इसके साथ ही जिले में अन्य ऐतिहासिक स्मारक हैं. जहां पर हर दिन देशी और विदेशी मेहमान पहुंचते हैं.
एंट्री फ्री: ASI आगरा सर्किल के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ. स्मिता एस कुमार ने बताया कि विश्व धरोहर सप्ताह 19 से 25 नवंबर तक मनाया जाएगा. जिसमें सप्ताह के पहले दिन 19 नवंबर को एएसआई मुख्यालय से देशभर के सभी केंद्रीय संरक्षित स्मारक और पुरातात्विक स्थलों पर आने वाले पर्यटकों की फ्री एंट्री रहेगी. जिसमें आगरा के सभी स्मारक शामिल हैं. जहां पर आने वाले भारतीय और विदेशी पर्यटकों को बिना टिकट एंट्री दी जाएगी.
इनके टिकट विंडो क्लोज: 19 नवंबर को ताजमहल, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी, एत्मादउद्दौला स्मारक, सिकंदरा स्मारक, मेहताब बाग, रामबाग समेत सभी स्मारकों के टिकट विंडो बंद रहेंगे. मगर, ताजमहल के मुख्य मकबरे पर जाने के लिए देशी और विदेशी पर्यटकों को 200 रुपए का टिकट लेना अनिवार्य होगा.
बच्चों की प्रतियोगिताएं भी: एएसआई आगरा सर्किल के अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ. स्मिता एस कुमार ने बताया कि विश्व धरोहर सप्ताह में आगरा के स्मारकों में प्रदर्शनी लगाई जाएंगी. इसके साथ ही जनजागरुकता के लिए स्कूली बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी. जिसके जरिए स्कूली बच्चों को अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के महत्व और उनके संरक्षण की जानकारी दी जाएगी. जिससे लोगों में अपनी विरासत सहेजने के प्रति जागरूक किया जाए.
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