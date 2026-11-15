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विश्व धरोहर दिवस 2026; ताजमहल समेत आगरा के इन स्मारकों में 19 नवंबर को फ्री एंट्री, टिकट विंडो रहेंगे बंद

विश्व धरोहर दिवस 2026 पर इन जगहों पर एंट्री मुफ्त ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा: मोहब्बत की निशानी ताजमहल, आगरा किला समेत आगरा के अन्य स्मारक देखने आने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी है. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की ओर से विश्व धरोहर सप्ताह में पहले दिन 19 नवंबर को सभी स्मारकों में देशी और विदेशी पर्यटकों की फ्री एंट्री रहेगी.

इस बारे में एएसआई मुख्यालय से एक आदेश जारी हुआ है. जिसमें विश्व धरोहर सप्ताह के पहले दिन देश के सभी संरक्षित स्मारकों में पर्यटकों की फ्री एंट्री का आदेश है. मगर, ताजमहल के मुख्य मकबरे के लिए पर्यटकों को 200 रुपए की टिकट लेनी होगी. इस दौरान हर स्मारक पर टिकट विंडो बंद रहेंगी.