विश्व हेपेटाइटिस दिवस: लिवर कैंसर का सबसे बड़ा कारण है ये, हर दिन 3500 मौतें, जानें इसके लक्षण और बचाव
WHO के अनुसार दुनिया में 30.4 करोड़ लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं और रोजाना करीब 3500 मौतें इसके कारण हो रही हैं.
Published : July 28, 2026 at 2:00 PM IST
जयपुर: दुनिया भर में हर दिन 3,500 से अधिक लोगों की जान लेने वाली घातक बीमारी हेपेटाइटिस के खिलाफ इस साल वैश्विक स्तर पर जंग तेज हो गई है. हर वर्ष 28 जुलाई को मनाए जाने वाले 'विश्व हेपेटाइटिस दिवस' की इस बार थीम 'Let’s Break It Down' रखी गई है, जिसका सीधा मकसद बीमारी से जुड़े भ्रम, सामाजिक कलंक और इलाज की बाधाओं को तोड़ना है. जयपुर के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ. नीरज नागायच के अनुसार दुनिया में करोड़ों लोग इस संक्रमण के साथ जी रहे हैं, जिनमें जागरूकता की कमी के कारण यह बीमारी लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर जैसे जानलेवा रूपों में बदल रही है.
दुनिया में 30 करोड़ लोग संक्रमित: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के चौंकाने वाले आंकड़े बताते हैं कि वर्तमान में दुनिया भर में लगभग 30.4 करोड़ लोग हेपेटाइटिस-बी और हेपेटाइटिस-सी संक्रमण के साथ जीने को मजबूर हैं. सबसे चिंताजनक बात यह है कि इनमें से एक बड़ी आबादी को अपनी बीमारी का पता तब चलता है, जब स्थिति बेहद गंभीर हो जाती है. यह वायरस शरीर के भीतर रहकर धीरे-धीरे लीवर को खोखला कर देता है.
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इस बीमारी से हर दिन 3500 मौतें: हेपेटाइटिस केवल एक सामान्य संक्रमण नहीं, बल्कि एक जानलेवा बीमारी बन चुका है. आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर हर दिन 3,500 से अधिक लोग इस बीमारी के कारण दम तोड़ रहे हैं. डॉ. नीरज नागायच के मुताबिक, हेपेटाइटिस के लंबे समय तक रहने वाले मरीजों में यह संक्रमण आगे चलकर लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर जैसी घातक जटिलताओं में बदल जाता है, जो अधिकांश मौतों का मुख्य कारण हैं.
पांच प्रकार के वायरस और इलाज: गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ. नीरज नागायच ने बताया कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों A, B, C, D, और E के आधार पर ही इन वायरसों का नामकरण किया गया है. हेपेटाइटिस A और E, यह आमतौर पर दूषित पानी और अस्वच्छ भोजन के सेवन से फैलता है. वहीं, हेपेटाइटिस B, C, और D संक्रमित रक्त, असुरक्षित शारीरिक संबंध और दूषित सिरिंज के इस्तेमाल से शरीर में प्रवेश करता है. डॉ. नागायच ने जोर देकर कहा कि इस गंभीर बीमारी से बचाव और इसके इलाज के लिए आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां उपलब्ध हैं. हालांकि, इसके लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण जरूरत समाज में व्यापक जागरूकता की है, ताकि लोग समय पर अपनी जांच करवा सकें.
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हेपेटाइटिस B और C ज्यादा घातक: डॉ नागायच का कहना है कि हेपेटाइटिस B और C सबसे अधिक गंभीर माने जाते हैं, क्योंकि ये लंबे समय तक शरीर में रहकर लीवर को नुकसान पहुंचाते हैं. संक्रमित रक्त, असुरक्षित इंजेक्शन, बिना जांच के रक्त चढ़ाना, संक्रमित सुई, असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित मां से नवजात में संक्रमण इसके प्रमुख कारण हैं. वहीं, हेपेटाइटिस A और E दूषित भोजन और पानी के माध्यम से फैलते हैं.
हेपेटाइटिस से बचाव और उपचार: चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार, हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिससे पूरी तरह बचा जा सकता है और इसका सफल इलाज भी संभव है. हेपेटाइटिस B से सुरक्षित रहने के लिए बेहद प्रभावी वैक्सीन उपलब्ध है. वहीं, हेपेटाइटिस C से संक्रमित मरीजों के लिए आधुनिक चिकित्सा में ऐसी दवाएं मौजूद हैं, जिनसे इसका सफल इलाज संभव है. वहीं, बच्चों को इस जानलेवा बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए जन्म के तुरंत बाद नवजातों का समय पर टीकाकरण कराना सबसे महत्वपूर्ण कदम है.
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क्या कहते है आंकड़े: भारत भी इस चुनौती से अछूता नहीं है. विश्व स्वास्थ्य संगठन की मानें तो देश में लगभग 4 करोड़ लोग हेपेटाइटिस B और 6 से 12 करोड़ लोग हेपेटाइटिस C संक्रमण से प्रभावित हैं. चिकित्सको का कहना है कि बड़ी चिंता यह है कि अधिकांश संक्रमित लोगों को अपने संक्रमण की जानकारी ही नहीं होती, जिससे समय पर इलाज नहीं मिल पाता. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सरकारी अस्पतालों में हेपेटाइटिस B और C की जांच एवं उपचार की सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है.
हेपेटाइटिस जैसी मूक महामारी से निपटने का एकमात्र जरिया डर नहीं बल्कि जागरूकता है. इस साल विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम 'Let’s Break It Down' है, इसका मतलब समाज में फैले भ्रम और झिझक को तोड़कर ही हम इस बीमारी को हरा सकते हैं. डॉक्टरों की सलाह स्पष्ट है कि सही समय पर की गई एक छोटी सी ब्लड जांच और बच्चों का पूर्ण टीकाकरण, आपको और आपके परिवार को लीवर सिरोसिस व कैंसर जैसी जानलेवा जटिलताओं से हमेशा के लिए सुरक्षित रख सकता है.
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