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विश्व हीमोफीलिया दिवस: 25 वर्ष में सिर्फ 15 प्रतिशत हीमोफीलिया मरीजों की ही पहचान कर पाया झारखंड

झारखंड में अब तक 1000-1200 हीमोफीलिया मरीजों की ही पहचान हो पायी है. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट में इस बीमारी के बारे में जानिए.

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ग्राफिक्स इमेज (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 17, 2026 at 6:42 PM IST

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रांची: विश्व हीमोफीलिया दिवस (World Hemophilia Day) हर साल 17 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाता है. यह दिन एक गंभीर आनुवंशिक रक्तस्राव की बीमारी हीमोफीलिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है. इस वर्ष वर्ल्ड हीमोफीलिया डे का थीम 'Diagnosis: First Step to Care' पर केंद्रित है. हीमोफीलिया से ग्रसित बच्चों की सही समय पर और जल्द पहचान ही इलाज की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है.

ज्यादातर बीमारी से पीड़ित लोगों की नहीं हो पाती पहचान

वर्ल्ड हीमोफीलिया फेडरेशन ने इस बीमारी की पहचान पर ज्यादा जोर देने और इसके लिए लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से डायग्नोसिस को वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस के केंद्र में रखा गया है. दुनिया में अब भी बड़ी संख्या ऐसे लोग हैं जो हीमोफीलिया और अन्य रक्तस्राव की बीमारी से पीड़ित हैं. लेकिन उनकी पहचान ही नहीं हो पाई है.

हिमेटोलॉजिस्ट डॉ अभिषेक रंजन से हीमोफीलिया को लेकर संवाददाता उपेंद्र कुमार की खास बातचीत (ईटीवी भारत)

विश्व में अभी भी 75 प्रतिशत मरीज पहचान से बाहर

बिना पहचान के मरीजों को न इलाज मिलता है, न सही देखभाल. विश्व स्तर पर अनुमान है कि लगभग 70–75 प्रतिशत तक मरीज अभी भी पहचान से बाहर हैं. जिससे उन्हें बेसिक इलाज भी नहीं मिल पाता है. वहीं अगर झारखंड जैसे राज्य की बात करें तो यहां सिर्फ 1000-1200 हीमोफीलिया से ग्रस्त मरीजों की ही पहचान हो पाई है.

झारखंड में 7000 हो सकते हैं हीमोफीलिया के मरीज: डॉ अभिषेक रंजन

हीमोफीलिया बीमारी को लेकर ईटीवी भारत ने रांची के प्रख्यात हिमेटोलॉजिस्ट डॉ अभिषेक रंजन से बात की. इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड में करीब 1000-1200 हीमोफिलिक मरीज की पहचान हो पाई है. डॉ अभिषेक रंजन ने कहा कि अगर 5000 की आबादी में एक हीमोफीलिया के मरीज होने के अंतरराष्ट्रीय मानक को ही आधार माने तो, 3.5 करोड़ की आबादी वाले झारखंड में करीब 7000 हीमोफीलिया के मरीज होंगे. जाहिर है कि एक बड़ी संख्या ऐसे हिमोफिलिक मरीजों की है या होगी, जिसकी पहचान स्वास्थ्य विभाग नहीं कर पाया है.

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डॉ अभिषेक रंजन ने कहा कि में इस वर्ष का थीम झारखंड जैसे राज्य के लिए काफी महत्व रखता है. क्योंकि झारखंड में 14-15 प्रतिशत हीमोफीलिया के मरीजों की ही अब तक पहचान हो पाई है. यह थीम खासकर उन मुद्दों की ओर भी ध्यान दिलाती है, जिससे झारखंड राज्य जूझ रहा है. राज्य के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में रोग की पहचान की कमी, डेडिकेटेड कंगुलेशन लैब की कमी और डॉक्टरों की क्षमता बढ़ाने की जरूरत पर बल देता है. हर अस्पताल में गर्भवती माताओं की एंटी नेटल स्क्रीनिंग में गर्भ में पल रहे नवजात के स्वास्थ्य की जानकारी लेने की व्यवस्था जरूरी है.

क्यों मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस

हीमोफीलिया और अन्य रक्तस्राव विकारों के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने, मरीजों को सही इलाज और देखभाल उपलब्ध कराने पर जोर देने के लिए प्रेरित करने, साथ ही समाज में भ्रांतियों और भेदभाव को कम करने के उद्देश्य से पूरी दुनिया में 17 अप्रैल को हर साल विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है. डॉ अभिषेक रंजन कहते हैं कि 17 अप्रैल को विश्व फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक शनाबेल के जन्मदिन के मौके पर 17 अप्रैल को मनाया जाता है.

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क्या है हीमोफीलिया

रांची सदर अस्पताल के हिमेटोलॉजिस्ट डॉ अभिषेक रंजन बताते हैं कि हीमोफीलिया एक जेनेटिक (वंशानुगत) बीमारी है. लेकिन करीब 25 प्रतिशत मामले में यह देखा जाता है कि बिना फैमिली हिस्ट्री के भी कई लोग हीमोफीलिया से ग्रसित पाए जाते हैं. उन्होंने कहा कि हीमोफीलिया में खून का थक्का बनने में दिक्कत होती है. ऐसी स्थिति में रक्तस्राव नहीं रुकने की वजह से मरीज अपंगता का शिकार हो जाते हैं. उन्होंने कहा कि कई बार यह अत्यधिक रक्तस्राव मौत की वजह बन जाता है. हीमोफीलिया A में फैक्टर-8 और हीमोफीलिया B में फैक्टर-9 की कमी हो जाने से परिशानियां बढ़ती है.

मरीज को ब्लीडिंग से पहले दी जाने वाली दवाओं से बढ़ा हौसला: डॉ अभिषेक रंजन

डॉ अभिषेक रंजन कहते हैं कि हीमोफीलिया के मरीजों के लिए दुनिया में जीन थेरेपी का ऑप्शन उपलब्ध है. लेकिन अभी भारत में यह सुविधा नहीं है. लेकिन नए प्रयोगों से अब ऐसी दवाएं भी आ गई है, जिससे मरीज लेकर सामान्य जीवन जी सकता है. वे कहते हैं कि हीमोफिलिक मरीज को ब्लीडिंग से पहले दी जाने वाली नई दवा Emicizumab इंजेक्शन को महीना में सिर्फ एक बार ही लेना होता है. इससे हर सप्ताह फैक्टर चढ़ाने और उससे होने वाली परेशानी से मरीज को राहत मिलती है. डॉ अभिषेक रंजन कहते हैं कि इसका एक और फायदा यह है कि दूरदराज के हीमोफिलिक लोगों की भी जान बचाने में मदद मिलती है.

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रांची तक सिमटी है मरीजों को सरकारी स्तर पर दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं

रांची सदर अस्पताल के हिमेटोलॉजी विभाग के हेड डॉ अभिषेक रंजन कहते हैं कि सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से हीमोफीलिया के मरीजों के इलाज के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं. बावजूद इसके यह एक सच्चाई है कि अभी भी राज्य में एक भी डेडिकेटेड कंगुलेशन लैब नहीं है. दूसरे ज्यादातर जिलों में मरीज की जांच और इलाज की सुविधा अभी नहीं है. जिससे रांची के सदर अस्पताल पर ही मरीजों का लोड है.

राज्य में सबसे ज्यादा हीमोफीलिया A के हैं चिन्हित मरीज

झारखंड में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1000 से1200 के करीब हीमोफीलिया के मरीज की पहचान हो पाए हैं. डॉ अभिषेक रंजन के अनुसार इनमें से 80 से 90 प्रतिशत मरीज हीमोफीलिया A के हैं. वहीं 10 से 20 प्रतिशत मरीज हीमोफीलिया B के हैं.

शुरुआती समय में ही कैसे करें बीमारी की पहचान

डॉ अभिषेक रंजन बताते हैं कि हीमोफीलिया को तीन कैटेगरी में बांट कर देखते हैं. माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर. सीवियर मामलों में जब बच्चा 4 से 6 महीने का होता है और वह क्रोल करता है या 6 से 8 महीनों में घुटनों के बल चलता है तो इस समय उसके जॉइंट में स्वेलिंग यानी सूजन दिखता है. वहीं माइल्ड और मॉडरेट मामले में लक्षण सामान्यतः नहीं दिखते यानी क्लीनिकली तब तक साइलेंट होते हैं, जबतक कि कोई चोट या ट्रामा न हो जाये या सर्जरी न हो. सीधे शब्दों में कहे तो अगर माइल्ड और मॉडरेट मामलों में भी कटने-छिलने की स्थिति में रक्तस्राव सामान्य व्यक्ति की तरह न रुके तो एक बार जांच जरूर करा लेना चाहिए.

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हीमोफीलिया दिवस 2026 का थीम (ईटीवी भारत)

सरकार के पास इलाज के लिए बजट बढ़ाने का भेजा गया प्रस्ताव

झारखंड में अभी NHM के तहत सरकार हर वर्ष करीब 10 करोड़ रुपए हीमोफीलिया के मरीजों की पहचान और इलाज पर खर्च करती है. अब हीमोफीलिया सोसाइटी ऑफ झारखंड के रांची चैप्टर और डॉक्टरों की ओर से इसका बजट बढ़ा कर 100 करोड़ करने का प्रस्ताव NHM झारखंड को आग्रह के रूप में भेजा गया है. उम्मीद है कि नए वित्तीय वर्ष में हीमोफीलिया मरीजों के इलाज के लिए ज्यादा राशि उपलब्ध हो, ताकि फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की कोई कमी राज्य में न हो.

हीमोफीलिया सोसाइटी रांची चैप्टर की ओर से कार्यक्रम आयोजित

17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस पर कई सामाजिक और स्वास्थ्य संगठनों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया है. इस दिवस की पूर्व संध्या पर भी
हीमोफीलिया सोसाइटी की रांची चैप्टर द्वारा हीमोफिलिक बच्चों के बीच चित्रांकन प्रतियोगिता और उनके अभिभावकों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किये गए. जिसमें रिम्स और सदर अस्पताल रांची के वर्तमान और पूर्व चिकित्सक शामिल हुए.

कार्यक्रम में चिकित्सकों सरकारी स्तर पर हीमोफीलिया को लेकर दिए जा रहे सुविधाओं पर चर्चा की है. वहीं अभिभावकों को क्या कुछ करना है, कैसे अपने बच्चों का हमेशा हौसला बढ़ाना है और उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, इस सबके बारे में जानकारी दी. कार्यक्रम में चिकित्सकों ने कहा कि डॉक्टर की सलाह के अनुसार फैक्टर और अन्य दवाएं लेते रहना है.

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