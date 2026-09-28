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हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेल्योर में क्या है अंतर ? जानें सही वजह और बचाव

विश्व हृदय दिवस के मौके पर डॉ. अशोक गर्ग के साथ ईटीवी भारत के ब्यूरो चीफ अश्वनी पारीक की खास बातचीत.

World heart day 2026
World heart day 2026 (PHOTO ETV BHARAT GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 28, 2026 at 10:40 AM IST

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Updated : September 28, 2026 at 10:48 AM IST

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जयपुर : दिल की बीमारी को लेकर आम लोगों के बीच अक्सर कई तरह की भ्रांतियां रहती हैं. हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेल्योर जैसे शब्द अक्सर एक-दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि चिकित्सा विज्ञान में इन तीनों की स्थिति और लक्षण अलग-अलग होते हैं. इसी विषय को लेकर ETV भारत से बातचीत में वरिष्ठ कंसल्टेंट और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. अशोक गर्ग ने इन तीनों स्थितियों के बीच अंतर, इनके लक्षण और बचाव के उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी.

हार्ट अटैक क्या होता है ? : डॉ. अशोक गर्ग के अनुसार, हार्ट अटैक उस स्थिति को कहा जाता है, जब हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनी में रुकावट आ जाती है. इसके कारण हृदय के एक हिस्से में रक्त की सप्लाई बंद हो जाती है और वह हिस्सा क्षतिग्रस्त होने लगता है. इसे ही हार्ट अटैक कहा जाता है. हार्ट अटैक के सामान्य लक्षणों में अचानक तेज सीने में दर्द या भारीपन, खासतौर पर सीने के बीच या बाईं तरफ दर्द, अत्यधिक घबराहट, पसीना आना, उल्टी जैसा महसूस होना और अचानक बेचैनी शामिल हो सकती है. हालांकि, केवल लक्षणों के आधार पर हार्ट अटैक की पुष्टि नहीं की जा सकती. इसके लिए ECG सहित चिकित्सकीय जांच जरूरी होती है.

जानिए हार्ट अटैक के लक्षण और बचाव (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

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हार्ट अटैक के प्रमुख लक्षण :-

  • तेज सीने में दर्द या भारीपन
  • अत्यधिक पसीना आना
  • घबराहट और बेचैनी
  • उल्टी जैसा महसूस होना

विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ. अशोक गर्ग ने कहा कि ऐसे लक्षण दिखाई देने पर मरीज को जल्द से जल्द नजदीकी अस्पताल ले जाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि यदि चिकित्सकीय सलाह के अनुरूप और उपलब्ध हो, तो एस्पिरिन तथा एटोरवास्टैटिन जैसी दवाओं के इस्तेमाल के संबंध में डॉक्टर की सलाह महत्वपूर्ण है.

कार्डियक अरेस्ट क्या है ? : कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक से अलग स्थिति है. डॉ. गर्ग के अनुसार, हार्ट अटैक के दौरान हृदय के क्षतिग्रस्त हिस्से में कुछ गंभीर अरिदमिया उत्पन्न हो सकती हैं. इनमें वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया (VT) और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन (VF) जैसी स्थितियां शामिल हैं. इनके कारण हृदय की प्रभावी धड़कन रुक सकती है और कार्डियक अरेस्ट हो सकता है. कार्डियक अरेस्ट को पहचानने का प्रमुख संकेत यह है कि व्यक्ति अचानक बेहोश होकर गिर जाए, आवाज देने या प्रतिक्रिया लेने पर कोई रिस्पॉन्स न दे और सामान्य रूप से सांस न ले रहा हो. ऐसी स्थिति में तुरंत आपातकालीन मदद बुलाने के साथ CPR शुरू करना बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है.

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कार्डियक अरेस्ट को ऐसे पहचानें :-

  • अचानक बेहोश होकर गिरना
  • कोई रिस्पॉन्स न देना
  • सामान्य रूप से सांस न लेना
  • तुरंत CPR शुरू करना जरूरी

डॉ. गर्ग ने कहा कि CPR की बुनियादी ट्रेनिंग आम लोगों को भी लेनी चाहिए, क्योंकि कार्डियक अरेस्ट के तुरंत बाद CPR शुरू करने से मरीज के बचने की संभावना बढ़ सकती है. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि CPR उस व्यक्ति को दिया जाना चाहिए जो पूरी तरह बेहोश हो और किसी भी तरह प्रतिक्रिया न दे रहा हो.

हार्ट फेल्योर क्या होता है ? : हार्ट फेल्योर को भी हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट से अलग समझना जरूरी है. डॉक्टर गर्ग के अनुसार, हार्ट फेल्योर ऐसी स्थिति है जिसमें हृदय की पंपिंग क्षमता कम हो जाती है और शरीर के विभिन्न अंगों तक पर्याप्त रक्त नहीं पहुंच पाता. हार्ट फेल्योर कई कारणों से हो सकता है. इनमें हार्ट अटैक के बाद हृदय की मांसपेशियों को हुआ नुकसान, हृदय के वाल्व में खराबी या हृदय की दीवारों का मोटा होना शामिल हो सकता है. इसके सामान्य लक्षणों में थोड़ी मेहनत करने पर सांस फूलना, चलने-फिरने में जल्दी थकान होना और लेटने पर सांस लेने में अधिक परेशानी होना शामिल हो सकता है. कई बार बैठने पर मरीज को सांस लेने में राहत महसूस होती है. हालांकि, सांस फूलने के कई अन्य कारण भी हो सकते हैं, इसलिए सही कारण का पता लगाने के लिए चिकित्सकीय जांच जरूरी है.

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हार्ट फेल्योर के संकेत :-

  • थोड़ी मेहनत में सांस फूलना
  • जल्दी थकान होना
  • लेटने पर सांस लेने में परेशानी
  • बैठने पर सांस में राहत मिलना

तीनों स्थितियों में क्या है अंतर ? : डॉ. अशोक गर्ग के मुताबिक, हार्ट अटैक में मुख्य समस्या हृदय की रक्त आपूर्ति में रुकावट और उसके कारण हृदय की मांसपेशी को होने वाला नुकसान है. कार्डियक अरेस्ट में हृदय प्रभावी रूप से धड़कना बंद कर देता है, जिससे व्यक्ति अचानक बेहोश हो सकता है. वहीं, हार्ट फेल्योर में हृदय की पंपिंग क्षमता इतनी कम हो जाती है कि शरीर की जरूरत के मुताबिक पर्याप्त रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती. इसलिए इन तीनों स्थितियों को एक जैसा समझना सही नहीं है. इनके लक्षण और उपचार की प्रक्रिया अलग-अलग हो सकती है.

इसे भी पढ़ें:

दिल की तीन बीमारियों में बुनियादी अंतर :-

हार्ट अटैक

रक्त की आपूर्ति में रुकावट - हृदय की मांसपेशी को नुकसान

कार्डियक अरेस्ट

हृदय की प्रभावी धड़कन अचानक रुकना - बेहोशी

हार्ट फेल्योर

हृदय की पंपिंग क्षमता कम होना - शरीर को पर्याप्त रक्त न मिलना

स्वस्थ दिल के लिए क्या करें ? : डॉ. गर्ग ने कहा कि हृदय को स्वस्थ रखने के लिए सबसे अहम है कि व्यक्ति अपनी जीवनशैली पर ध्यान दे. नियमित व्यायाम और शारीरिक गतिविधि को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए. उन्होंने करीब 30 मिनट की मॉर्निंग वॉक जैसे नियमित व्यायाम को भी उपयोगी बताया. इसके अलावा पर्याप्त नींद लेना, संतुलित और पौष्टिक भोजन करना तथा अत्यधिक तली-भुनी और बाजार की चीजों से बचना जरूरी है. उन्होंने खास तौर से युवाओं में बढ़ रही हृदय संबंधी समस्याओं को देखते हुए स्वस्थ जीवनशैली अपनाने पर जोर दिया.

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दिल को स्वस्थ रखने के 5 तरीके :-

  1. रोजाना नियमित व्यायाम करें
  2. संतुलित और पौष्टिक आहार लें
  3. तली-भुनी चीजों से बचें
  4. पर्याप्त नींद लें
  5. परिवार में हार्ट डिजीज का इतिहास हो तो नियमित जांच कराएं

परिवार में हार्ट अटैक का इतिहास है तो रहें सतर्क : डॉ. गर्ग के अनुसार, जिन लोगों के परिवार में हार्ट अटैक या हृदय रोग का इतिहास रहा है, उन्हें कम उम्र से ही अपने हृदय स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना चाहिए. ऐसे लोगों में डॉक्टर की सलाह के अनुसार नियमित स्वास्थ्य जांच और कोलेस्ट्रॉल की जांच कराना महत्वपूर्ण हो सकता है. उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में कम उम्र में भी हृदय संबंधी जोखिमों की जांच की जरूरत पड़ सकती है. लिपोप्रोटीन(a) जैसे कुछ एडवांस टेस्ट भी चिकित्सक की सलाह के आधार पर कराए जा सकते हैं. डॉ. गर्ग का कहना है कि हृदय रोग से बचाव के लिए केवल उम्र बढ़ने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि कम उम्र से ही स्वस्थ जीवनशैली, नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और समय-समय पर स्वास्थ्य जांच को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए.

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Last Updated : September 28, 2026 at 10:48 AM IST

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