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विश्व हृदय दिवस: बूंदी जिला अस्पताल में नहीं है कार्डियोलॉजिस्ट, दिल का इलाज सिर्फ कोटा में !

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट की कमी से अवगत करवाते व्यापारी. ( ETV Bharat Bundi )