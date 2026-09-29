ETV Bharat / state

विश्व हृदय दिवस: बूंदी जिला अस्पताल में नहीं है कार्डियोलॉजिस्ट, दिल का इलाज सिर्फ कोटा में !

बूंदीवासियों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी जिला अस्पताल में वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट की नियुक्ति की मांग कर रखी है.

Bundi District Hospital
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट की कमी से अवगत करवाते व्यापारी. (ETV Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 29, 2026 at 12:20 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बूंदी: विश्व हृदय दिवस पर जिले की सेहत का सबसे बड़ा सवाल फिर सामने है. जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में आज भी दिल का डॉक्टर नहीं है. बूंदी जिला अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट का एक भी स्थायी पद नहीं भरा गया है, इसलिए सीने में दर्द लेकर आने वाले गंभीर मरीज को प्राथमिक उपचार देकर 35 किलोमीटर दूर कोटा भेजना पड़ता है. हार्ट अटैक में जहां हर मिनट कीमती होता है, वहां यह दूरी जानलेवा साबित हो सकती है. जिला अस्पताल के 9 बेड के आईसीयू के सितंबर के आंकड़े ही चिंता बढ़ाने वाले हैं. महज 28 दिन में 149 गंभीर मरीज भर्ती हुए, जिनमें से 83 को कोटा रेफर करना पड़ा और 7 मरीजों की जान चली गई. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनिल जांगिड़ खुद मानते हैं कि बूंदी जैसे बड़े अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट होना बेहद जरूरी है.

डॉ. अनिल जांगिड़ का कहना था कि बूंदी जैसे बड़े चिकित्सा केंद्र में कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ की सुविधा होनी चाहिए. उन्होंने बताया कि जहां कार्डियोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं है, वहां गंभीर मरीज को तत्काल सामान्य चिकित्सक से दिखाकर प्राथमिक उपचार और आवश्यक परामर्श दिलाना चाहिए. समय पर प्राथमिक उपचार मिलने से गंभीर मरीज की स्थिति को संभालने में मदद मिल सकती है.

वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनिल जांगिड़ (ETV Bharat Bundi)

पढ़ें: बदलती जीवनशैली, तनाव और खानपान ने बढ़ाया दिल को खतरा...जानिए हार्ट को कैसे रखें दुरस्त?

व्यापारी की मौत के बाद भी उठा था मुद्दा: पिछले दिनों सर्राफा व्यापारी अशोक गुप्ता की मौत के बाद जिला अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था को लेकर व्यापारियों में आक्रोश देखने को मिला था. व्यापारियों ने चिकित्सा प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाते हुए मामले की जांच की मांग की थी. संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष प्रेम प्रकाश एवरग्रीन ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मामले को लेकर शिकायत की थी और बूंदी अस्पताल में वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट की नियुक्ति की मांग रखी थी. उन्होंने कहा था कि बूंदी में हृदय रोग विशेषज्ञ उपलब्ध होने से गंभीर मरीजों को समय पर विशेषज्ञ उपचार मिल सकेगा. वर्तमान में गंभीर मरीजों को कोटा रेफर करना पड़ता है.

बदलनी होगी जीवनशैली: विश्व हृदय दिवस के अवसर पर डॉ. जांगिड़ ने लोगों को हृदय रोग से बचाव के लिए जीवनशैली में बदलाव की सलाह दी. उन्होंने कहा कि हृदय को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार और नियमित व्यायाम को जीवन का हिस्सा बनाना जरूरी है. भोजन में अत्यधिक चिकनाई, तले भुने खाद्य पदार्थ, ज्यादा नमक, घी तेल और चीनी की मात्रा को सीमित रखना चाहिए. फल, सब्जियां, साबुत अनाज और दालों को भोजन में शामिल करना चाहिए. उन्होंने कहा कि उम्र और स्वास्थ्य के अनुसार नियमित पैदल चलना या हल्का से मध्यम व्यायाम किया जा सकता है. धूम्रपान और तंबाकू से पूरी तरह दूरी बनाना जरूरी है. तनाव कम करने के लिए योग, ध्यान और पर्याप्त नींद पर भी ध्यान देना चाहिए.

पढ़ें: Explainer: किन लोगों को सबसे ज्यादा होता है हार्ट अटैक का खतरा, जानिए ABCS नियम कैसे बचा सकता है जान

बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल को न करें नजरअंदाज: जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, मधुमेह या कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, उन्हें नियमित स्वास्थ्य जांच कराने की सलाह दी गई है. चिकित्सक द्वारा निर्धारित दवाएं समय पर लेना भी जरूरी है. परिवार में हृदय रोग का इतिहास होने पर भी नियमित जांच करानी चाहिए. चिकित्सकीय सलाह के अनुसार बीपी, ब्लड शुगर और लिपिड प्रोफाइल की जांच कराना उपयोगी है.

सीने में दर्द हो तो इंतजार नहीं: डॉ. जांगिड़ के अनुसार सीने में दबाव या दर्द, सांस फूलना, अचानक पसीना आना, चक्कर या बेहोशी जैसे लक्षणों को सामान्य समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ऐसे लक्षण दिखाई देने पर स्वयं दवा लेने या इंतजार करने के बजाय तत्काल चिकित्सकीय सहायता लेनी चाहिए.

पढ़ें:Special : राजस्थान में बढ़ रहा दिल के मरीजों का दर्द, SMS अस्पताल में 2 साल से हार्ट ट्रांसप्लांट पर ब्रेक

TAGGED:

NO CARDIOLOGIST IN BUNDI
NO HEART TREATMENT BUNDI
WORLD HEART DAY
HEART TREATMENT IN KOTA
BUNDI DISTRICT HOSPITAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.