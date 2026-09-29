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विश्व हृदय दिवस 2026:हार्ट अटैक से कार्डियोजेनिक शॉक तक, दिल के मरीजों के इलाज में PGI चंडीगढ़ का मल्टी-डिसिप्लिनरी मॉडल

चंडीगढ़: हार्ट अटैक में समय पर इलाज मरीज की जिंदगी बचाने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन हर मरीज की स्थिति और जोखिम एक जैसा नहीं होता. डायबिटीज, एनीमिया, किडनी की बीमारी या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हार्ट अटैक के इलाज को और चुनौतीपूर्ण बना सकती हैं. ऐसे में केवल बंद धमनी को खोलना ही पर्याप्त नहीं माना जा रहा. PGIMER के कार्डियोलॉजी विभाग ने गंभीर हृदय रोगियों के इलाज में ऐसी रणनीति विकसित की है, जिसमें मरीज की दूसरी बीमारियों को भी उपचार का हिस्सा बनाया जाता है.

हाई-रिस्क मरीजों में भी TAVI: प्रोफेसर यशपाल शर्मा ने कहा कि, "PGI में हाई-रिस्क मरीजों में TAVI नियमित रूप से किया जा रहा है. इनमें गंभीर लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन, बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व और डिजेनेरेटिव सर्जिकल वाल्व वाले मरीज शामिल हैं. जटिल और कैल्सिफाइड लेशन्स के लिए रोबोटिक कैथेटर लैब के जरिए IVL थेरेपी की सुविधा भी उपलब्ध है. हृदय की धड़कन से जुड़ी समस्याओं के इलाज में CRT, ICD, VT एब्लेशन, 3D मैपिंग और एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए PFA जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है. विभाग का फोकस जटिल रिदम डिसऑर्डर वाले मरीजों के लिए आधुनिक उपचार उपलब्ध कराने पर है."

कार्डियोजेनिक शॉक में शॉक टीम की भूमिका: यशपाल शर्मा की मानें तो वाल्व की बीमारी के साथ कार्डियोजेनिक शॉक वाले मरीजों में समय पर बीमारी की पहचान, शॉक टीम की सक्रियता और उचित समय पर इंटरवेंशन को उपचार की अहम कड़ी माना जा रहा है. ऐसे मरीजों में देरी की गुंजाइश कम होती है और कई विशेषज्ञताओं के बीच समन्वय जरूरी हो जाता है.

ओपन हार्ट सर्जरी के विकल्प बढ़े: यशपाल शर्मा ने जानकारी दी कि, "वाल्व और स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज के उपचार में इंटरवेंशनल तकनीकों के बढ़ने से मरीजों के लिए विकल्प भी बढ़े हैं. PGI में TAVI, TEER, LAA क्लोजर, TriClip और Impella जैसी प्रक्रियाएं की जा रही हैं. सरकारी केंद्रों में स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन के मामलों में PGI का वॉल्यूम काफी बड़ा है."

जरूरत होने पर CRT-D और LVAD की सुविधा: प्रोफेसर यशपाल शर्मा ने बताया कि, "जिन मरीजों में वास्तव में डिवाइस की आवश्यकता होती है, उनके लिए PGI में CRT-D इम्प्लांटेशन और LVAD सपोर्ट उपलब्ध है. हमारा लक्ष्य सिर्फ मरीज को अस्पताल से छुट्टी देना नहीं है. कोशिश यह रहती है कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो और बार-बार अस्पताल आने की जरूरत कम हो."

हर हार्ट फेलियर मरीज को तुरंत डिवाइस की जरूरत नहीं: हार्ट फेलियर के मामलों में PGI पहले दवाओं से उपचार को अधिकतम स्तर तक ऑप्टिमाइज करने पर जोर देता है. आयरन की कमी होने पर आईवी आयरन और चुनिंदा मरीजों में आईवी एल्ब्यूमिन का इस्तेमाल किया जाता है. गाइडलाइन के अनुसार दवाओं के बेहतर उपयोग से कुछ मरीजों में आगे चलकर डिवाइस की जरूरत को टाला जा सकता है.

"अनियंत्रित डायबिटीज वाले मरीजों में शुगर नियंत्रण, एनीमिया वाले मरीजों में आयरन और जरूरत के अनुसार ट्रांसफ्यूजन तथा किडनी की बीमारी वाले मरीजों में कंट्रास्ट की मात्रा को लेकर विशेष सावधानी बरती जाती है. किडनी के मरीजों में रीनल प्रोटेक्शन और डायबिटीज के मरीजों में बेहतर शुगर कंट्रोल भी हार्ट के इलाज का ही हिस्सा है." - यशपाल शर्मा, प्रोफेसर

STEMI में हर मिनट महत्वपूर्ण: प्रोफेसर यशपाल शर्मा ने बताया कि, "एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, खासकर STEMI के मरीजों में समय पर इलाज को प्राथमिकता दी जा रही है. PGI में जरूरत के अनुसार स्ट्रेप्टोकिनेज के जरिए थ्रोम्बोलिसिस की सुविधा उपलब्ध है. विभाग इसे कम लागत वाला विकल्प बताता है. इसके साथ ही मरीज की अन्य बीमारियों को ध्यान में रखते हुए आगे की उपचार योजना तैयार की जाती है."

इलाज सिर्फ दिल तक सीमित नहीं: PGI के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर यशपाल शर्मा ने कहा कि, "गंभीर हृदय रोगी के इलाज में केवल हार्ट की समस्या को देखना पर्याप्त नहीं है. मरीज को डायबिटीज, एनीमिया या किडनी की बीमारी है तो इन सभी पहलुओं को उपचार की रणनीति में शामिल करना जरूरी है. विभाग का जोर मरीज की स्थिति के अनुसार उपचार तय करने और जटिलताओं को कम करने पर है."

इस बारे में अधिक जानकारी के लिए ईटीवी भारत ने PGI के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर यशपाल शर्मा से खास बातचीत की. बातचीत के दौरान उन्होंने कई जानकारियां दी.

एक साल में 1.70 लाख से ज्यादा मामले: आंकड़ों की जानकारी देते हुए यशपाल शर्मा ने कहा कि, "मरीजों का दबाव PGI के आंकड़ों में भी दिखाई देता है. 2025-26 में कार्डियोलॉजी क्लिनिक में कुल 1,70,189 मामले दर्ज हुए. इनमें 41,686 नए मरीज और 1,13,607 फॉलो-अप मामले शामिल रहे. इसी अवधि में कैथ लैब में 11,789 प्रक्रियाएं की गईं. साथ की 2025-26 में कैथ लैब में हुई प्रक्रियाओं में 5,226 कोरोनरी इंटरवेंशन शामिल रहे. इसके अलावा 460 डिवाइस क्लोजर, 41 बैलून वाल्वुलोप्लास्टी, 56 पेरिफेरल एंजियोप्लास्टी, 3 कॉइल एम्बोलाइजेशन और 4 एंडोमायोकार्डियल बायोप्सी की गईं.

पेसमेकर और EP प्रक्रियाओं का भी बड़ा आंकड़ा: यशपाल शर्मा ने बताया कि इसी अवधि में 371 टेंपरेरी पेसमेकर, 969 परमानेंट पेसमेकर और 65 बाइवेंट्रिकुलर पेसमेकर लगाए गए. इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में EPS-RFA की 289 प्रक्रियाएं हुईं. इससे विभाग में हृदय की संरचना के साथ-साथ उसकी इलेक्ट्रिकल गतिविधि से जुड़ी समस्याओं के इलाज का दायरा भी सामने आता है."

कार्डियक ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू: कार्डियोथोरेसिक सर्जरी और दूसरे विभागों के सहयोग से PGI में कार्डियक ट्रांसप्लांट प्रोग्राम भी शुरू किया गया है. आसपास के राज्यों से आने वाले जटिल मरीजों के लिए संस्थान टर्शियरी रेफरल सेंटर के रूप में काम करता है. गंभीर मरीजों के उपचार में अलग-अलग विशेषज्ञताओं के बीच समन्वय को अहम माना जा रहा है.

बच्चों के दिल का इलाज भी व्यवस्था का हिस्सा: PGI में वयस्कों के साथ बच्चों के हृदय रोगों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. 2025-26 में पीडियाट्रिक कार्डियक क्लिनिक में 3,373 नए और 1,821 फॉलो-अप मरीज पहुंचे. फीटल कार्डियोलॉजी के जरिए गर्भ में ही कई जन्मजात हृदय रोगों की पहचान की जा रही है.

गर्भ में बीमारी की पहचान से मिलती है तैयारी: प्रो. शर्मा ने बताया कि, "फीटल कार्डियोलॉजी का फायदा यह है कि जन्मजात हृदय रोग की जानकारी पहले मिल सकती है. इससे परिवार को समय रहते काउंसलिंग और आगे के इलाज की योजना बनाने में मदद मिलती है. नियोनेटल और इन्फेंट कार्डियोलॉजी पर भी विभाग काम कर रहा है."

जांच सुविधाओं का भी बड़ा नेटवर्क: साल 2025-26 में PGI में 2,27,546 ECG, 2,048 होल्टर स्टडी और 2,938 TMT/स्ट्रेस टेस्ट किए गए. इसी अवधि में 32,255 ट्रांस्थोरेसिक इकोकार्डियोग्राम, 38 TEE और 292 फीटल इकोकार्डियोग्राम हुए. इससे कार्डियक बीमारी की जांच और निगरानी के बड़े स्तर का पता चलता है.

15 साल से ज्यादा पुराना एडवांस्ड कार्डियक सेंटर: PGI का एडवांस्ड कार्डियक सेंटर 3 नवंबर 2009 को शुरू हुआ था. सेंटर में वर्तमान में चार कार्डियक कैथ लैब हैं और पांचवीं लैब की स्थापना जारी है. यहां इकोकार्डियोग्राफी, TMT विद VO2, होल्टर, ABPM और कैथ लैब से इंटीग्रेटेड CT जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं.

डायबिटीज और BP वालों को खास सावधानी: विश्व हृदय दिवस के मौके पर विभाग ने डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को नियमित स्वास्थ्य जांच की सलाह दी है. इन स्थितियों में लंबे समय तक स्पष्ट लक्षण नहीं दिखने के बावजूद हृदय पर असर पड़ सकता है. जरूरत के अनुसार ECG, इकोकार्डियोग्राम और कार्डियोवैस्कुलर रिस्क असेसमेंट शुरुआती जोखिम पहचानने में मदद कर सकते हैं.

खानपान और नियमित गतिविधि पर जोर: विभाग ने नमक और चीनी का सेवन कम करने, फाइबर और आयरन युक्त खाद्य पदार्थ लेने तथा पर्याप्त प्रोटीन लेने की सलाह दी है. नियमित शारीरिक गतिविधि को भी हृदय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण बताया गया है. विभाग ने सप्ताह में 4-5 दिन करीब 35-40 मिनट नियमित सैर करने की सलाह दी है.

युवाओं को भी हृदय जांच की सलाह: विभाग के अनुसार युवाओं को जिम शुरू करने से पहले अपनी स्वास्थ्य स्थिति पर ध्यान देना चाहिए. खासकर जिन लोगों में हृदय संबंधी लक्षण हों या परिवार में अचानक कार्डियक अरेस्ट से मौत का इतिहास रहा हो, उन्हें चिकित्सकीय सलाह के अनुसार बेसिक हार्ट चेकअप कराना चाहिए.

प्रदूषण और नींद की कमी भी नए जोखिम: विश्व हृदय दिवस की अपील में पारंपरिक जोखिम कारकों के साथ पर्यावरण और जीवनशैली से जुड़े जोखिमों पर भी ध्यान दिलाया गया है. इनमें प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी की कमी, कम खुशहाली, बिगड़ी सर्कैडियन रिदम और पर्याप्त NREM नींद की कमी शामिल हैं. एनीमिया और फ्रेल्टी को भी महत्वपूर्ण जोखिमों में गिना गया है.

पारंपरिक जोखिमों को नजरअंदाज न करें: यशपाल शर्मा ने बताया कि, "डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, असामान्य कोलेस्ट्रॉल, धूम्रपान, शराब, अधिक BMI, शारीरिक निष्क्रियता, ज्यादा नमक और मानसिक-सामाजिक तनाव भी हृदय रोग के प्रमुख जोखिम कारक हैं. ऐसे जोखिमों की पहचान और समय पर नियंत्रण हृदय स्वास्थ्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है."

सीने के दर्द को नजरअंदाज न करें: आगे प्रोफेसर यशपाल शर्मा ने कहा कि, "सीने में दर्द, दबाव या जकड़न, दर्द का बांह, जबड़े या पीठ तक फैलना, अचानक सांस फूलना, ठंडा पसीना, मतली या चक्कर जैसे लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. महिलाओं, बुजुर्गों और डायबिटीज के मरीजों में लक्षण अलग या अपेक्षाकृत हल्के भी हो सकते हैं."

आपात स्थिति में तुरंत मदद लें: विभाग ने ऐसे लक्षण दिखाई देने पर तत्काल चिकित्सा सहायता लेने की सलाह दी है. आपात स्थिति में 112 पर कॉल किया जा सकता है. प्रो. शर्मा ने कहा कि, "हार्ट अटैक के मामले में समय बेहद महत्वपूर्ण है. चेतावनी संकेतों को पहचानकर इलाज लेने में देरी नहीं करनी चाहिए."

"डोंट मिस अ बीट" का संदेश: विश्व हृदय दिवस 2026 की थीम "डोंट मिस अ बीट" भी हृदय रोग के चेतावनी संकेतों को पहचानने और इलाज में देरी नहीं करने पर जोर देती है. PGI की रणनीति भी इसी दिशा में है कि गंभीर मरीज में हार्ट की बीमारी के साथ उसकी दूसरी स्वास्थ्य समस्याओं को पहचानकर एक साथ उपचार दिया जाए.

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