यूपी में घटे TB के मरीज; मौत के आंकड़ों में भी 28 फीसदी गिरावट, 92% मरीजों को मिला उपचार

यूपी में टीबी मरीजों की संख्या में गिरावट. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : राष्ट्रीय टीबी (क्षय) उन्मूलन कार्यक्रम का असर दिखने लगा है. यही वजह है कि पिछले 10 साल के दौरान टीबी रोगियों की संख्या में 21 फीसदी कमी आई है. इसके अलावा मौतों के आंकड़ों में भी 28 फीसदी की गिरावट आई है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) की ताजा रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है. राज्य क्षय रोग अधिकारी डॉ. शैलेंद्र भटनागर ने बताया कि प्रदेश सरकार की नीतियों से टीबी उन्मूलन की दिशा में अच्छा काम हुआ है. उत्तर प्रदेश में वर्ष 2024 में देश में सबसे अधिक 681731 टीबी मरीजों की पहचान की गई. इनमें से 252240 निजी क्षेत्र से थे. वर्ष 2021 में निजी क्षेत्र से नोटिफिकेशन 63 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2024 में 115 प्रतिशत तक पहुंच गया है. योजनाएं मरीजों को पहुंचा रहीं राहत. (Photo Credit; ETV Bharat) डॉ. शैलेंद्र के अनुसार इस समय लगभग 92% टीबी मरीजों को पूरा उपचार मिल चुका है. यह दुनिया के अन्य देशों में मिलने वाले उपचार के आंकड़ों से कहीं अधिक है. राज्य के 7191 ग्राम पंचायत टीबी मुक्त घोषित : उन्होंने कहा कि टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत वर्ष 2025 (1) जनवरी 2025 से 30 अक्टूबर 2025) के दौरान निर्धारित 6.62 लाख नोटिफिकेशन लक्ष्य के सापेक्ष राज्य में कुल 561145 क्षय रोगियों का निक्षय पोर्टल पर पंजीकरण किया गया.