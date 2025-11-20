यूपी में घटे TB के मरीज; मौत के आंकड़ों में भी 28 फीसदी गिरावट, 92% मरीजों को मिला उपचार
विश्व स्वास्थ्य संगठन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की स्थिति बेहतर, पिछले साल मिले थे सबसे ज्यादा मरीज.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2025 at 3:06 PM IST
लखनऊ : राष्ट्रीय टीबी (क्षय) उन्मूलन कार्यक्रम का असर दिखने लगा है. यही वजह है कि पिछले 10 साल के दौरान टीबी रोगियों की संख्या में 21 फीसदी कमी आई है. इसके अलावा मौतों के आंकड़ों में भी 28 फीसदी की गिरावट आई है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) की ताजा रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है.
राज्य क्षय रोग अधिकारी डॉ. शैलेंद्र भटनागर ने बताया कि प्रदेश सरकार की नीतियों से टीबी उन्मूलन की दिशा में अच्छा काम हुआ है. उत्तर प्रदेश में वर्ष 2024 में देश में सबसे अधिक 681731 टीबी मरीजों की पहचान की गई. इनमें से 252240 निजी क्षेत्र से थे. वर्ष 2021 में निजी क्षेत्र से नोटिफिकेशन 63 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2024 में 115 प्रतिशत तक पहुंच गया है.
डॉ. शैलेंद्र के अनुसार इस समय लगभग 92% टीबी मरीजों को पूरा उपचार मिल चुका है. यह दुनिया के अन्य देशों में मिलने वाले उपचार के आंकड़ों से कहीं अधिक है.
राज्य के 7191 ग्राम पंचायत टीबी मुक्त घोषित : उन्होंने कहा कि टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत वर्ष 2025 (1) जनवरी 2025 से 30 अक्टूबर 2025) के दौरान निर्धारित 6.62 लाख नोटिफिकेशन लक्ष्य के सापेक्ष राज्य में कुल 561145 क्षय रोगियों का निक्षय पोर्टल पर पंजीकरण किया गया.
इसमें सरकारी क्षेत्र से 365171 और निजी क्षेत्र से 195974 रोगी थे. इसके साथ ही वर्ष 2024 में राज्य की 7191 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया.
2.38 करोड़ की स्क्रीनिंग, 5.14 लाख में पुष्टि : राज्य क्षय रोग अधिकारी ने बताया कि 7 दिसंबर 2024 से 19 अक्तूबर 2025 के बीच उच्च जोखिम वाले 2.38 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की गई. इसमें 5.14 लाख लोगों में टीबी की पुष्टि हुई. इस दौरान 65 लाख लोगों की एक्सरे जांच और 20.90 लाख लोगों की कार्टिज बेस्ड न्यूकलिक एसिड एंपलिफिकेशन टेस्ट मशीनों से जांच की गईं.
मरीजों के लिए चलाए गए अभियान : डॉ. शैलेंद्र ने बताया कि उत्तर प्रदेश में टीबी के मरीजों में कमी आने के कई कारण हैं, जिनमें निक्षय पोषण योजना के तहत वित्तीय सहायता बढ़ाना, जांच और इलाज के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान, और सामाजिक सहभागिता शामिल हैं.
केंद्र सरकार ने पोषण भत्ते की राशि बढ़ाकर हजार रुपये प्रति महीने कर दी है. यह पहले 500 रुपये थी. इसके साथ ही टीबी को हराने के लिए 'निक्षय' जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं. इनमें नागरिकों और संस्थाओं को मरीज गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.
यह भी पढ़ें : तीन साल में 18 लाख पेशेंट मिले, डॉक्टर बोले- सावधानी जरूरी