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विश्व स्वास्थ्य दिवस : संस्थागत प्रसव से लेकर टीकाकरण में प्रदेश ने बनाया रिकॉर्ड, राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ा

सरकार ने स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहन देने के लिए निरामय राजस्थान, जीरियाट्रिक सेवाओं के लिए रामाश्रय वार्ड आदि सेवाएं शुरू की है.

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स्वास्थ्य भवन जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 7, 2026 at 10:56 AM IST

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जयपुर: स्वास्थ्य विभाग ने राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में व्यापक सुधारों और उल्लेखनीय उपलब्धियों के साथ एक मजबूत, आधुनिक और जन-केंद्रित स्वास्थ्य मॉडल प्रस्तुत किया है. विभाग ने विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर यह दावा किया है. संस्थागत प्रसव दर में प्रदेश ने राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ दिया है. जहां देश भर में यह दर 88.6 प्रतिशत है, वहीं राजस्थान में यह बढ़कर 94.9 प्रतिशत तक पहुंच गई है. पूर्ण टीकाकरण का आंकड़ा भी चौंकाने वाला है. 1992-93 में जहां यह मात्र 21.1 प्रतिशत था, वहीं 2024-25 में यह बढ़कर 91.8 प्रतिशत हो गया है.

स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर ने कहा कि पिछले दो वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बहुआयामी प्रयास किए गए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम अब स्पष्ट रूप से सामने आ रहे हैं. प्रदेश सरकार ने पिछले दो वर्षों में स्वास्थ्य अवसंरचना पर भारी निवेश किया है. चिकित्सा शिक्षा विभाग में 10,540 करोड़ रुपए से 186 नए संस्थान बन रहे हैं. अस्पतालों में 6400 नए बेड जोड़े गए हैं. राज्य सरकार ने बजट में भी स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है. तीन बजटों में लगातार बढ़ता बजट राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि ये केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि लाखों बच्चों और माताओं को मिला नया जीवन है.

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स्वास्थ्य संरचना में ऐतिहासिक निवेश: चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास सुनिश्चित किए हैं. चिकित्सा शिक्षा विभाग में करीब 10 हजार 540 करोड़ रुपए की लागत से 186 नए चिकित्सा संस्थान बनाए जा रहे हैं. उन्होंने बताया कि विगत दो वर्षों में अस्पतालों में 6400 बेड की वृद्धि की गई है. वर्तमान सरकार ने 6 नई पीएचसी, 84 सीएचसी, 61 उप जिला अस्पताल, 14 जिला अस्पताल, 18 सैटेलाइट हॉस्पिटल खोले हैं. इसके साथ ही, राज्य में जांच सेवाओं का व्यापक विस्तार करते हुए 42 मॉडल लैब, 135 हब लैब और 1333 स्पोक लैब स्थापित की गई हैं, जिससे जांच सेवाएं तेज, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण बनी हैं.

बजट में भी महत्वपूर्ण घोषणाएं: राज्य सरकार ने बजट में चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध सभी अस्पतालों में 100 करोड़ रुपए की लागत से अटल आरोग्य फूड कोर्ट खोलने तथा जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा एवं जोधपुर के मेडिकल कॉलेजों के मुख्य अस्पतालों में 500 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक विश्राम गृह बनाने की घोषणा की है. इससे रोगियों एवं उनके परिजनों को बड़ी राहत मिलेगी. अस्पतालों में सुरक्षा मानकों को सुदृढ़ करने के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से फायर सेफ्टी एवं अन्य सुरक्षा कार्य किए जाएंगे.

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लगातार बढ़ा राजस्थान में स्वास्थ्य बजट: मंत्री खींवसर का कहना था कि राजस्थान में विगत तीन बजटों में स्वास्थ्य के क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है. वर्तमान सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2024-25 में 27 हजार 713 करोड़, 2025-26 में 31 हजार 880 करोड़ तथा 2026-27 में 32 हजार 531 करोड़ रुपए का बजट स्वास्थ्य क्षेत्र को दिया गया है. बजट में हो रही यह वृद्धि राज्य सरकार की स्वास्थ्य के क्षेत्र के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाती है.

जीरियाट्रिक सेवाओं को बेहतर बनाने के प्रयास: राज्य सरकार द्वारा पैलिएटिव केयर सेवाओं का भी विस्तार किया गया है. दुर्लभ बीमारियों के उपचार के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है. स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहन देने के लिए निरामय राजस्थान, जीरियाट्रिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए रामाश्रय वार्ड, टाइप-1 डायबिटीज की रोकथाम एवं उपचार के लिए हर जिले में मिशन मधुहारी के तहत क्लिनिक, कैंसर से बचाव के लिए स्वस्थ नारी चेतना अभियान जैसे नवाचारों ने भी प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया है.

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स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र खींवसर
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