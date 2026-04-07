विश्व स्वास्थ्य दिवस :सेहत के लिए तीन बड़े खतरे-स्क्रीन, स्मोकिंग और स्ट्रेस, जानिए बदलती लाइफ स्टाइल के जोखिम
आज की सबसे बड़ी चुनौती बच्चों और युवाओं में बढ़ती मोबाइल निर्भरता है, जो धीरे-धीरे गंभीर स्वास्थ्य समस्या बनती जा रही है.
Published : April 7, 2026 at 7:00 AM IST
उदयपुर: विश्व स्वास्थ्य दिवस पर इस साल दुनिया भर में Healthy Beginnings, Hopeful Futures (स्वस्थ शुरुआत, आशाजनक भविष्य) थीम के साथ सेहत के प्रति जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है. इस थीम का उद्देश्य साफ है अगर बचपन से ही अच्छी आदतें डाली जाएं तो आने वाला भविष्य स्वस्थ और सुरक्षित बनाया जा सकता है. इसी को लेकर उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय के विशेषज्ञों ने बच्चों और युवाओं की बदलती जीवनशैली को लेकर गंभीर चेतावनी दी.
महाराणा भूपाल अस्पताल के अधीक्षक डॉ. आरएल सुमन और वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. तरुण रलोत ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में कहा कि आज की सबसे बड़ी चुनौती बच्चों और युवाओं में बढ़ती मोबाइल निर्भरता है, जो धीरे-धीरे गंभीर स्वास्थ्य समस्या बनती जा रही है.डॉ. सुमन के अनुसार, मोबाइल अब बच्चों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है.घंटों तक स्क्रीन पर रहने से उनकी आंखों पर बुरा असर पड़ता है. नींद प्रभावित होती है. उनका मानसिक विकास बाधित होता है.कई मामलों में बच्चों की एकाग्रता कमजोर हो रही है. वे सामाजिक रूप से भी अलग-थलग पड़ने लगे हैं.
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मस्तिष्क पर प्रभाव: डॉ. तरुण रलोत ने बताया कि तकनीक पूरी तरह गलत नहीं है, लेकिन उसका सीमित और सही उपयोग जरूरी है. ऑनलाइन पढ़ाई, जानकारी और स्किल डेवलपमेंट के लिए मोबाइल उपयोगी है, लेकिन जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों के दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव डालता है.इससे चिड़चिड़ापन, गुस्सा और डिप्रेशन जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं.
नशा बन सकता खतरा: उन्होंने कहा कि कम उम्र में नशे की गिरफ्त खतरनाक ट्रेंड है. विशेषज्ञों ने बताया कि आजकल कम उम्र में ही बच्चे स्मोकिंग गुटका और अन्य नशे की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जो बेहद चिंताजनक है. इसका असर सीधे दिमाग की कार्यप्रणाली पर पड़ता है. लंबे समय में गंभीर मानसिक और शारीरिक बीमारियां पैदा होती हैं. डॉ. सुमन ने चेताया कि गुटका और तंबाकू मुंह के कैंसर का सबसे बड़ा कारण है, जबकि स्मोकिंग से फेफड़े और हृदय दोनों प्रभावित होते हैं. युवाओं को यह समझना होगा कि थोड़ी सी लापरवाही जीवनभर की बीमारी में बदल सकती है.
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अभिभावकों की भूमिका बेहद अहम: डॉक्टरों ने माना कि बच्चों को सही दिशा देने में अभिभावकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है. बच्चों के साथ समय बिताएं. उनकी दिनचर्या समझें. मोबाइल और इंटरनेट के उपयोग पर नियंत्रण रखें. खेलकूद, योग और अन्य शारीरिक गतिविधियों को बढ़ावा दें. बच्चों से खुलकर बातचीत करें, ताकि वे गलत आदतों से दूर रहें.
आम के लिए संदेश: डॉ. सुमन और डॉ. रलोत ने कहा कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता ही सबसे बड़ी दवा है. यदि आज बच्चों और खुद की सेहत का ध्यान रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी को बेहतर और स्वस्थ जीवन दे पाएंगे. विश्व स्वास्थ्य दिवस केवल एक दिन नहीं, बल्कि याद दिलाने का मौका है कि स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर ही हम अपने और अपने परिवार के भविष्य को सुरक्षित बना सकते हैं.
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