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सोशल मीडिया डॉक्टर से अलर्ट! बीमारी ठीक होने की जगह हो न जाए और गंभीर, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आप भी सचेत हो जाइए और खुद का डॉक्टर मत बनिए, नहीं तो आपका इलाज आपको और बीमार कर देगा.

विश्व स्वास्थ्य दिवस.
विश्व स्वास्थ्य दिवस. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 7:43 PM IST

8 Min Read
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वाराणसी : आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है. इस खास दिन पर हर कोई स्वास्थ्य के बारे में बातें करता है. स्वास्थ्य को लेकर अब लोग सजग भी हैं, छोटी-छोटी दिक्कतों पर लोग अस्पताल पहुंचते हैं और डॉक्टर से सलाह भी लेते हैं, लेकिन कई बार आपकी सावधानी आपके लिए ही खतरा बन जाती है. यह बातें इस समय इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब हर कोई खुद को डॉक्टर समझने लगा है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वजन कम करने, किडनी की बीमारियों को ठीक करने, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों को झट से दुरुस्त करने के साथ ही सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी नॉर्मल बीमारियों के लिए तरह-तरह की चीजें बताने और गूगल प्लेटफॉर्म पर इसे सर्च करने को लेकर लोगों में काफी गंभीरता देखने को मिलती है.

सोशल मीडिया डॉक्टर से रहें बचकर. (Video Credit; ETV Bharat)

गूगल पर करते हैं तलाश : लोग एक मुंह में छोटे से छाले के होने के बाद कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की टेंशन में परेशान होने लगते हैं और गंभीर बीमारियों का इलाज भी घर पर गूगल के बताए तरीकों से करने लगते हैं, लेकिन ऐसे में अगर आप यह गलतियां कर रहे हैं तो आप अपने स्वास्थ्य को सुधारने नहीं, बल्कि और भी गंभीर बीमारियों की चपेट में आने की तैयारी कर रहे हैं. इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आप भी सचेत हो जाइए और खुद का डॉक्टर मत बनिए, नहीं तो आपका इलाज आपको दुरुस्त नहीं बल्कि और बीमार कर देगा.

मरीज बताते हैं इलाज का तरीका : वरिष्ठ होम्योपैथी डॉक्टर और चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनिल कुमार गुप्ता का कहना है, हमारे यहां आने वाले मरीज हमें ही इलाज करने का तरीका बताने लगते हैं. यह बहुत शॉकिंग है, आज अगर कोई मरीज आता है और हम उसे दवा लिख कर देते हैं, तो वह हमसे ही सवाल पूछता है कि यह दवा हमारे इस इलाज के लिए सही है या नहीं? या फिर इस दवा के सेवन से हमारे इस अंग पर कोई असर तो नहीं आएगा?

डॉक्टर्स का कहना है कि सोशल मीडिया से बच कर रहें.
डॉक्टर्स का कहना है कि सोशल मीडिया से बच कर रहें. (Photo Credit; ETV Bharat)

मोबाइल ठीक नहीं और बीमार कर देगा : यह हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल मूवमेंट होता है, क्योंकि एक डॉक्टर अपनी पूरी पढ़ाई और पूरे एक्सपीरियंस के बाद ही मरीजों का इलाज करता है. मुझे इतने साल हो गए इलाज करते हुए, अगर मरीज मोबाइल पर जानकारी लेकर मुझे किसी बीमारी और दवा के बारे में जानकारी पूछता है तो मुझे गुस्सा भी आता है और तरस भी, क्योंकि मोबाइल पर डॉक्टर बनकर अपना इलाज करना आपको ठीक नहीं बल्कि और बीमार करने का काम करेगा.

पेशेंट गूगल पर दवा करता है सर्च : डॉक्टर अनिल का कहना है कि अब तो स्थित यह है कि अगर एक किडनी में स्टोन होने पर पेशेंट को हम सलाह देते हैं, दवा लिखते हैं तो वह गूगल पर सर्च करके अपना इलाज अपने से करने लगता है, जो सही नहीं है. छोटे-छोटे शरीर के हिस्सों में होने वाली दिक्कतों में लोग डॉक्टर के पास जाने से पहले गूगल से ही दवा लेकर इलाज शुरू कर देते हैं, जो कहीं ना कहीं से उनको और भी बीमार बनाने और गंभीर बीमारियों की चपेट में लाने का काम करता है.

टेंडेंसी बहुत खतरनाक : मंडलीय चिकित्सालय के इमरजेंसी इंचार्ज डॉ. जयेश मिश्रा का कहना है कि यह टेंडेंसी बहुत खतरनाक रूप लेती जा रही है. हमारे पास दिन भर में कई ऐसे मरीज आते हैं. इमरजेंसी स्थिति में जो गूगल के जरिए या सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म के जरिए बताया तरीकों से इलाज करते हैं और जब वह इमरजेंसी कंडीशंस में पहुंच जाते हैं, तो परिवार के लोग लेकर यहां आते हैं. ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने से खुद के डॉक्टर मत बनिए.

सोशल मीडिया पर विश्वास नहीं करें : हर बीमारी के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर हैं. सरकारी अस्पतालों में भी बहुत अच्छी सुविधाएं हैं. अगर आप प्राइवेट की तरफ नहीं जाना चाहते, तो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर से सलाह लीजिए, लेकिन छोटी-छोटी बीमारियों के लिए सोशल मीडिया पर विश्वास मत कीजिए, वह हर बार सही नहीं होती. हां यह माना जा सकता है कि 100 में से दो केस ऐसे हो जिनका फायदा हुआ हो, लेकिन 98 कैस सोशल मीडिया के जरिए इलाज के बाद बिगड़ ही जाते हैं.

घरेलू तरीके नुकसान भी पहुंचाते हैं : डॉ. जयेश का कहना है कि कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि अब वेट लॉस के लिए तरह-तरह के घरेलू तरीके बताए जाते हैं. दवाइयां बताई जाती हैं, जबकि आपके अंदर होने वाले हार्मोनल डिसबैलेंस या फिर अंदर शुगर या अन्य बीमारियों के दौरान घरेलू तरीके कई बार और नुकसान पहुंचा देते हैं और वेट लॉस जैसी जर्नी में दवाओं का बहुत बड़ा असर नहीं होता है.

बेवजह स्क्रोलिंग ना करें : इसलिए सोशल मीडिया पर चल रहे भ्रामक प्रचार और अपनी जानकारी को अपडेट करने के लिए बेवजह स्क्रोलिंग ना करे. रील और जानकारी पर जो सोशल मीडिया पर उपलब्ध है उन पर भरोसा ना करें एक्सपर्ट की सलाह लिए बिना कोई भी काम उचित नहीं है, क्योंकि यह आपको कहीं ना कहीं से नुकसान ही पहुंचाएगा फायदा नहीं.

60% से ज्यादा मरीज एंजायटी के शिकार : मंडलीय अस्पताल के क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ. रविंद्र यादव का कहना है कि हम तो अब इस बात को लेकर गंभीर है कि आखिर में यह हो क्या रहा है. 60% से ज्यादा आने वाले मरीज एंजायटी का शिकार हो रहे हैं. हम प्रतिदिन 20 से 25 ऐसे लोगों को हैंडल कर रहे हैं, जो अपनी छोटी-छोटी बीमारियों के लिए मोबाइल पर डिपेंड हो रहे हैं. लोग मोबाइल के जरिए अपनी बीमारियों को ठीक करने का प्रयास करते हैं.

मोबाइल डिप्रेशन की बड़ी वजह : स्थिति बिगड़ने लगती है तो वह टेंशन में चले जाते हैं, रात को सोते नहीं है. देर रात तक मोबाइल पर अपनी बीमारियों को ठीक करने का उपाय तलाशते हैं और स्थिति बिगड़ने के बाद जब हमारे टच में आते हैं, तब हम उनकी साइकोलॉजिकल चीजों को पड़कर उनकी काउंसलिंग शुरू करते हैं. तब यह पता चलता है कि वह मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि ऐसा करना कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि मोबाइल फोन आपको डिप्रेशन में ले जाने की बड़ी वजह बन जाता है.

गलत सोचने से और हो जाते हैं बीमार : कई बार ऐसी स्थिति होती है जो मरीज अपनी बीमारियों के बारे में नहीं जानना चाहता, वह भी उसको मोबाइल से पता चल जाता है. डॉक्टर कई बार चीजों को छुपाते हैं और मरीज का इलाज करते रहते हैं, ताकि वह सही हो लेकिन वह अपनी बीमारियों के बारे में ज्यादा जानने के चक्कर में उन चीजों को भी जान बैठता है जो उसे नहीं पता होनी चाहिए, जो उसको एंजायटी की तरफ ले जाती हैं और बीमारी की स्थिति में वह गलत सोचने के कारण और भी बीमार हो जाता है.

इन बातों का रखें ध्यान

  • वेट लॉस के लिए किसी भी गोली लिक्विड डाइट या फिर घरेलू तरीकों का इस्तेमाल न करें.
  • एक्सरसाइज और योग पर भरोसा करें ना की दवा और प्रोटीन पर.
  • सोशल मीडिया पर खाना छोड़कर ज्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल करने की जानकारी आपको किडनी फेलियोर की तरफ ले जा सकती है.
  • वजन कम करने के लिए घरेलू चीजों का मिश्रण तैयार करके उसका सेवन उचित है, लेकिन हार्मोनल डिसबैलेंस और कोई अन्य बीमारी की वजह से इसका सेवन सही नहीं है.
  • ब्लैक कॉफी, ब्लैक टी अन्य वेट लॉस के लिए बताए जाने वाले तरीके आपको और भी परेशान कर सकते हैं, क्योंकि इसे कब कितनी मात्रा में लेना है यह जानकारी होना जरूरी है.
  • किडनी हार्ट जैसी बीमारियों में सोशल मीडिया पर स्क्रोलिंग या जानकारी लेना आपके लिए बेहद घातक हो सकता है
  • किडनी जैसी गंभीर बीमारी में पेड़ के पत्ते और अन्य चीजों का काढ़ा बनाकर पीने की जानकारियां सोशल मीडिया पर वायरल है, इसका इस्तेमाल कभी ना करें.
  • खानपान संबंधी जानकारी के लिए डायटिशियन से संपर्क करें ना कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध जानकारी से अपना डायट प्लान बना लें.

दवाओं का असर जानने की नहीं करें कोशिश

  • डॉक्टर से मिलने के बाद प्रिस्क्रिप्शन में लिखी दावों की जानकारी भी लोग सोशल मीडिया पर तलाशते हैं.
  • कौन सी दवा क्या असर करेगी, उसका क्या नुकसान और फायदा है यह जानकारी लेकर ही दवा लेते हैं.
  • दवा का डोज भी अपने हिसाब से सोशल मीडिया पर देखकर डिसाइड कर लेते हैं.
  • डॉक्टर प्रिसक्राइब की हुई दवा ही लें. सोशल मीडिया पर जानकारी और दावों का सिलेक्शन आपको और नुकसान पहुंचाएगा.

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