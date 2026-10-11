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रफी और बेगम अख्तर जैसे कोहिनूर देने वाले किराना घराना को क्यों भूल रहा जमाना?

रफी जैसे कोहिनूर देने वाले किराना घराने को, भुला दिया जमाना ( Photo Credit: ETV Bharat )

शामली: इतिहास के पन्नों में सिमट कर धुंधला होता किराना घराना, कभी अपनी शास्त्रीय संगीत की धुन पर दुनिया को मंत्रमुग्ध करता था, जिसकी मधुर लय और भावपूर्ण राग सुनने के लिए मुसाफिर ठहर जाया करते थे, उस्ताद अब्दुल करीम खान की सुरीली आवाज दिल छू लेती थी, "मल्लिका-ए-ग़ज़ल" बेगम अख्तर की तान पर आशिकों की धड़कने बढ़ जाती थी. एक से एक कोहिनूर देने वाला किराना घराना आज खुद गुमनामी के दहाने पर खड़ा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है.

उस्ताद अब्दुल करीम खान और उस्ताद अब्दुल वाहिद खान द्वारा सींचा गया यह महान घराना, जिसने भारतीय शास्त्रीय संगीत को पंडित भीमसेन जोशी , गंगूबाई हंगल, रोशन आरा बेगम, जैसे अंमोल हीरे दिए, आज वही घराना सुरों की कद्रदानों की कमी और संरक्षण के अभाव में अपनी पहचान के लिए पग-पग संघर्ष कर रहा है.

किराना घराने के जनक उस्ताद अब्दुल करीम खां का जन्म 10 नवंबर 1872 को काले खां के घर में हुआ था. उन्होंने अपने पिता और चचा नन्हे खां से संगीत का फन सीखा. वह वोकल्स और सारंगी के अलावा वीणा (बीन) सितार तथा तबला भी जानते थे, यही वजह है कि संगीत की दुनिया में आज भी उनका नाम बाअदब लिया जाता है.

कहते हैं कि रफी साहब की संगीत की इब्तिदाई शिक्षा इसी घराने से हुई थी. किराना घराना ने ही उन्हें आवाज का जादूगर बनाया. जो सिर्फ आवाज नही, बल्कि मुकम्मल अहसास थी. उनके सुरों में जो कशिश, सादगी और गहराई थी, वह सदियों में किसी एक को नसीब होती है. उन्होंने जब खुशी के गीत गाए तो पैर थिरक उठे, जमाना झुम उठा. दर्द गाए तो आंखें नम हो गईं. भजन से लेकर, कौवाली तक, रोमांटिक से लेकर देशभक्ती तक हर सांचे में रफी साहब ने अपने फन और आवाज से दुनिया को चौंकाया.

दुनिया में जब भी कहीं संगीत का जिक्र होता है, तो किराना घराने का नाम स्वर्णिम अक्षरों में मिलता है. किराना घराना ने गीत, संगीत से लेकर, तबला वादन, सारंग वादन के कई नामचीन हस्तियां पैदा की, जो अपने वक्त के सबसे बड़े फंकार हुए, इसी घराने ने मोहम्मद रफी, प्रभा अत्रे और बेगम अख्तर जैसे फंकार के रुप में कोहिनूर भी पैदा किए.

गुमनामी के दहाने पर खड़ा आखिरी सांसें गिन रहा किराना-घराना (Photo Credit: ETV Bharat)

मजेदार बातें:

लोग कहते हैं कि एक बार हिंदी और बंगाली सिनेमा के प्रसिद्ध गायक मन्ना-डे कैराना आए, कैराना में दाखिल होने से पहले ही उन्होंने अपने जूते उतार कर हाथ में ले लिए, फिर नंगे पांव चलकर कैराना की मिट्टी को माथे पर लगाया. जब लोगों ने पूछा कि उस्ताद ऐसा क्यों? तो उन्होंने बड़े नर्म लहजे में कहा, "यह धरती संगीतकारों के लिए तीर्थ है. यहां जूता पहन कर चलना गुस्ताखी होगी", उस्ताद अब्दुल करीम खां के कोई संतान नहीं था, इसलिए वह कैराना छोड़कर महाराष्ट्र चले गए. 27 अक्टूबर 1937 में उनका निधन हो गया और किराना घराना उपेक्षा का शिकार.

मन्ना-डे जैसे गायक भी किराना घराने में अदब से दाखिल होते थे (Photo Credit: ETV Bharat)

वर्ष 2019 में कैराना के विधायक नाहिद हसन ने किराना घराने को पहचान दिलाने का बीड़ा उठाया. उन्होंने इस मशहूर घराने की बात सदन में उठाते हुए सरकार से किराना-घराना को सहेजने की मांग की. इसके बाद संयुक्त सचिव उमा द्विवेदी ने प्रशासन से उस्ताद अब्दुल करीमां की पुश्तैनी संपत्ति का ब्यौरा मांगा, जिसे अधिग्रहण कर म्यूजियम एवं स्मारक बनाने की घोषणा की जा सके.

पहचान के लिए संघर्ष करता नवाब तालाब (Photo Credit: ETV Bharat)

शासन से पत्र जारी होने के बाद मई 2023 को नगरपालिका और तहसील प्रशासन की ओर से किराना घराने की संपत्ति की तलाश शुरू की गई. कुछ दिनों तक संपत्ति के बारे में जानकारी की जाती रही, लेकिन कुछ पता नहीं चला. इसी कारण न म्यूजियम बन पाया और न ही स्मारक. हालांकि, बताया जाता है कि 90 के दशक में मोहल्ला आलकलां लालकुआं में किराने घराने के सुर ताल सुनाई पड़ती थी, वहां आज भी मकान है. जिसमें किरायेदार रहते हैं.

पंडित भीमसेन जोशी किराना घराने के बड़े कलाकार थे (Photo Credit: ETV Bharat)

किराना घराने से जुड़े लोग अब शामली में नहीं रहते, जो मकान थे वो अब खंडहर में तब्दील हो चुके हैं. मकान पर ताला लगा तो उसी के आगे लोग अपना मकान बनाकर रहने लगे. किराना घराने से जो फनकार निकले और संगीत की दुनिया में अपना नाम रौशन किया, वह भी अब महज इतिहास के पन्नों में ही सिमट कर रह गए हैं.

शास्त्रीय संगीत किराना घराने की पहचान थी (Photo Credit: ETV Bharat)

किराना घराने की जहां से शुरआत हुई, वहां के नवाब मुकरर्म खा ने कैराना में एक नवाब दरवाजा और नवाब तालाब बनवाया, जो अब अपने बदहाली पर आंसू बहा रह है. तालाब पर गंदगी का अंबार है, तो वही नवाब दरवाजे पर लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है और बाकी जो खाली जगह थी उस पर भी कब्ज़ा कर लोगों ने मकान बना लिया है.

किराना घराना बदहाली के दहाने पर (Photo Credit: ETV Bharat)

किराना घराने के बारे में जानकारी रखने वाले रियासत अली बताते हैं कि किराना घराना से जुड़े लोग अब यहां नही रहते. वह काफी सालो पहले ही यहां से अपने मकान छोड़कर चले गए. क्योंकि जो कला उनके अंदर थी उसकी किसी ने कद्र नही की. यहां के लोगों ने उस कला के प्रति कोई रूचि नही दिखाई और नही किसी ने उस कला को आगे बढ़ाया. यहां के स्थानीय प्रशासन और नेताओं की अगर बात करें तो उन्होंने भी इस कला से जुड़ी किसी भी धरोहर को संजोने की कभी कोशिश नही की.

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