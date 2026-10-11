रफी और बेगम अख्तर जैसे कोहिनूर देने वाले किराना घराना को क्यों भूल रहा जमाना?
गुमनामी के मुहाने पर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा किराना-घराना. पढ़िए, इरफान के संपादन में पंकज मलिक की खास रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 11:58 AM IST
शामली: इतिहास के पन्नों में सिमट कर धुंधला होता किराना घराना, कभी अपनी शास्त्रीय संगीत की धुन पर दुनिया को मंत्रमुग्ध करता था, जिसकी मधुर लय और भावपूर्ण राग सुनने के लिए मुसाफिर ठहर जाया करते थे, उस्ताद अब्दुल करीम खान की सुरीली आवाज दिल छू लेती थी, "मल्लिका-ए-ग़ज़ल" बेगम अख्तर की तान पर आशिकों की धड़कने बढ़ जाती थी. एक से एक कोहिनूर देने वाला किराना घराना आज खुद गुमनामी के दहाने पर खड़ा अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है.
उस्ताद अब्दुल करीम खान और उस्ताद अब्दुल वाहिद खान द्वारा सींचा गया यह महान घराना, जिसने भारतीय शास्त्रीय संगीत को पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, रोशन आरा बेगम, जैसे अंमोल हीरे दिए, आज वही घराना सुरों की कद्रदानों की कमी और संरक्षण के अभाव में अपनी पहचान के लिए पग-पग संघर्ष कर रहा है.
दुनिया में जब भी कहीं संगीत का जिक्र होता है, तो किराना घराने का नाम स्वर्णिम अक्षरों में मिलता है. किराना घराना ने गीत, संगीत से लेकर, तबला वादन, सारंग वादन के कई नामचीन हस्तियां पैदा की, जो अपने वक्त के सबसे बड़े फंकार हुए, इसी घराने ने मोहम्मद रफी, प्रभा अत्रे और बेगम अख्तर जैसे फंकार के रुप में कोहिनूर भी पैदा किए.
कहते हैं कि रफी साहब की संगीत की इब्तिदाई शिक्षा इसी घराने से हुई थी. किराना घराना ने ही उन्हें आवाज का जादूगर बनाया. जो सिर्फ आवाज नही, बल्कि मुकम्मल अहसास थी. उनके सुरों में जो कशिश, सादगी और गहराई थी, वह सदियों में किसी एक को नसीब होती है. उन्होंने जब खुशी के गीत गाए तो पैर थिरक उठे, जमाना झुम उठा. दर्द गाए तो आंखें नम हो गईं. भजन से लेकर, कौवाली तक, रोमांटिक से लेकर देशभक्ती तक हर सांचे में रफी साहब ने अपने फन और आवाज से दुनिया को चौंकाया.
किराना घराने के जनक उस्ताद अब्दुल करीम खां का जन्म 10 नवंबर 1872 को काले खां के घर में हुआ था. उन्होंने अपने पिता और चचा नन्हे खां से संगीत का फन सीखा. वह वोकल्स और सारंगी के अलावा वीणा (बीन) सितार तथा तबला भी जानते थे, यही वजह है कि संगीत की दुनिया में आज भी उनका नाम बाअदब लिया जाता है.
मजेदार बातें:
लोग कहते हैं कि एक बार हिंदी और बंगाली सिनेमा के प्रसिद्ध गायक मन्ना-डे कैराना आए, कैराना में दाखिल होने से पहले ही उन्होंने अपने जूते उतार कर हाथ में ले लिए, फिर नंगे पांव चलकर कैराना की मिट्टी को माथे पर लगाया. जब लोगों ने पूछा कि उस्ताद ऐसा क्यों? तो उन्होंने बड़े नर्म लहजे में कहा, "यह धरती संगीतकारों के लिए तीर्थ है. यहां जूता पहन कर चलना गुस्ताखी होगी", उस्ताद अब्दुल करीम खां के कोई संतान नहीं था, इसलिए वह कैराना छोड़कर महाराष्ट्र चले गए. 27 अक्टूबर 1937 में उनका निधन हो गया और किराना घराना उपेक्षा का शिकार.
किराना घराने की जहां से शुरआत हुई, वहां के नवाब मुकरर्म खा ने कैराना में एक नवाब दरवाजा और नवाब तालाब बनवाया, जो अब अपने बदहाली पर आंसू बहा रह है. तालाब पर गंदगी का अंबार है, तो वही नवाब दरवाजे पर लोगों ने कब्ज़ा कर लिया है और बाकी जो खाली जगह थी उस पर भी कब्ज़ा कर लोगों ने मकान बना लिया है.
ये भी पढ़ें: ध्रुपद गायकी- बहराम खान डागर की विरासत को संभालती 20 वीं पीढ़ी