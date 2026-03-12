ETV Bharat / state

वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक: 40 साल से ज्यादा उम्र होने पर जरूर कराएं आंखों की जांच, भारत में करीब 1.2 करोड़ लोग ग्लूकोमा से प्रभावित

वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक ( ETV Bharat ( File Photo ) )