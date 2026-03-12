वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक: 40 साल से ज्यादा उम्र होने पर जरूर कराएं आंखों की जांच, भारत में करीब 1.2 करोड़ लोग ग्लूकोमा से प्रभावित
विश्व ग्लूकोमा सप्ताह (8 से 14 मार्च) के अवसर पर नेत्र रोग विशेषज्ञों ग्लूकोमा से स्थाई अंधेपन के खतरे के प्रति जागरूक किया गया.
Published : March 12, 2026 at 1:57 PM IST
नई दिल्ली: वर्ल्ड ग्लूकोमा वीक के अंतर्गत नेत्र रोग विशेषज्ञों ने ग्लूकोमा से होने वाले स्थाई अंधेपन के खतरे के प्रति लोगों को जागरूक किया. इस दौरान प्रमुख ग्लूकोमा विशेषज्ञों और नेत्र चिकित्सकों को एक मंच पर लाया गया, ताकि रोग के कारण होने वाली दृष्टि हानि को रोकने के लिए शीघ्र पहचान, नियमित नेत्र जाँच और समय पर उपचार के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके.
इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में एम्स आरपी सेंटर की प्रोफेसर रहीं डॉ. रमनजीत सिहोता ने रोगी शिक्षा और दीर्घकालिक देखभाल के महत्व को रेखांकित किया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 40 साल से ज्यादा की उम्र होने पर हर व्यक्ति को अपनी आंखों की जांच हर साल जरूर करानी चाहिए ताकि आंखों में किसी भी तरह का दृष्टि दोष होने पर समय पर उसका उपचार किया जा सके. उन्होंने यह भी कहा कि ग्लूकोमा के प्रबंधन में आजीवन निगरानी और उपचार का पालन आवश्यक है. रोग के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाकर और नेत्र विशेषज्ञों से समय पर परामर्श को प्रोत्साहित करके अपरिवर्तनीय दृष्टि हानि को रोका जा सकता है.
भारत में ग्लूकोमा से करीब 1.2 करोड़ लोग प्रभावित: चर्चा के दौरान नेत्र रोग विशेषज्ञों ने बताया कि भारत में ग्लूकोमा से अनुमानित 1.2 करोड़ लोग प्रभावित हैं, जिससे देश विश्व स्तर पर ग्लूकोमा से सर्वाधिक प्रभावित देशों में से एक है. चिंताजनक रूप से, ग्लूकोमा के लगभग 90% मामले अभी भी निदान नहीं हो पाए हैं, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में यह रोग बिना किसी स्पष्ट लक्षण के चुपचाप बढ़ता रहता है. विशेषज्ञों ने इस बात पर भी जोर दिया कि समय पर निदान और उपचार के अभाव में ग्लूकोमा स्थाई अंधेपन का कारण बन सकता है. जन स्वास्थ्य चुनौती के रूप में ग्लूकोमा से निपटने की बढ़ती आवश्यकता है, जिसके लिए आम जनता, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और बहु-स्तरीय नेत्र स्वास्थ्य सेवा तंत्र को शामिल करते हुए समन्वित प्रयासों की जरूरत है.
सामूहिक दृष्टिकोण की आवश्यकता: चर्चा का संचालन करते हुए ग्लूकोमा विशेषज्ञ डॉ. देवेन तुली ने रोग के बोझ से निपटने में सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता को रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि ग्लूकोमा से निपटने के लिए चिकित्सकों, नीति-निर्माताओं और जनता को शामिल करते हुए सामूहिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है. जागरूकता को मजबूत करना और स्क्रीनिंग तथा उपचार सेवाओं तक पहुँच को बेहतर बनाना भारत में ग्लूकोमा-संबंधी अंधेपन को कम करने के लिए महत्वपूर्ण होगा.
कैसे होती है और बढ़ती है ग्लूकोमा की बीमारी: वहीं, डॉक्टर श्रॉफ आई चैरिटी हॉस्पिटल की एसोसिएट मेडिकल डायरेक्टर डॉ. सुनीता दुबे ने समय पर निदान के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि ग्लूकोमा अक्सर धीरे-धीरे विकसित होता है और कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिखाता, यही कारण है कि कई मरीज़ों के रोग का तब तक पता नहीं चल पता जब तक कि दृष्टि दोष या लाइलाज अंधापन न हो जाए. उन्होंने कहा कि विशेष रूप से 40 वर्ष की आयु के बाद नियमित नेत्र जाँच शीघ्र पहचान और दृष्टि संरक्षण के लिए आवश्यक है.
डॉ. हर्ष कुमार ने बेहतर जागरूकता और स्क्रीनिंग प्रथाओं की आवश्यकता पर बल दिया. उन्होंने कहा कि ग्लूकोमा एक दीर्घकालिक नेत्र रोग है जो अक्सर अंतःनेत्र दबाव (इंट्राओक्युलर प्रेशर) बढ़ने के कारणऑप्टिक तंत्रिका को क्षति पहुँचाता है. चूंकि यह बीमारी धीरे-धीरे बढ़ती है और प्रारंभिक चरणों में कोई स्पष्ट लक्षण नहीं दिखाती, इसलिए कई व्यक्ति तब तक रोग से अनजान रहते हैं जब तक महत्वपूर्ण दृष्टि हानि न हो जाए.
हालांकि, नियमित नेत्र जांच, समय पर निदान और उचित उपचार के साथ, ग्लूकोमा की प्रगति को अक्सर धीमा किया जा सकता है, जिससे मरीज़ अपनी दृष्टि और जीवन की गुणवत्ता को संरक्षित रख सकें. ऑप्टिक तंत्रिका का मूल्यांकन और इंट्राओक्युलर दबाव (अंतःनेत्र दाब) का मापन सहित नियमित नेत्र जाँच ग्लूकोमा का शीघ्र पता लगाने में मदद कर सकती है. शीघ्र निदान और उचित प्रबंधन के साथ, रोग की प्रगति को अक्सर काफी हद तक धीमा किया जा सकता है.
ये भी पढ़ें-
- दिल्ली में 60 लाख लोग नजर की समस्या से जूझ रहे, WHO की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
- स्लीप हाइजीन में कमी के कारण किसी भी उम्र में हो सकता है ये रोग
- डायबिटीज कंट्रोल करने का रामबाण इलाज 'ये' आसान एक्सरसाइज, जानिए क्या कहती है रिपोर्ट -
- क्या डायबिटीज के मरीजों को साबूदाना खाना चाहिए! व्रत के दौरान क्यों सेवन करते हैं इसका