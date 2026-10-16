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यूपी में 3.63 करोड़ राशन कार्ड; क्या समय से मिल रहा राशन? पढ़िए रिपोर्ट

यूपी में राशन वितरण की पड़ताल ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: सरकार गरीब परिवारों को हर महीने मुफ्त राशन देती है, लेकिन क्या सरकारी राशन हर पात्र परिवार तक पहुंच रहा है? राशन लेने में लोगों को कोई परेशानी तो नहीं हो रही? और जिस व्यवस्था के जरिए करोड़ों लोगों तक अनाज पहुंचाया जा रहा है, उसे चलाने वाले कोटेदारों की स्थिति क्या है? 16 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय खाद्य दिवस के मौके पर ईटीवी भारत ने राजधानी लखनऊ में राशन वितरण की पड़ताल की. इस दौरान कई लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें समय पर राशन मिल रहा है, जबकि एक परिवार में केवाईसी पूरी न होने से एक यूनिट का राशन रुका हुआ है. वहीं, कोटेदारों ने जून से भुगतान नहीं मिलने की बात कही है.

यूपी में राशन वितरण की पड़ताल (Video Credit; ETV Bharat) यूपी में 3.63 करोड़ राशन कार्ड, 78 हजार से ज्यादा दुकानें

प्रदेश में कुल 3,63,73,543 राशन कार्ड दर्ज हैं. इनमें 40,81,014 अंत्योदय और 3,22,92,529 पात्र गृहस्थी कार्ड हैं. इनमें लगभग 14 करोड़ 7 लाख यूनिट दर्ज हैं. प्रदेश में राशन वितरण के लिए 78,350 सरकारी दुकानें हैं. एडिशनल कमिश्नर सप्लाई सत्यदेव के मुताबिक, प्रदेश में 95 फीसदी राशन कार्ड सदस्यों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है, जबकि 5 फीसदी का सत्यापन बाकी है. ई-पॉस मशीन के जरिए 99.85 फीसदी लाभार्थियों को राशन दिया जा रहा है, जबकि 0.15 फीसदी को ओटीपी के माध्यम से राशन वितरण किया जा रहा है. लखनऊ के जिला पूर्ति अधिकारी विजय प्रताप सिंह के मुताबिक, राजधानी में करीब 99 फीसदी ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि नवंबर तक ईकेवाईसी नहीं कराने पर राशन कार्ड स्थायी रूप से रद्द होने का कोई विभागीय आदेश नहीं है. उत्तर प्रदेश में राशन वितरण की स्थिति और विभागीय आंकड़ों को लेकर एडिशनल कमिश्नर सप्लाई सत्यदेव से भी जानकारी ली गई है. उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को हर महीने प्रति यूनिट पांच किलो राशन दिया जाता है. वहीं, अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति परिवार 35 किलो राशन मिलता है. लखनऊ में सात लाख पात्र गृहस्थी कार्ड राजधानी में राशन वितरण की स्थिति के बारे में जिला पूर्ति अधिकारी विकास विजय प्रताप सिंह ने ईटीवी भारत को बताया, जिले में करीब 51 हजार अंत्योदय कार्ड और सात लाख पात्र गृहस्थी कार्ड हैं. इनके तहत करीब 30 लाख यूनिट पर राशन दिया जाता है. बताया कि अंत्योदय कार्ड पर हर महीने 35 किलो राशन मिलता है, जबकि पात्र गृहस्थी कार्ड में हर यूनिट पर पांच किलो राशन दिया जाता है. इसमें दो किलो गेहूं और तीन किलो चावल शामिल है. जिला पूर्ति अधिकारी के मुताबिक, राजधानी में करीब 98 फीसदी राशन वितरण होता है. जिले में 1,190 राशन की दुकानें हैं. उनके बताए आंकड़ों के अनुसार, करीब 15 हजार मीट्रिक टन राशन वितरित किया जाता है. समय पर मिल रहा राशन सरकारी आंकड़ों के बाद ईटीवी भारत की टीम ने राशन की दुकानों पर पहुंचकर लाभार्थियों से बात की. गोमती नगर की एक राशन दुकान पर मिले निशांत यादव ने बताया कि उनके परिवार में पांच यूनिट हैं. उन्हें हर महीने समय पर और तय मात्रा में राशन मिल जाता है. निशांत के मुताबिक, पहले राशन लेने में कुछ परेशानी होती थी, लेकिन अब आसानी से राशन मिल रहा है. उनके लिए राशन की दुकान से अनाज मिलना परिवार के खर्च में राहत देने वाला है. इसी दुकान पर धर्मेंद्र कुमार भी मिले. वह दूसरे जिले के रहने वाले हैं, लेकिन गोमती नगर की राशन दुकान से राशन लेने पहुंचे थे. बताया कि बायोमेट्रिक और राशन कार्ड नंबर के आधार पर उन्हें राशन मिल गया. उनके परिवार में चार यूनिट हैं और चारों के हिस्से का राशन हर महीने मिल जाता है. हालांकि, धर्मेंद्र का कहना है कि महंगाई बढ़ गई है. ऐसे में सरकार को राशन की मात्रा बढ़ाने पर भी विचार करना चाहिए, ताकि परिवारों को और राहत मिल सके.