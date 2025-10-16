ETV Bharat / state

WORLD FOOD DAY: ये हैं हिमाचल के हर जिले के लजीज व्यंजन, यहां मिलती है धुएं से तैयार दाल

Etv Bharat ( Etv Bharat )

शिमला: आधुनिक खानपान के दौर में जब पैक्ड फूड और रेस्टोरेंट कल्चर का चलन बढ़ गया है, तब भी हिमाचल के गांवों में आज भी रसोई से वही पुरानी खुशबू आती है. देसी घी और परंपरा का स्वाद. वर्ल्ड फूड डे यानी की 16 अक्टूबर के मौके पर जानिए हिमाचल के अलग-अलग जिलों के वो पारंपरिक व्यंजन, जो सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि संस्कृति की पहचान भी हैं. शिमला और कुल्लू- सिद्दू राजधानी शिमला और कुल्लू का सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक व्यंजन है सिद्दू. इसे खासतौर पर ठंड के मौसम में बनाया जाता है. गेहूं के आटे से बने सिद्दू में अखरोट, खसखस या सूखे मेवों का भरावन डाला जाता है. भाप में पकने के बाद इसे देसी घी या चटनी के साथ परोसा जाता है. शिमला, रोहड़ू और कोटखाई के इलाकों में सर्दियों के भोज का मुख्य हिस्सा यही होता है. सोलन- माल पुये सोलन जिले में माल पुये (या मालपुए) का चलन खासतौर पर त्योहारों और शादियों में है. गेहूं के आटे या सूजी, गुड़ या चीनी से बने ये मीठे पकवान घी में तले जाते हैं और कभी-कभी इन्हें हलके चाशनी में डुबोया जाता है. त्योहारों पर घरों में इनकी खुशबू की अलग ही मिठास होती है. बिलासपुर- धूईं दाल बिलासपुर की धूईं दाल अपनी खास तकनीक के कारण प्रसिद्ध है. दाल को देसी मसालों के साथ पकाकर उसमें जलती हुई अंगार से धुआं दिया जाता है, जिससे इसमें एक अलग सोंधी महक आती है. यह व्यंजन सर्द मौसम में और भी स्वादिष्ट लगता है और इसके साथ स्थानीय मक्की की रोटी परोसी जाती है. चंबा- राजमा मद्रा चंबा का राजमा मद्रा सिर्फ एक डिश नहीं, बल्कि पहाड़ी भोज की शान है. इसे दही, घी और कई प्रकार के मसालों के साथ धीमी आंच पर पकाया जाता है. पारंपरिक रूप से इसे चंबा, भरमौर और भटियात इलाकों में शादी-ब्याह या देव भोज के दौरान परोसा जाता है. सफेद या लाल चंबा राजमा इसके लिए खास माने जाते हैं.