WORLD FOOD DAY: ये हैं हिमाचल के हर जिले के लजीज व्यंजन, यहां मिलती है धुएं से तैयार दाल

वर्ल्ड फूड डे के मौके पर जानिए हिमाचल की पारंपरिक थाली का स्वाद.

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 16, 2025 at 7:42 AM IST

शिमला: आधुनिक खानपान के दौर में जब पैक्ड फूड और रेस्टोरेंट कल्चर का चलन बढ़ गया है, तब भी हिमाचल के गांवों में आज भी रसोई से वही पुरानी खुशबू आती है. देसी घी और परंपरा का स्वाद. वर्ल्ड फूड डे यानी की 16 अक्टूबर के मौके पर जानिए हिमाचल के अलग-अलग जिलों के वो पारंपरिक व्यंजन, जो सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि संस्कृति की पहचान भी हैं.

शिमला और कुल्लू- सिद्दू

राजधानी शिमला और कुल्लू का सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक व्यंजन है सिद्दू. इसे खासतौर पर ठंड के मौसम में बनाया जाता है. गेहूं के आटे से बने सिद्दू में अखरोट, खसखस या सूखे मेवों का भरावन डाला जाता है. भाप में पकने के बाद इसे देसी घी या चटनी के साथ परोसा जाता है. शिमला, रोहड़ू और कोटखाई के इलाकों में सर्दियों के भोज का मुख्य हिस्सा यही होता है.

सोलन- माल पुये

सोलन जिले में माल पुये (या मालपुए) का चलन खासतौर पर त्योहारों और शादियों में है. गेहूं के आटे या सूजी, गुड़ या चीनी से बने ये मीठे पकवान घी में तले जाते हैं और कभी-कभी इन्हें हलके चाशनी में डुबोया जाता है. त्योहारों पर घरों में इनकी खुशबू की अलग ही मिठास होती है.

बिलासपुर- धूईं दाल

बिलासपुर की धूईं दाल अपनी खास तकनीक के कारण प्रसिद्ध है. दाल को देसी मसालों के साथ पकाकर उसमें जलती हुई अंगार से धुआं दिया जाता है, जिससे इसमें एक अलग सोंधी महक आती है. यह व्यंजन सर्द मौसम में और भी स्वादिष्ट लगता है और इसके साथ स्थानीय मक्की की रोटी परोसी जाती है.

चंबा- राजमा मद्रा

चंबा का राजमा मद्रा सिर्फ एक डिश नहीं, बल्कि पहाड़ी भोज की शान है. इसे दही, घी और कई प्रकार के मसालों के साथ धीमी आंच पर पकाया जाता है. पारंपरिक रूप से इसे चंबा, भरमौर और भटियात इलाकों में शादी-ब्याह या देव भोज के दौरान परोसा जाता है. सफेद या लाल चंबा राजमा इसके लिए खास माने जाते हैं.

हमीरपुर- काले चने का खट्टा

हमीरपुर की थाली में काले चने का खट्टा एक जरूरी डिश है. उबले चनों को इमली या अमचूर से खट्टा स्वाद दिया जाता है और इसे मसालों व बेसन की ग्रेवी में पकाया जाता है. यह व्यंजन खासकर नवरात्रों या धार्मिक भोजों में बिना प्याज-लहसुन के तैयार किया जाता है.

किन्नौर- थुकपा और किन्नौरी राजमा

किन्नौर का खानपान तिब्बती संस्कृति से प्रभावित है. यहां का थुकपा (नूडल सूप) सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए खाया जाता है. इसमें सब्जियां, मांस या दालें मिलाई जाती हैं. इसके अलावा किन्नौरी राजमा- लाल, छोटे और गाढ़े स्वाद वाले पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध हैं.

सिरमौर- भिडोली

सिरमौर जिले में भिडोली (या भिंडोली) सावन और त्योहारों के दौरान बनाई जाती है. खासकर मेहमान नवाजी के दौरान भी इसे बनाया जाता है. गेहूं के आटे में माश की दाल की स्टफिंग की जाती है. इसे मीठा और नमकीन दोनों तरह से बनाया जाता है. मीठी भिडोली को गेहूं के आटे और गुड़ साथ में भंग जीरा से तैयार किया जाता है.

मंडी- सेपू बड़ी और बबरू (कांगड़ा)

मंडी का सेपू बड़ी व्यंजन हिमाचल की धाम संस्कृति से जुड़ा है. इसे उड़द दाल की बड़ी बनाकर दही और मसालों की ग्रेवी में पकाया जाता है.मंडी के मंदिरों या त्योहारों में इसे प्रमुखता से परोसा जाता है. वहीं, बबरू (मिठ्ठी पूरी जैसा व्यंजन) यहां के नाश्ते का हिस्सा है. मंडी के अलावा कांगड़ा में भी बबरू को तीज, त्योहार के मौकों पर बनाया जाता है.

इन व्यंजनों की खासियत यह है कि हर जिले का खाना स्थानीय परंपराओं से जुड़ा है. जहां ऊंचाई वाले इलाकों में शरीर को गर्म रखने वाले भोजन बनते हैं. वहीं, निचले क्षेत्रों में हल्के और खट्टे स्वाद का प्रचलन है. वर्ल्ड फूड डे के मौके पर इन परंपराओं को फिर से थाली में लाना न सिर्फ स्वाद का पुनर्जागरण है, बल्कि अपने पहाड़ की जड़ों से जुड़ने का तरीका भी है.

