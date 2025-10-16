ETV Bharat / state

फास्ट फूड के जमाने में हिमाचली धाम का जलवा, कौन से जिले की धाम है सबसे बेस्ट

वर्ल्ड फूड-डे के अवसर पर हम हिमाचल की अलग-अलग धाम के बारे में बताएंगे. हर जिले की अपनी धाम और इसकी एक खास-डिश होती है.

हिमाचली धाम
हिमाचली धाम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 16, 2025 at 3:33 PM IST

5 Min Read
शिमला: आज के फास्ट फूड के दौर में सदियों से पकती आ रही हिमाचली धाम ने अपनी चमक नहीं खोई है. बल्कि अब शादी, विवाह, लंगर से बाहर निकलकर होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट तक पहुंच गई है. बड़ी तेजी से इसका व्यवसायीकरण हुआ है. हिमाचली धाम अब पेट भरने का जरिया नहीं, बल्कि इसकी खुशबू हिमाचली संस्कृति में रची बसी है.

वर्ल्ड फूड डे के अवसर पर हम आपको हिमाचल की अलग-अलग धाम के बारे में बताएंगे. हर जिले की अपनी धाम और इसकी एक खास डिश होती है. धाम बनाने में सबसे अहम योगदान होता है बोटी का, जब धाम बनाई जाती है तो बोटी उस जगह में किसी और को भी नहीं आने देते. पारंपरिक पहनावे में धोती कुर्ता पहनकर सादगी भरा और स्वाद से भरपूर धाम को बनाया जाता है. दरअसल धाम हिमाचल में विवाह शादी, जन्मदिन या अन्य किसी धार्मिक कार्य में परोसा जाने वाला भोजन है, जिसे बोटी नाम का स्पेशलिस्ट कारीगर तैयार करता है. इसमें कई दालें, सब्जियां, चावल शामिल होते हैं.

बलटोई या चरोटी में बनती है हिमाचली धाम
बलटोई या चरोटी में बनती है हिमाचली धाम (ETV Bharat)

कैसे बनती है धाम? ‘गड्ढा खोदकर’ शुरू होती है तैयारी

धाम बनाने का जिम्मा होता है ‘बोटी’ का यानी पारंपरिक रसोइए का. सबसे पहले जमीन में गड्ढा खोदकर वहां आग जलाने की जगह तैयार की जाती है, जिसे चर या अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है. अब इस चर में आग जलाकर फिर पीतल के बड़े-बड़े बर्तनों, जिन्हें ‘बलटोई’ कहा जाता है इन्हें गर्म किया जाता है. इन्ही बर्तनों में धाम तैयार होती है. यही पीतल की बलटोई धाम के स्वाद का असली वजह मानी जाती है, क्योंकि इसमें धीमी आंच पर पकने से मसालों की खुशबू और स्वाद दोनों दुगुने हो जाते हैं. धाम बनाने की तैयारी अक्सर एक दिन पहले से शुरू होती है, और शादी या धार्मिक समारोह के दिन सुबह-सुबह बोटी अपने पारंपरिक वेश धोती और कुर्ता में धाम बनाने के लिए पहुंच जाता है.

बोटी बनाते हैं धाम
बोटी बनाते हैं धाम (ETV Bharat)

पत्तल पर पंगत में परोसी जाती है परंपरा

धाम बनाने के बाद इसे नीचे पंगत में बैठकर पत्तल में खाया जाता है. बोटी एक-एक कर पंगत में सभी को धाम परोसता है. हर निवाला सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि संस्कृति, समानता और एकता का प्रतीक होता है.

कांगड़ी धाम नौ व्यंजनों वाली थाली का जादू

मंडी की मंडयाली धाम, कांगड़ा की कांगड़ी धाम, कुल्लू की कुल्लूवी धाम, चंबा की चंबयाली धाम, बिलासपुर की बिलासपुरी धाम. हर क्षेत्र की धाम अपनी पहचान रखती है. मंडयाली और कांगड़ी धाम सबसे स्वादिष्ट मानी जाती है. कांगड़ा की कांगड़ी धाम बड़ी स्वादिष्ट मानी जाती है. यहां एक ही थाली में चावल के साथ कई तरह की दालें और सब्जियां परोसी जाती हैं. राजमाह मदरा, चने की दाल, माह की दाल, मटर पनीर, छोलियां, खट्टा, अरहर की दाल, कढ़ी और मीठा चावल या बूंदी का मीठा इसमें परोसा जाता है.

हिमाचली धाम
हिमाचली धाम (फाइल फोटो)

मंडयाली धाम

मंडी जिले की मंडयाली धाम पूरी तरह शुद्ध शाकाहारी होती है. कई जगह इसमें न तो प्याज का इस्तेमाल होता है और न ही लहसुन का. धाम को आयुर्वेदिक आहार माना जाता है, क्योंकि इसमें देसी घी, खड़े मसाले और संतुलित दाल-सब्जियों का मेल होता है. मंडी की धाम में राजमाह, मदरा, सेप्पू बड़ी लोगों की पहली पसंद होती है. मंडी के बोटी मुरारी बताते हैं कि 'धाम में स्वाद के साथ आस्था का भी तड़का होता है. मदरों में दूध, घी, दहीं, पालक का इस्तेमाल होता है. मदरा कई प्रकार का होता है, जैसे राजमाह, चने, आलू, रॉंगी और अन्य प्रकार के मदरे होते हैं. हर पकवान परंपरा और प्रेम से पकाया जाता है.'

मंडयाली धाम के प्रमुख व्यंजन हैं, जैसे:

  • मंडयाली धाम
  • बदाणे या कद्दू का मीठा (स्टार्टर)
  • राजमाह मदरा
  • घंडयाली (अरबी)
  • मटर पनीर
  • मूंग, माह और पीली चने की दाल
  • सेपू बड़ी
  • कद्दू-काले चने का खट्टा
  • कढ़ी या झोल

अन्य जिलों में भी बनती है धाम

कुल्लू की धाम को भी पूरी तरह देसी घी में पकाया जाता है. चंबा की चंबयाली धाम में स्थानीय राजमा और दही आधारित व्यंजन प्रसिद्ध हैं. वहीं, बिलासपुर की बिलासपुरी धाम में देसी घी में बनी धुली दाल सबसे प्रसिद्ध है.

पीतल की बलटोई ....

धाम की तैयारी में जो पीतल का बड़ा बर्तन प्रयोग होता है, उसे बलटोई कहा जाता है. यह मिट्टी के सांचे में ढालकर तैयार किया जाता है और इसका वजन 15 से 45 किलो तक होता है. एक बलटोई की कीमत ₹10,000 से ₹25,000 तक होती है. धीमी आंच पर बलटोई में पकने वाला खाना स्वाद में में लाजवाब होता है.

हिमाचली धाम के प्रमुख व्यंजन

  • मंडयाली धाम की सेपू बड़ी और मदरा
  • बिलासपुरी धाम की धुली और धुईं दाल
  • कांगड़ी धाम का अखरोट और चने का खट्टा
  • चंबा में राजमाह का मदरा
  • हमीरपुर धाम में सफेद चने और मठड़ी

अब होटल और रेस्टोरेंट में भी परोसी जा रही धाम

जहां आज तेजी से फास्ट फूड का प्रचलन बढ़ा है. वहीं, हिमाचली धाम ने बाजार में अपनी पकड़ बनाई है और ये लोगों की पसंदीदा भोजन बन चुका है. पहले केवल शादी या उत्सव तक सीमित रहने वाली धाम अब शहरी होटलों और रेस्तरां में भी मिल रही है. हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम ने कई स्थानों पर ‘धाम थाली’ को अपने मेनू में शामिल किया है.

