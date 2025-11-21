इस मछली को कहते हैं टाइगर ऑफ रिवर, ब्यूटी के लिए फेमस है मध्य प्रदेश की स्टेट फिश
मध्य प्रदेश की राजकीय फिश महाशीर को क्यों कहते हैं नदी का बाघ, नर्मदा नदी के लिए वरदान है टोर-टोर फिश या गोल्डन फिश महाशीर.
रिपोर्ट: अखिलेश शुक्ला
शहडोल: 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है. आज हम आपको एक ऐसी मछली के बारे में बताने जा रहे हैं, जो मध्य प्रदेश की स्टेट फिश है. जिसे महाशीर के नाम से जाना जाता है. इस मछली में कई ऐसी खूबियां पाई जाती हैं, जिसकी वजह से इसे नदी का बाघ भी कहा जाता है. ये सिर्फ एक मछली ही नहीं बल्कि राज्य की प्राकृतिक विरासत भी है.
प्राकृतिक विरासत है मछली महाशीर
टीकमगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र के मत्स्य वैज्ञानिक डॉक्टर सत्येंद्र कुमार बताते हैं कि "महाशीर मछली मध्य प्रदेश के जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रजाति है. यह सिर्फ एक मछली नहीं, बल्कि राज्य की प्राकृतिक विरासत और जैव विविधता का भी प्रतीक है. महाशीर मछली जिसे अक्सर पानी का बाघ कहा जाता है. यह विशालकाय और शक्तिशाली मछली है, जो मीठे पानी में पाई जाती है."
एशियाई नदियों में मिलती है महाशीर
डॉक्टर सत्येंद्र कुमार के अनुसार, "महाशीर मछली मुख्य रूप से एशियाई नदियों में मिलती है. खासकर हिमालय की तलहटी और दक्षिण भारत के नदी तंत्र में मिलती है. महाशीर अपने बड़े आकार, सुनहरे रंग और ताकतवर प्रकृति के लिए जानी जाती है. ये मछली कॉर्प परिवार से संबंधित है. यह एक महत्वपूर्ण खेल मछली भी मानी जाती है, क्योंकि इस मछली को खेल के लिए भी पकड़ा जाता है. इसका मीट काफी स्वादिष्ट होता है. बाजार में यह नॉर्मल मछलियों से अपेक्षा काफी महंगी बिकती है."
नर्मदा महाशीर का प्राकृतिक गढ़
फिश वैज्ञानिक डॉक्टर सत्येंद्र कुमार बताते हैं कि "नर्मदा नदी को महाशीर मछली का प्राकृतिक गढ़ माना जाता है. इसका साफ और तेज बहाव वाला पानी महाशीर के सर्वाइव के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है, लेकिन हाल के वर्षों में नदी में प्रदूषण बढ़ने, शिकार और बांध के निर्माण के चलते इनकी आबादी में गिरावट देखी गई है. ऐसे में इनके संरक्षण की आवश्यकता बढ़ गई है. मध्य प्रदेश में महाशीर की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से एक डीप बॉडीड' महाशीर (टोर टोर) है. इसे रेड फिन महाशीर के नाम से भी जाना जाता है. वहीं टोर खुदरी महाशीर (राजा मछली) जिसे 'दक्कन महाशीर' कहते हैं."
क्यों कहा जाता है 'टाइगर ऑफ रिवर'?
महाशीर मछली को नदी का बाघ या टाइगर ऑफ रिवर कहा जाता है. इस बारे में डॉक्टर सत्येंद्र कुमार का कहना हैं कि "महाशीर मछली अपने परिवार कॉर्प की सबसे बड़ी और शक्तिशाली प्रजातियों में से एक है. यह डेढ़ मीटर लंबी और 50 किलोग्राम से भी ज्यादा भारी होती है. यह अपनी ताकत और तेज धारा वाली नदियों में भी आसानी से तैरने की कला के चलते शिकारी से लड़ने की भी क्षमता रखती है.
यह आसानी से जाल में नहीं फंसती, अगर फंस जाती है, तो इसे बाहर निकाला बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अंत तक संघर्ष करती है. महाशीर सर्वाहारी होती है. यह छोटी मछलियों, कीड़ों और अन्य जलीय जीवों का शिकार करती है. इसका यही शिकारी स्वभाव इसे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बाघ की तरह एक शिकारी जीव बनाता है. इसलिए इसे नदी का बाघ भी कहा जाता है."
नदी के स्वास्थ्य का संकेतक है महाशीर
महाशीर मछली इंडिकेटर ऑफ रिवर हेल्थ है. इसे नदी के स्वास्थ्य का संकेतक भी माना जाता है. यह बहुत ही संवेदनशील प्रजाति की होती है, जिसका सीधा संबंध नदी के पारिस्थितिकी तंत्र की शुद्धता से भी है. महाशीर मछली को जीवित रहने और सर्वाइव करने के लिए स्वच्छ ठंडी और उच्च ऑक्सीजन युक्त पानी की आवश्यकता होती है. ये प्रदूषण और तापमान में वृद्धि के प्रति बहुत ही संवेदनशील होती है. अगर नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, तो महाशीर सबसे पहले प्रभावित होने वाली प्रजातियों में से एक होती है.
जैविक थर्मामीटर है महाशीर मछली
यदि किसी नदी में महाशीर मछली की संख्या तेजी से घट रही है, तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि नदी का जल प्रदूषित हो रहा है. उसके प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंच रहा है. इसके अलावा महाशीर मछली एक महत्वपूर्ण खाद्य श्रृंखला का भी हिस्सा है, क्योंकि ये मछली कीड़े और छोटी मछलियों को खाकर नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित भी रखने में मदद करती है. एक तरह से कहा जाए तो महाशीर एक जैविक थर्मामीटर की तरह है, जो नदी के स्वास्थ्य को मापती है. इसका संरक्षण न केवल इस प्रजाति को बचाना है, बल्कि हमारी जल संसाधनों की शुद्धता को भी बनाए रखना है.
राज्य मछली का क्यों मिला दर्जा?
पंडित शंभूनाथ शुक्ल यूनिवर्सिटी के फिशरीज डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर वंदनाराम बताती हैं कि "महाशीर मछली को 26 सितंबर 2011 को मध्य प्रदेश के स्टेट फिश का दर्जा दिया गया. महाशीर मछली जिसका नाम टोर टोर भी है. ये मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है. इसे स्टेट फिश बनाने के पीछे का कारण यह है कि टोर टोर फिश हिलस्ट्रीम रिवर्स में मुख्यता पाई जाती है. हमारे यहां नर्मदा और सोन नदी यह मछली खासकर पाई जाती है."
पॉल्यूशन बढ़ने से खत्म हो रही मछलियां
डॉक्टर वंदनाराम, "वैसे तो नर्मदा नदी में सैकड़ों प्रजातियों के जीव जंतु और मछलियां पाई जाती हैं. ये मछलियां नदी के पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में बड़ी भूमिका निभाती हैं. आज के समय में दिन-ब-दिन पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है. इस पॉल्यूशन के चलते महाशीर फिश को ब्रीडिंग करने में परेशानियां बढ़ रही है. जैसे-जैसे नदी के पानी में पॉल्यूशन बढ़ रहा है. वैसे-वैसे ब्रीडिंग ग्राउंड खत्म होते जा रहे हैं. इसके महाशीर मछलियों की संख्या में गिरावट हो रही है. इन मछलियों को बचाने के उद्देश्य से महाशीर फिश को राजकीय मछली घोषित किया गया है. जिससे कि इस तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा सके."
कितनी उम्र होती है?
असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. वंदनाराम ने बताया कि "टोर टोर महाशीर मछली की उम्र लगभग 15 से 20 साल होती है. प्रजनन के लिए ये बरसात के मौसम में नदी की ऊपरी धाराओं और स्वच्छ जल वाले क्षेत्र में रहना पसंद करती हैं. यह जुलाई और सितंबर के महीने में प्रजनन करती हैं. साफ ठंडी और तेज बहाव वाले पानी में अंडे देती हैं. महाशीर के मुख्य आवास और प्रजनन स्थल अमरकंटक, बरमान घाट, होशंगाबाद और ओंकारेश्वर हैं.
इन नदियों में मिलती हैं महाशीर फिश
नर्मदा, सोन नदी की सहायक नदियां जोहिला, मुड़ना उमरिया, शहडोल, अनूपपुर जिलों की नदियों में भी टोर टोर की कुछ उपस्थिति दर्ज की गई है. ताप्ती की सहायक नदियों में बुरहानपुर और खंडवा इलाके में महाशीर की उपस्थिति कहीं-कहीं मिलती है. इसके अलावा ग्वालियर, मुरैना और शिवपुरी में भी चंबल और इसकी सहायक नदियों में भी महाशीर मछली देखी गई है."