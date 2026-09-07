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काशी में दुनिया का पहला TIME BANK; यहां जमा होती है सेवा, कर्मों का हिसाब-किताब

आखिर यह समय बैंक क्या है? इस पर डॉक्टर निरंजन कहते हैं, समय बैंक एक तरह की पूंजी है. यदि कोई व्यक्ति बैंक से जुड़कर प्रभु जन की सेवा, भोजन वितरण, पुनर्वास, काउंसलिंग जैसे किसी भी कार्य में जितना समय देगा, उतना समय उसके खाते में भविष्य की निधि के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा. भविष्य में जब भी उस व्यक्ति को किसी सहायता की, देखभाल की, अस्पताल ले जाने, उपचार की जरूरत पड़ेगी, उसके द्वारा जमा किए गए समय के अनुसार उसे सेवा दी जाएगी. इस बैंक से अब तक 25 ऐसे लोग जुड़े हुए हैं, जो अलग-अलग काम किया करते थे. रिटायरमेंट के बाद वह अपने समय की पूंजी को जुटाने में लग गए हैं.

आश्रम में फिलहाल 600 से ज्यादा गरीब बुजुर्ग, असहाय, मूकबधिर को आश्रय दिया गया है. खास बात यह कि, इन्हें प्रभुजन और माता जी कहा जाता है. इसी के अनुरूप इनकी सेवा की जाती है. इस बारे में डॉक्टर निरंजन कहते हैं, जब लगातार यहां बुजुर्गों की संख्या बढ़ने लगी तो चिंता हुई कि आखिर उनकी देखभाल को कैसे सुनिश्चित किया जाए. इसी सोच के साथ समय बैंक का विचार आया.

बदलते दौर में हर तरफ भागमभाग है. अपनों तक के लिए रुकने में भी हिचकिचाहट है. फिर दूसरों की सेवा? दरअसल, टाइम बैंक लोगों को भविष्य का आइना दिखाता है. काशी में देश का यह पहला टाइम बैंक है. गंगा तट पर सामने घाट पर 2018 में 'अपना घर आश्रम' की शुरुआत हुई थी. इसी के साथ बना टाइम बैंक. इसकी खासियत ये है कि आप जितना समय दूसरों को देंगे, भविष्य में जरूरत पड़ने पर उतना ही समय आपको मिलेगा. ये सेवा टाइम बैंक में लाए गए ऐसे लोगों की होती है, जिनको अपनो ने छोड़ दिया है. इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं. यहां असहाय, बुजुर्ग, जरूरतमंदों को शरण दी जाती है.

ऐसी ही एक शख्सियत हैं डॉक्टर कुमार निरंजन. लोगों की सेवा का उनका ध्येय पहले ही एक संस्था का आकार ले चुका था, जिसका नाम उन्होंने 'अपना घर आश्रम' रखा. इस कड़ी में उन्होंने इस मुहिम से दूसरे लोगों को जोड़ने के लिए देश का पहला 'टाइम बैंक' खोला. यह बैंक पैसे तो जमा नहीं करता, आपकी सेवा का हिसाब-किताब जरूर रखेगा. यह सेवा आश्रम में रहने वाले बेसहारा, बुजुर्ग लोगों की है. अपनी तरह के इस अनोखे बैंक की क्या है कार्य प्रणाली, कैसे आपकी दी गई सेवा भविष्य निधि के तौर पर काम करती है, कैसे यह बैंक समाज को जोड़ने का काम कर रहा है, इस रिपोर्ट में जानिए...

वाराणसी: कहते हैं, सब समय का फेर होता है. जिनको अपना समझा, उन्होंने ही किनारा कर लिया. जिस घर-परिवार को वे अपना समझते थे, वही बेगाना हो गया. उम्र ढली तो कोई हाथ थामने वाला नहीं मिला. जब सेवा की जरूरत पड़ी तो लाचार निगाहें सहारा ढूंढने लगीं. ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं, बल्कि बढ़ती ही जा रही है. लेकिन, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, जिनके लिए उनकी पूंजी सेवा है. बेसहारों, ठुकराए और लाचार लोगों की मदद करना ही उनका लक्ष्य है.

सराहनीय कार्य (Photo Credit; ETV Bharat)

कैसे खुलता है बैंक में खाता

डॉ. निरंजन बताते हैं, इस बैंक में खाता खुलवाना बहुत आसान है. कोई भी व्यक्ति अपना आधार कॉर्ड या पहचान पत्र, मोबाइल नंबर और एक स्थानीय परिचित का विवरण देने के साथ यहां अपना खाता खोल सकता है. सेवा के लिए उपस्थिति बायोमेट्रिक प्रणाली के जरिए दर्ज होती है. हमारे पास लगातार क्वेरी आ रही है. हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलुरु, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत अलग-अलग राज्यों से लोग यहां आकर के सेवा देने के लिए पूछताछ कर रहे हैं.

कितने लोगों को मिल रही मदद (Photo Credit; ETV Bharat)

किन लोगों को मिल रहा सहारा

डॉ. निरंजन कहते हैं, यह सुविधा सिर्फ यहां रहने वाले बुजुर्गों के लिए ही नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए भी है, जो आर्थिक रूप से समृद्ध हैं. उनके पास उनके दुख-दर्द को बांटने वाला कोई नहीं है. जिनका परिवार विदेश में रहता है या फिर बच्चों ने मुंह मोड़ लिया है. ऐसे में उनके जीवन में अब यह बैंक सहारा बन रहा है और उनकी सेवा का घंटा टाइम क्रेडिट के रूप में उनके खाते में जमा हो रहा है.

जमा पूंजी का हिसाब-किताब (Photo Credit; ETV Bharat)

लोग स्वेच्छा से दे रहे सेवा

इस बैंक में अपना खाता खुलाकर सेवा देने वाले निर्मल चौधरी कहते हैं, उनके दोनों बेटे अमेरिका में बसे हैं. उन्होंने अपने भविष्य को देखते हुए इस आश्रम में खाता खुलवाया है. वे प्रभुजनों की सेवा करते हैं. कहते हैं, इसके दो फायदे हैं. एक तो वह व्यस्त रहते हैं और उनके बीच में स्वस्थ भी रहते हैं. दूसरा अंतिम समय में अब उन्हें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है. कहते हैं, 50 साल की उम्र में बिजनेस को छोड़कर लोगों की सेवा में लग गए.

इसी तरह यहां सेवा देने वाले अरविंद कुमार मनोज चौरसिया और भी अन्य लोग हैं. सेवा देने आए एक बुजुर्ग कहते हैं, समय के साथ ज़रूरतें बदल चुकी हैं. हम इस भाव से सेवा नहीं दे रहे हैं कि हमें यह वापस लेनी है. यहां रहने वाले प्रभु जन माता जी की सेवा के लिए अपना समय देते हैं, जिसमें सुकून मिलता है. कहते हैं कि समय बैंक एक ऐसा सकारात्मक प्रयास है, जहां पर परिवार और अकेलापन झेल रहे बुजुर्ग स्वर्ग जैसा अनुभव करेंगे. उन्हें अब बच्चों पर निर्भर होने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वह खुद अपने लिए भविष्य की व्यवस्था कर लेंगे.

अपनी तरह का अनोखा बैंक (Photo Credit; ETV Bharat)

160 मूक-बाधिर को पहुंचाया गया घर

डॉक्टर निरंजन बताते हैं कि यहां पर काशी व अन्य जिलों के लोग रहते हैं, जिन्हें हम उनके घर तक पहुंचाने का भी काम करते हैं. हाल ही में 160 मूक-बाधिर को उनके परिवार तक पहुंचाया है. जिसमें मदद आइरिस स्कैन और फिंगरप्रिंट ने की है. जिला प्रशासन के सहयोग से आश्रम में महीने के तीसरे रविवार को आधार कैंप लगाया जाता है, जहां पर यहां रहने वाले लोगों की बैक स्क्रीनिंग करते हैं. ऐसे में जिन लोगों के पहले आधार कॉर्ड बने होते हैं, उनका पता मिल पाता है. इसके तहत हम लोगों ने बड़ी संख्या में लोगों को उनके घर पहुंचाया है. हालांकि बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग आश्रम में हैं, जिनके अपनों ने उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया है.

अपना घर आश्रम (Photo Credit; ETV Bharat)

परिवार के लोगों ने अपनाने से कर दिया मना

कहते हैं, स्क्रीनिंग में एक सबसे बड़ी विडंबना हमें माताओं के साथ देखने को मिलती है. माताएं बेहद कम संख्या में अपने घरों तक पहुंच पाती हैं. इसके पीछे की वजह यह है कि उनके परिवार वाले उनको स्वीकार करने से मना कर देते हैं. यहां पर 130 ऐसी बेसहारा माताएं हैं, जिनकी पहचान उनके फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन के जरिए की गई, लेकिन उनके परिजनों ने उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया. हैरत की बात यह कि उनके परिजन बेहद संपन्न परिवार से हैं. किसी के पिता जमीदार हैं तो किसी की सरकारी नौकरी है. इनमें से कई माता की मृत्यु भी हो चुकी है.

खाता खुलवाने के लिए भरा जाने वाला फार्म (Photo Credit; ETV Bharat)

हैरान करने वाली कहानियां

डॉक्टर निरंजन बताते हैं, 6 महीने पहले चंदौली की एक माता लावारिस हालत में मिली थीं. जिनकी पहचान निकाली गई तो सामने आया कि उनके पिता चंदौली में जमींदार थे. उनके पति जल निगम कर्मचारी थे. जब पिता की मृत्यु हो गई तो पति से उनका तलाक हो गया. उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई. कुछ दिन तक उनके चचेरे भाई ने उन्हें अपने साथ रखा, लेकिन जब उन्होंने उनकी जमीन जायदाद को ले लिया तो उन्हें सड़क पर लावारिस स्थिति में छोड़ दिया. आज वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं. यह सिर्फ चंदौली में रहने वाली माता की कहानी नहीं है बल्कि प्रयागराज, जौनपुर, अलग-अलग स्थान से आई माताओं की यही कहानी है. किसी के परिवार वाले उन्हें घूमाने की बात कह कर ले आए और सड़क पर छोड़ दिया.

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