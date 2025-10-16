ETV Bharat / state

विश्व का पहला आदिवासी शक्तिपीठ, एक ही जगह स्थापित 36 समाज के देवी देवता

दूसरे राज्यों से भी शक्तिपीठ आते हैं आदिवासी प्रमुख : आदिवासी शक्ति पीठ की मान्यता इतनी है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ से ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों से भी आदिवासी समाज के प्रमुख यहां आते हैं. समाज प्रमुख शक्तिपीठ आकर इस स्थान का अध्ययन करते हैं. इस शक्तिपीठ को देखने के बाद सभी लोग यही कहते हैं कि हम भी अपने राज्य में एक ही स्थान पर सभी देवी देवताओं को स्थान देने का काम करेंगे.

एक ही जगह 36 आदिवासी समाज के देवता : छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के 42 तरह के अलग-अलग समाज हैं. इनमें से 36 समाज के देवी-देवता कोरबा के इस अनोखे शक्तिपीठ में स्थापित किए गए हैं. आदिवासियों ने शक्तिपीठ के संचालन के लिए समिति का भी गठन किया गया है. जिनके पदाधिकारियों का दावा है कि इस तरह की व्यवस्था विश्व में और कहीं नहीं है. इसलिए कोरबा जिले की यह शक्तिपीठ विश्व की पहली और इकलौती आदिवासी शक्तिपीठ है.

एक मंच में आदिवासी परंपरा : आदिवासी समाज के अलग-अलग परंपराओं को एक मंच पर लाना बेहद दुर्लभ काम है. कोरबा में इस दुर्लभ कार्य को आदिवासी समाज के अनुयायियों ने पूरा किया है.कोरबा में आदिवासी शक्तिपीठ की स्थापना की गई. जिसमें आदिवासियों के 36 अलग-अलग समाज के देवी-देवताओं को परंपराओं और सभ्यताओं के मुताबिक स्थापित किया गया है.

विश्व का इकलौता आदिवासी शक्तिपीठ : कोरबा जिले के बुधवारी चौक में आदिवासी शक्तिपीठ है. जिसका निर्माण 2011 में हुआ था. आदिवासियों के अलग-अलग समाज के प्रमुखों ने गांव के भाई गांव के साथ अपने-अपने देवी देवताओं को एक ही स्थान पर स्थापित किया है. दावा है कि ऐसा विश्व भर में और कहीं नहीं है. इसलिए यह विश्व का इकलौता आदिवासी शक्तिपीठ है.

कोरबा : छत्तीसगढ़ अब 25 साल का हो चुका है.इन 25 सालों में छत्तीसगढ़ ने काफी विकास किया.लेकिन आधुनिकता के साथ-साथ छत्तीसगढ़ ने अपनी पुरानी पहचान नहीं खोई है. चकाचौंध की दुनिया के बाद भी आदिवासी समुदाय अपने पुरानी परंपराओं को निभा रहा है.यही वो परंपराएं हैं जिसके बारे में जानने के लिए पूरा विश्व ललायित रहता है. आज हम आपको प्रदेश के 25 साल के सफर में आदिवासियों की अनोखी परंपरा के बारे में बताएंगे.



प्रकृति के पुजारी हैं आदिवासी : आदिवासी प्रकृति की ही पूजा करते हैं. वह प्रकृति को ही अपना ईश्वर मानते हैं. आदिवासियों के अनुसार जैसा के नाम से ही स्पष्ट है, आदि और वासी मतलब वह इस धरती के मूल निवासी हैं, जो आदिकाल से पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं. उनके देवी देवताओं की बात करें तो देवगुड़ी गांव के देवता, बूढ़ादेव कबीले का रक्षक , अंगार मोती अग्नि की देवी, सरना देवी जो अन्न की देवी हैं. इसी तरह करम देवी,फड़ा पेन, दूल्हा देव जैसे देवताओं को आदिवासी पूजते हैं. कुछ आदिवासी समाज में एक ही नाम के देवताओं की पूजा होती है. शक्तिपीठ में अलग-अलग प्रजातियों के पौधे भी लगाए गए हैं,जो अब वृक्ष का रूप ले चुके हैं. इन प्रजातियों के पेड़ को भी समाज देवता मानकर उनकी पूजा करते हैं. सभी रीति रिवाज गांव के बैगा पूरी करवाते हैं, जो विशेष पूजा विधि पूर्ण करते हैं.

अंगार मोती अग्नि की देवी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिस तरह से हिंदू मान्यता में पंडित पूजा अर्चना करते हैं. इसी तरह से आदिवासियों में बैगा ही विधि विधान से पूजा करते हैं.अब भी बलि प्रथा का खास महत्व है-निर्मल सिंह राज, उपाध्यक्ष, आदिवासी शक्तिपीठ

देवगुड़ी की भी हुई स्थापना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आदिवासियों में शिव और शाक्त के उपासक : वहीं आदिवासी शक्तिपीठ के उपाध्यक्ष निर्मल सिंह राज कहते हैं कि 2011 में शक्तिपीठ की स्थापना कोरबा में की गई. उस समय इसका नामकरण समाज ने विश्व की प्रथम आदिवासी शक्तिपीठ के तौर पर किया. निश्चित रूप से जब हम इसके गहराई में जाते हैं और विचार करते हैं, तब यह बात सामने आती है कि इसके पीछे एक गहन विचारधारा है, एक शोध है. सभी जानते हैं कि आदिवासी आदिकाल से धरती पर निवास करने वाले लोग हैं. कालांतर में आदिवासियों डायनासोर की समाप्ति के बाद जब जीवन, पृथ्वी पर शुरू हुआ. तब वानर से हमारे पूर्वजों का विकास हुआ. समाज में जब गण तंत्र के बाद राज तंत्र की व्यवस्था शुरू हुई. तब देश में शिव और शाक्त दो तरह के उपासक हुए. इन दो परंपराओं को माना जाता था.

परिहार देव की स्थापना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आदिवासी राजाओं ने ही बड़े-बड़े ज्योतिर्लिंग की स्थापना की.वह शैव भक्त थे. इसके अलावा शाक्त परंपरा जो चली उसके तहत मातृ शक्ति की पूजा की गई. छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तब 52 गढ़ के तौर पर इसकी पहचान थी. जहां-जहां शाक्त परंपरा थी. वहां देवियों की स्थापना हुई और यह आदिवासी समाज के राजाओं ने किया. इसे अपनी कुलदेवी के रूप में स्थापित किया - निर्मल सिंह राज, उपाध्यक्ष आदिवासी शक्तिपीठ

आदिवासी समाज एक ही जगह करता है पूजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

निर्मल सिंह राज के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 42 जनजाति मौजूद हैं. जो संविधान की पांचवी अनुसूची में सूचीबद्ध हैं. कोरबा जिले में 36 आदिवासियों के समाज हैं. आदिवासी शक्तिपीठ की जब स्थापना हुई तो गांव से जितने भी समाज प्रमुख हैं. गोंड, कुमार, उरांव, बिंझवार, धनुवार इन सभी समाज प्रमुखों ने यहां पर ग्राम देवता को पूजने के लिए उनसे अनुमति ली. इसके बाद मिट्टी , पानी लेकर अपने ग्राम देवता को यहां एक स्थान पर स्थापित किया. हमारी जो विचारधारा है. वह सबको सम्मान देने का काम करता है. पूर्वजों को बूढ़ा देव और बूढ़ी मां के तौर पर हम पूजते हैं. जिनके माध्यम से हम पैदा हुए हम यहां तक आ पाए.इसके बाद ग्राम रक्षक देवता, जब हम गांव की व्यवस्था बनाते हैं.

क्यों कहलाता है पहला आदिवासी शक्तिपीठ : आदिवासी शक्तिपीठ के उपाध्यक्ष ने स्थल के बारे में कहा कि पहाड़ों, कंदराओं, गुफाओं से निकलकर जब हम मैदानी क्षेत्र में आते हैं, तब ग्राम व्यवस्था बनती है. शादी के कॉन्सेप्ट के लिए दूल्हा देव हैं. गांव की रक्षा के लिए ठाकुर देव. पानी की देवी पनमेश्वर है.अंगार मोती लोहे का काम पूर्ण करने के लिए पूजी जाती हैं. इसी तरह सरना देव, सरई पेड़ के नीचे उन्हें पूजा जाता है, नागदेव भी हैं. इस प्रकार जिन मान्यताओं को हम मानते आ रहे हैं. उन्हें बढ़ाने के लिए ही हमने इस शक्तिपीठ की स्थापना की है. ताकि यहां हमारे अनुरूप पूजन विधि को संपूर्ण किया जा सके. ऐसी व्यवस्था विश्व में कहीं भी नहीं है, इसलिए हम इसे विश्व की पहली आदिवासी शक्तिपीठ कहते हैं.







हिंदुओं से अलग होती है हमारी परंपरा : आदिवासियों के मुंडा समाज से आने वाले रमेश सिरका कहते हैं कि मैं यहां पर पदाधिकारी हूं .हम सारना देव को मानते हैं. मुंडा समाज और गोंड समाज और उरांव समाज के लोग सरना देव को ही मानते हैं.

आदिवासी शक्तिपीठ में देवताओं के स्थापित होने के बाद कुछ लोग यहां झारखंड से भी आते हैं. उन्होंने काफी तारीफ की और कहा कि बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है. हर राज्य में ऐसी स्थापना होनी चाहिए - रमेश सिरका, मुंडा समाज पदाधिकारी

विश्व में कहीं नहीं है ऐसी व्यवस्था: मुंडा समाज के पदाधिकारी रमेश सिरका के मुताबिक कोरबा में हमारे आदिवासी काफी संख्या में रहते हैं. पूरे जिले से लोग यहां पर अलग-अलग त्योहारों में शामिल होने आते हैं और यह विश्व की पहला आदिवासी शक्तिपीठ है. जिस तरह से देवताओं को यहां स्थापित किया गया है. भारत को तो आप छोड़ दीजिए, पूरे विश्व में ऐसी व्यवस्था और कहीं भी नहीं है.जहां ट्राइबल लोग एक साथ एक स्थान पर अपने देवता को स्थापित कर एक साथ अपनी सभ्यता को मानते हैं, पूजा करते हैं.

हिंदू ट्राइब्स में नहीं आते :हिंदू हमारे ट्राइब्स में नहीं आते. कुछ लोगों ने अपने पूर्वजों को त्याग कर पंडित वाली व्यवस्था में आए हैं,लेकिन वह हिंदू बिल्कुल भी नहीं हैं. हिंदू आदिवासी नहीं हो सकते. हमारा सबकुछ उनसे अलग है. शंकर भगवान को हम भी मानते हैं. वह ठीक है, लेकिन जब तक हम बलि नहीं चढ़ाएंगे. हमारी पूजा स्वीकार नहीं होती. हमारे देवताबिना बलि के पूजा को स्वीकार नहीं करते.

हमारी प्रथाएं अलग होती है, हिंदुओं की प्रथा अलग होती है. हिंदुओं और हमारे परंपरा में जो मूल अंतर है वह बली प्रथा है. ब्राह्मणों ने अपने हिसाब से जो व्यवस्थाएं बनाई हैं. उसे हम स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हम हिंदू नहीं हैं. हम आदिवासी सभ्यताओं के अनुसार ही अपनी परंपराओं को मानते हैं. हमारी व्यवस्था बिल्कुल अलग है-रमेश सिरका, मुंडा समाज पदाधिकारी

36 आदिवासी समाज एक स्थान पर होते हैं जमा : गेंदलाल सिदार आदिवासी शक्तिपीठ के कोषाध्यक्ष हैं. जिनके मुताबिक यहां अभी कुल 36 आदिवासी समाज के जातियों के देवता को हमने स्थापित किया है.

सभी हमारे पूर्वजों ने और समाज के प्रमुख लोगों ने एक विचार ऐसा किया कि हम एक ही स्थान पर अपने सभी देवी देवताओं को स्थापित करेंगे- गेंदलाल सिदार,कोषाध्यक्ष आदिवासी शक्तिपीठ

गेंदलाल सिदार के मुताबिक हम एकमत हुए और एक ही स्थान पर हमने अपने देवी देवताओं की स्थापना की. यहां हम अपने अनुसार पूजा अर्चना करते हैं.

एक ही स्थान पर हम इकट्ठा होकर अपनी परंपराओं को पूरा करेंगे. समय-समय पर यहां पर कई आयोजन होते हैं और काफी सारे लोग यहां एकत्र होते हैं. न सिर्फ हमारा राज्य और भारत बल्कि विदेश में भी चर्चा है कि कोरबा में जो शक्तिपीठ बना हुआ है. वह और कहीं भी नहीं है.

आदिवासी समाज को किया एकजुट : आपको बता दें कि आदिवासी शक्तिपीठ को देखने के लिए कई राज्यों के समाज के प्रमुख यहां आते हैं. उन्होंने देखा है, भ्रमण किया है और अपने राज्यों में जाकर वह इस तरह की व्यवस्था बनाने की कोशिशों में जुट गए हैं. लेकिन वह अलग-अलग बिखरे हुए आदिवासियों के समाज को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं. लेकिन कोरबा में हमने अलग-अलग समाजों को एकजुट कर लिया है.



