​कोटा में विभीषण मेले का भव्य शुभारंभ, मंत्री दिलावर बोले- अब मंदिरों की जमीन के पट्टे 'मूर्ति' के नाम होंगे

​देव विमानों की शोभायात्रा और भव्य आतिशबाजी : ​बीते 45 वर्षों से आयोजित हो रहे इस मेले की शुरुआत बेहद भक्तिमय रही. आसपास के क्षेत्रों के विभिन्न मंदिरों से देव विमान भव्य शोभायात्रा के साथ विभीषण मंदिर पहुंचे. यहां विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद सभी देव विमानों को मेला स्थल लाया गया. इस दौरान हुई शानदार आतिशबाजी ने कैथून के आकाश को सराबोर कर दिया. मंत्री दिलावर ने सबसे पहले विभीषण महाराज के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की.

​कोटा : जिले में स्थित विश्व के एकमात्र विभीषण मंदिर में आस्था और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिला. बुधवार देर रात कैथून में पांच दिवसीय भव्य विभीषण मेले का शुभारंभ हुआ. इस खास अवसर पर प्रदेश के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और परंपरा के अनुसार हिरण्यकश्यप के पुतले का दहन कर अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश दिया.

​मंदिरों की जमीन पर अब होगा 'मूर्ति' का हक : ​मेले को संबोधित करते हुए मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि भजनलाल सरकार ने निर्णय लिया है कि अब मंदिरों की जमीन पर कोई अवैध कब्जा नहीं कर पाएगा. सरकार आबादी क्षेत्र में स्थित सभी मंदिरों को पट्टे जारी करेगी. खास बात यह है कि यह पट्टा किसी व्यक्ति के नाम न होकर मंदिर की 'विराजमान मूर्ति' के नाम होगा. उन्होंने घोषणा की कि पूरे प्रदेश में मंदिरों की जमीनों का सर्वे पूरा हो चुका है और जल्द ही पट्टे वितरण का कार्य शुरू होगा.

​देव विमानों की शोभायात्रा और भव्य आतिशबाजी (फोटो ईटीवी भारत कोटा)

​वक्फ संशोधन और विभीषण मंदिर की भूमि : मंत्री दिलावर ने विभीषण मंदिर के इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि करीब 5000 साल पुराने इस मंदिर की जमीन को पहले वक्फ संपत्ति बताकर कब्जाने की कोशिश की गई थी. केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लाए गए नए वक्फ संशोधन कानून की सराहना करते हुए दिलावर ने कहा कि अब केवल वही संपत्ति वक्फ की होगी जो वास्तव में दान की गई हो. इसी कानूनी मजबूती और हिंदू समाज के लंबे संघर्ष के कारण कोर्ट ने मंदिर की जमीन वापस सौंपने के आदेश दिए हैं.

कैथून में विश्व प्रसिद्ध विभीषण मेला शुरू (फोटो ईटीवी भारत)

​विभीषण भक्ति और धर्म के प्रतीक : ​दिलावर ने विभीषण जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए उन्हें महान धर्मात्मा बताया. सभा को संबोधित करते हुए दिलावर ने कहा कि विभीषण जी धर्मात्मा थे और प्रभु राम के बड़े भक्त थे. अधर्म के पथ पर चल रहे अपने भाई का साथ छोड़कर उन्होंने प्रभु श्री राम का साथ दिया. मंत्री दिलावर ने कहा कि मेलों का अर्थ ही 'मिलाप' है, जो हमारी संस्कृति को जीवंत रखते हैं. इस अवसर पर कैथून नगर पालिका अध्यक्ष हरिओम पुरी, भाजपा देहात अध्यक्ष प्रेम गोचर और जिला परिषद सदस्य योगेंद्र नंदवाना सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और श्रद्धालु मौजूद रहे.