विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र मेले का शानदार आगाज, आचार संहिता के कारण सारण कमिश्नर ने किया उदघाटन

सीसीटीवी कैमरों से निगरानी: अधिकारियों ने बताया कि श्रद्धालुओं, पर्यटकों और आम नागरिकों की सुरक्षा ही प्राथमिकता है. मेला क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सारण पुलिस की तरफ से पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है. मेला क्षेत्र में पेट्रोलिंग, निगरानी एवं नियंत्रण के लिए अस्थायी थाना, पुलिस पिकेट, कंट्रोल रूम और सीसीटीवी कैमरों की भी व्यवस्था की गई है.

"गंगा और गंडक के संगम पर स्थित सोनपुर मेले का गौरवशाली इतिहास रहा है और वर्षो से इस मेले का आयोजन होता रहा है, जो हम सब के लिए गर्व की बात है. यहां की परंपरा, यहां की संस्कृति और यहां के कला और कलाकारों पर हमें गर्व है."- राजीव रौशन, कमिश्नर, सारण रेंज

सोनपुर: एक महीने तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले का आज शानदार आगाज हुआ. कमिश्नर राजीव रौशन ने दीप प्रज्वलित कर हरहिर क्षेत्र मेले का उदघाटन किया. इस दौरान सारण रेंज के डीआईजी नीलेश कुमार, डीएम अमन समीर और सारण एसपी कुमार आशीष भी मौजूद थे. लोगो को संबोधित करते हुए कमिश्नर ने बताया कि 9 नवंबर से 10 दिसंबर तक इस मेले का आयोजन चलेगा.

श्रद्धालुओं के लिए शानदार व्यवस्था: इसके अलावे यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए वन-वे ट्रैफिक, पार्किंग स्थल, वैकल्पिक रास्ता और पैदल यातायात के लिए विशेष व्यवस्था की गई है. मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए महिला सहायता केंद्र और सूचना केंद्र को भी सक्रिय रखा गया है.

कमिश्नर राजीव रौशन ने किया उद्घाटन (ETV Bharat)

सोनपुर मेले का धार्मिक इतिहास: इस विश्व प्रसिद्ध मेले का इतिहास बहुत ही पुराना और धार्मिक है. मान्यता है कि एक बार यहां एक हाथी गंगा नदी में स्नान कर रही थी और तभी एक घड़ियाल ने उसे पकड़ लिया. दोनों के बीच काफी देर तक युद्ध हुआ अंत में हाथी हारने लगी. डूबते हाथी ने भगवान विष्णु को पुकारा तो भगवान प्रकट हुए और हाथी को बचाकर घड़ियाल को मार दिए.

हर वर्ष लगता है सोनपुर मेला: इस घटना के बाद से ही यहां हजारों की संख्या में हाथियों को लाया जाता है और वह गंगा स्नान करती है. यहां इसकी खरीद बिक्री भी होती है. इस मेले में हाथी, घोड़ा, ऊंट, गाय, भैंस, तोता, कबूतर समेत कई पशु पक्षी नजर आते हैं. कार्तिक पूर्णिमा पर से हर साल पशु-पक्षियों का बाजार सजता है.

सोनपुर मेले का धार्मिक इतिहास (ETV Bharat)

सोनपुर मेले की शान: सोनपुर मेले में दूर दराज से लाखों लोग आते हैं. गंगा-गंडक के संगम पर इस मेले को हरिहर क्षेत्र की शान कहा जाता है. मेले में नाव दौड़, कुश्ती व सांस्कृतिक,घोड़ा दौड़ कार्यक्रमों का भी आयोजन होता है. इस बार मेले में कई राज्यों से पशु पक्षियों को लेकर व्यापारी पहुंचे हैं, जिसमें सबसे खास घोड़ा बाजार है. जहां एक से बढ़कर एक घोड़ा देखने को मिलता है. वहीं इस मेले में कई विभाग के सरकारी स्टॉल भी लगाया गया है और इस बार लाखो की संख्या में पर्यटकों में आने की भी संभावना है.

